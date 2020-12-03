У гуртожитку професійного ліцею на Житомирщині сталася пожежа, є загиблий, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У місті Малин Житомирської області в гуртожитку професійного ліцею сталася пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"2 грудня о 19:21 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому гуртожитку Малинського професійного ліцею в м. Малин, в якому проживають як студенти, так і звичайні сім’ї.

Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що в будівлі спостерігається сильне задимлення, а в одній із кімнат у сімейній частині, горить ліжко. Там же вони виявили тіло 62-річного чоловіка без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ланкою газодимозахисної служби було евакуйовано з цього поверху 4 особи, яким медична допомога не знадобилася.

О 20:05 пожежу було локалізовано та о 20:50 – ліквідовано. Вогнем знищено кімнату площею 15 кв. м та пошкоджено стіни.

До ліквідації займання залучалося 12 рятувальників особового складу та 3 одиниці спеціальної і пожежної техніки.

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Попередня причина пожежі – необережність під час куріння. Але остаточні обставини встановлюються фахівцями.



Фото: сайт ДСНС

"Пожежа сталася увечері, 2 грудня. Хочу одразу повідомити, що усі 83 учні живі та неушкоджені. Загоряння сталося на п'ятому поверсі в кімнаті пенсіонера, колишнього працівника ліцею, який проживав у гуртожитку понад 20 років. На жаль, вогнеборцям не вдалося його врятувати", - розповів голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечка УНІАН.

До прибуття рятувальників усі діти були евакуйовані з приміщення.

"На час ліквідації пожежі учнів розмістили в приміщенні Малинського ліцею під опікою викладачів та психологів", - повідомив голова ОДА Віталій Бунечко.