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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов про карантин вихідного дня: "Бачимо зменшення не тільки динаміки, а й кількості хворих"

Степанов про карантин вихідного дня:

Остаточні результати карантину вихідного дня можна буде оцінити, коли закінчиться цей тиждень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Степанов заявив під час онлайн-брифінгу.

За словами голови МОЗ, в міністерстві очікували, що в результаті введення карантину вихідного дня захворюваність впаде на 20%.

"Кінцеві результати ми побачимо, коли закінчиться цей тиждень. Ми зможемо тоді порівняти статистику. Але зараз, попередньо, і це підтверджують навіть такі обережні цифри, коли ми порівнюємо день до дня - ми вже бачимо зменшення не тільки динаміки, а й кількості хворих" , - наголосив Степанов.

Читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 14 496 нових випадків, одужали рекордні 15 372 особи

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Він мені нагадує того ефіопа, що поставлений керувати ВОЗ. Теж нічого не робить та не вирішує, але впевненно там сидить і щось бреше.
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03.12.2020 10:11
+6
"Видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших" - поэтому карантин отменили!
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03.12.2020 10:15
+5
Как и ожидалось, зеленый дурантин выходного дня, кроме убытков для украинских предпринимателей ничего не принес хорошего.
Хотя нет, зеленые гомодрилы сделали вид, что борятся с ковидом.
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03.12.2020 10:13
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вот же сволота
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03.12.2020 10:06 Відповісти
Він мені нагадує того ефіопа, що поставлений керувати ВОЗ. Теж нічого не робить та не вирішує, але впевненно там сидить і щось бреше.
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03.12.2020 10:11 Відповісти
та хер там "нічого не робить" - занимается саботажем и засиранием мозгов быдлоэлекторату.

Здесь на форуме половина "трудящихся" с нетерпением ждёт очередное появление этого чмыря чтобы конспектировать и распространять дальше его высеры.
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03.12.2020 10:34 Відповісти
Как и ожидалось, зеленый дурантин выходного дня, кроме убытков для украинских предпринимателей ничего не принес хорошего.
Хотя нет, зеленые гомодрилы сделали вид, что борятся с ковидом.
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03.12.2020 10:13 Відповісти
"Видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших" - поэтому карантин отменили!
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03.12.2020 10:15 Відповісти
Тотальный завал. В остальном все хорошо.
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03.12.2020 10:23 Відповісти
Міністр Віденія.
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03.12.2020 10:23 Відповісти
...статистического испражнения...
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03.12.2020 10:26 Відповісти
Степанов о карантине выходного дня: "Видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших" - https://censor.net/n3234153
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03.12.2020 10:26 Відповісти
*** у зебілів на початку речення одне, а закінчують вони прямо протилежним. І так з дня в день в контексти потрапляють і потрапляють. Але головний месидж незмінний - фсьо хорошо прекрасная маркіза, тут тре віддати зе***дям належне.
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03.12.2020 10:36 Відповісти
Тому що читати потрібно не тільки заголовки, бо журналісти в заголовках прибріхують: "бачимо тенденцію до зменшення динаміки зростання ... ми не досягли того ефекту, на який розраховували спочатку, українці не дотримувалися карантину в повному обсязі, як ми прописували" Джерело: https://censor.net/ua/n3234153
"ми не досягли того ефекту" - дещо інше ніж "не дав". Але ефект є і досить позитивний, крім зменшення ВВП.
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03.12.2020 12:07 Відповісти
Це ж треба так дуркувати, щоб за пару днів казати на зелене, що воно помаранчеве.
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03.12.2020 11:13 Відповісти
Так зачем же отменили, если это такое благо? Вот тварь, сегодня брешет одно, завтра - другое.
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03.12.2020 11:18 Відповісти
Цікаво,коли вводили цей карантин вихідного дня влада розповідала,що число заражень впаде втричі.Тепер степашка розповідає,що планували зменшення на 20 відсотків.У мене питання - вони самі безпам'ятні дурники,чи вважають такими всіх українців?
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03.12.2020 11:26 Відповісти
Бачимо брехню від зелених: сімейні перестали направляти на тести, щоб Степанов у кріслі втримався
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03.12.2020 11:41 Відповісти
Пора г...ндошити цих с...чок брехливих.
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03.12.2020 11:52 Відповісти
Конечно ,вы скажите ,что раньше Европы победили КОВИД если и дальше на местах будут занижать статистику по команде сверху....
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03.12.2020 11:55 Відповісти
Столько лапши ни одни уши не выдержат...
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03.12.2020 13:33 Відповісти
если человек идиот, то это надолго! - Анатолий Дмитриевич Папанов.
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03.12.2020 15:33 Відповісти
 
 