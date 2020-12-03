Степанов про карантин вихідного дня: "Бачимо зменшення не тільки динаміки, а й кількості хворих"

Остаточні результати карантину вихідного дня можна буде оцінити, коли закінчиться цей тиждень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Степанов заявив під час онлайн-брифінгу.

За словами голови МОЗ, в міністерстві очікували, що в результаті введення карантину вихідного дня захворюваність впаде на 20%.

"Кінцеві результати ми побачимо, коли закінчиться цей тиждень. Ми зможемо тоді порівняти статистику. Але зараз, попередньо, і це підтверджують навіть такі обережні цифри, коли ми порівнюємо день до дня - ми вже бачимо зменшення не тільки динаміки, а й кількості хворих" , - наголосив Степанов.

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