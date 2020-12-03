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Степанов про карантин вихідного дня: "Бачимо зменшення не тільки динаміки, а й кількості хворих"
Остаточні результати карантину вихідного дня можна буде оцінити, коли закінчиться цей тиждень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Степанов заявив під час онлайн-брифінгу.
За словами голови МОЗ, в міністерстві очікували, що в результаті введення карантину вихідного дня захворюваність впаде на 20%.
"Кінцеві результати ми побачимо, коли закінчиться цей тиждень. Ми зможемо тоді порівняти статистику. Але зараз, попередньо, і це підтверджують навіть такі обережні цифри, коли ми порівнюємо день до дня - ми вже бачимо зменшення не тільки динаміки, а й кількості хворих" , - наголосив Степанов.
Топ коментарі
+7 Эдуард Силенко
показати весь коментар03.12.2020 10:11
+6 Паравоз
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+5 Super Gut
показати весь коментар03.12.2020 10:13
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Здесь на форуме половина "трудящихся" с нетерпением ждёт очередное появление этого чмыря чтобы конспектировать и распространять дальше его высеры.
Хотя нет, зеленые гомодрилы сделали вид, что борятся с ковидом.
"ми не досягли того ефекту" - дещо інше ніж "не дав". Але ефект є і досить позитивний, крім зменшення ВВП.