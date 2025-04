Тиск на Україну провалився. РФ перейшла до відвертого шантажу міжнародної спільноти, - українська делегація в ТКГ про маніпуляції з легітимізацією терористів "ЛДНР"

Росія намагається легітимізувати представників "ЛДНР" шляхом залучення їх на найвищі міжнародні майданчики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Учорашній "захід", який влаштували представники РФ, намагаючись використати Раду Безпеки ООН задля легітимізації представників заборонених в Україні терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", виявився подією, яка викликає серйозну стурбованість станом російської дипломатії, - йдеться в повідомленні.

Також наводиться низка яскравих ознак, які, як наголошується в заяві, дозволяють зробити певні висновки щодо задуму цієї події:

"1. Подія звелася до того, що між собою дискутували представники російських маріонеткових організацій та український політтехнолог Михайло Погребинський, який за задумом, схоже, мав представляти собою "...українську сторону у діалозі з Донбасом", а представник РФ в ООН В.Небензя намагався зіграти роль "...модератора дискусії".

2. Прозвучала пропозиція провести на окупованій РФ частині ОРДЛОУ "...референдум щодо статусу цих територій з дотриманням всіх міжнародних вимог".

3. В.Небензя стверджував, що Нормандський саміт (Україна, РФ, Франція, ФРН) не повинен заміняти "...Мінський формат". Що він мав на увазі під "Мінським форматом", залишилося загадкою, але це не завадило представнику РФ зробити акцент на тому, що "...нормандських зустрічей, можливо, більше не буде"", - наголошується в повідомленні Української делегації в Тристоронній контактній групі.

"4. І найбільш цікаве, і навіть сенсаційне - В.Небензя заявив про "конфлікт на Донбасі": it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine ("це не внутрішній конфлікт в Україні, це - політичний конфлікт між РФ та Україною").

Наші висновки: Росія намагається легітимізувати представників "ЛДНР" шляхом залучення їх на вищі міжнародні майданчики, зокрема ООН", - підкреслюється далі.

"Результатом реалізації цього задуму може стати однобічне визнання РФ так званих "ЛНР" та "ДНР" (заборонені в Україні терористичні організації) як "незалежних республік" або загроза такого визнання. Це означає, що тиск на вище воєнно-політичне керівництво України, який керівництво РФ намагалося здійснювати протягом року після Паризьких домовленностей, не вдався", - повідомили в ТКГ.

Також в українській делегації зауважили, що керівництво РФ перейшло до відвертого шантажу міжнародної спільноти та, насамперед, Франції та ФРН, намагаючись "дискредитувати їхню роль як активних та послідовних учасників Нормандського формату".

"Українська делегація розцінює ці спроби РФ як передостанній крок у бік повного нехтування міжнародним правовим полем та переходу до стану повної ізоляції з боку міжнародної спільноти", - додали в ТКГ.

Як повідомлялося раніше, Російська Федерація намагалася легітимізувати представників терористичних угруповань ОРДЛО, використовуючи формат Аррiа Радбезу ООН. Однак Україна за підтримки міжнародних партнерів змогла запобігти цій маніпуляції.