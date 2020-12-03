Ми очікуємо, що дата приїзду місії МВФ стане відома цього року: поточна ситуація дозволяє пережити паузу, - Шмигаль

У Кабінеті Міністрів розраховують, що оголошення дати приїзду місії Міжнародного валютного фонду відбудеться вже цього року.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Шмигаль також запевнив, що уряд здатний забезпечити фінансування бюджетних витрат без отримання кредиту МВФ цього року.

"План Б є завжди. Ми розраховуємо на оприлюднення дати приїзду місії фонду вже цього року. Поточна ситуація в принципі дозволяє пережити паузу: 85% платежів казначейства здійснюються без затримок (до двох днів з моменту подачі заявки), 15% - виконуються із затримкою до п'яти днів. Бюджет 2020 року виконано", - запевнив прем'єр.

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Водночас він зазначив, що податкова служба вже виконала річний план з надходжень, митниця поки що відстає за плановими надходженнями.

"Для цього є вагомі причини. Нам не з першого разу вдалося змінити менеджмент митниці, щоб прибрати зловживання, корупцію і навести порядок в її роботі", - уточнив він.

Відповідаючи на запитання, які альтернативні джерела надходження грошей можуть закрити затрати цього року, прем'єр-міністр сказав, що це традиційні джерела, якими користувалася наша країна всі роки незалежності: ринок зовнішніх і внутрішніх запозичень.