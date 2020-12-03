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Новини Бюджет-2020
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Ми очікуємо, що дата приїзду місії МВФ стане відома цього року: поточна ситуація дозволяє пережити паузу, - Шмигаль

Ми очікуємо, що дата приїзду місії МВФ стане відома цього року: поточна ситуація дозволяє пережити паузу, - Шмигаль

У Кабінеті Міністрів розраховують, що оголошення дати приїзду місії Міжнародного валютного фонду відбудеться вже цього року.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Шмигаль також запевнив, що уряд здатний забезпечити фінансування бюджетних витрат без отримання кредиту МВФ цього року.

"План Б є завжди. Ми розраховуємо на оприлюднення дати приїзду місії фонду вже цього року. Поточна ситуація в принципі дозволяє пережити паузу: 85% платежів казначейства здійснюються без затримок (до двох днів з моменту подачі заявки), 15% - виконуються із затримкою до п'яти днів. Бюджет 2020 року виконано", - запевнив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дефіцит Держбюджету: Україна планує до кінця року розмістити $ 1 млрд євробондів і 50-60 млрд грн ОВДП, - Шмигаль

Водночас він зазначив, що податкова служба вже виконала річний план з надходжень, митниця поки що відстає за плановими надходженнями.

"Для цього є вагомі причини. Нам не з першого разу вдалося змінити менеджмент митниці, щоб прибрати зловживання, корупцію і навести порядок в її роботі", - уточнив він.

Відповідаючи на запитання, які альтернативні джерела надходження грошей можуть закрити затрати цього року, прем'єр-міністр сказав, що це традиційні джерела, якими користувалася наша країна всі роки незалежності: ринок зовнішніх і внутрішніх запозичень.

Автор: 

держбюджет (2388) МВФ (3068) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+10
Вот мне интересно у Ахметова все менеджеры аферисты, как этот Шмыгаль, или есть хотя бы пара приличных людей?
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03.12.2020 10:35
+6
Пауза буде поки зелені недоумки будуть при владі. МВФ пам"ятає як Голий баротька послав його вжопу.
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03.12.2020 10:38
+3
Что такое вообще приличный человек? Если тот у кого много денег то и Ахметов и Шмыгаль и тд и тд и Коломойский и тд очень даже ничего. А так, то откуда вокруг олигарха приличным людям взятся? Что им там делать?
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03.12.2020 10:55
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Вот мне интересно у Ахметова все менеджеры аферисты, как этот Шмыгаль, или есть хотя бы пара приличных людей?
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03.12.2020 10:35 Відповісти
Что такое вообще приличный человек? Если тот у кого много денег то и Ахметов и Шмыгаль и тд и тд и Коломойский и тд очень даже ничего. А так, то откуда вокруг олигарха приличным людям взятся? Что им там делать?
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03.12.2020 10:55 Відповісти
"Прілічниє люді" у Ахметки працювати не зможуть. Але ця ситуація мені нагадує пісню "Всьо хорошо, прєкрасная маркіза". Ну і що з того, що у цьому році місія МВФ не приїде? Зате можливо!!! у цьому році стане відомою дата її приїзду! 😁 Хоча не факт, що сам приїзд призведе до виділення траншу!
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03.12.2020 11:04 Відповісти
Думаю, Шмыгаль в принципе нормальный чувак. Просто Зеля сказал ему нести позитив в массы, вотт он и мелет всякую куйню))
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03.12.2020 17:56 Відповісти
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03.12.2020 10:57 Відповісти
Пауза буде поки зелені недоумки будуть при владі. МВФ пам"ятає як Голий баротька послав його вжопу.
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03.12.2020 10:38 Відповісти
Они "паузу" отлично переживут. У воров то на подсосе и не пережить. Если что - на Багамах можно "переживать" или в Европе. Сколько из тех, кто за них голосовали (а также тех, кто за них не голосовали, но всё равно в одной лодке) переживут, это другой вопрос. Чтошь... может будут умнее и вспомнят таки про разум и совесть, посмотрим
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03.12.2020 10:59 Відповісти
Ожидай те,ждуны-кретины
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03.12.2020 10:38 Відповісти
ЛОЛ. Им ждать и затягивать пояса у украинцев на горле не трудно. Чего украинцы ждут - вопрос. Думают как-то само рассосётся может...
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03.12.2020 11:01 Відповісти
МВФ просить цих шахраїв та покидьків піти у пішу прогулянку найух.
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03.12.2020 10:43 Відповісти
https://www.facebook.com/nudniypenschannel/videos/172859194480651/ Заблокований до показу ролик.
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03.12.2020 10:48 Відповісти
Позволяет пережить... Но не всем. Для кого-то пауза окажется вечной. И таких будет больше, чем обычно. Классика зеонацизма. Они не будут убивать(это негуманно), они банально создадут условия, при которых многие физически не смогут жить. Основной удар по пенсионерам и больным. Правда надо признать и другое...Сами же пенсионеры внесли серьезный вклад в то, что эти животные придут к власти. Круг замкнулся.
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03.12.2020 10:52 Відповісти
План Б есть всегда - это что Ахметов с Коломойским даст вам безвозмездно на поддержание штанов?
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03.12.2020 11:07 Відповісти
Ви скажіть краще: він - шмигун? чи шминугаліще?!!
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03.12.2020 11:11 Відповісти
Перевожу:"Мы очень надеемся,что и дальше будем красть,но кредиты нам все равно будут давать".
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03.12.2020 11:28 Відповісти
Як на мене кредити МВФ це негатив для країни і вважаю мене підтримає більшість в тому щоб їх взагалі не брати бо по суті від них користі державі (людям) немає так, як їх розкрадають привладні бариги а віддавати потім усім людям і не одному поколінню. Також виникає закономірне питання - кому користь від цих кредитів ? Ми вже стільки років їх використовуємо і що у нас покращилось життя - ні, з кожним роком все гірше а от олігархи та привладні бариги з кожним роком збагачуються. Тож логічно ці кредити для них а нам повернення боргів...
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03.12.2020 11:37 Відповісти
ви якусь прутню мелете...спробуйте вивчити матчастину
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03.12.2020 17:57 Відповісти
Хоча б його слова не вирвали з контексту бо так в серце "вселили надію", що від радості можна і не дожити до того благословенного дня, особливо коли "покладеш зуби на поличку".
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03.12.2020 13:35 Відповісти
 
 