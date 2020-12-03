Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 загалом по Україні становить 47,5%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 3 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у 17 областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Завантаженість ліжок по Україні становить 47,5%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
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И даже "снизилась" слегка,
Но мощьно, день ото дня,
Растёт процент зараженных КОВИДОМ.
Но 44% дебилов этому таки да неукраинскому бубочке верят.
У этой страны нет будущего...