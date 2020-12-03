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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 загалом по Україні становить 47,5%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 загалом по Україні становить 47,5%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 3 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у 17 областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 47,5%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 загалом по Україні становить 47,5%, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В стране жопа с медициной, а они все среднюю температуру по больнице меряют.
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03.12.2020 10:36 Відповісти
А шо вы хотели от тех кого родили ректально?
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03.12.2020 10:38 Відповісти
словосполучення завантаження ліжок- це щось на грані комунізму-дебілізму... А давайте усіх держморд, паркомісцями, унітазами чи жопокріслами рахувати...
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03.12.2020 11:19 Відповісти
Загруженность осталось "преждней",
И даже "снизилась" слегка,
Но мощьно, день ото дня,
Растёт процент зараженных КОВИДОМ.
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03.12.2020 10:37 Відповісти
брешет так грубо и ненатурально, что я протрезвел
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03.12.2020 10:46 Відповісти
Феерическая зебильная брехня.
Но 44% дебилов этому таки да неукраинскому бубочке верят.
У этой страны нет будущего...
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03.12.2020 11:21 Відповісти
 
 