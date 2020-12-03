За добу в Києві померли 16 пацієнтів з коронавірусом, одужали - 511, виявили 1735 нових випадків COVID-19, - Кличко
У столиці виявили 74 012 випадків коронавірусу від початку пандемії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"У Києві за минулу добу виявили ще 1735 хворих на коронавірус. 16 випадків - смертельні. Загалом від коронавірусу за період пандемії померли 1339 киян. Підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 74 012", - йдеться в повідомленні.
Серед захворілих 922 жінки віком від 18 до 86 років, 684 чоловіки віком від 18 до 96 років, а також 57 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 72 хлопчики від 10 місяців до 17 років. Захворіли зокрема і 69 медиків.
До лікарень столиці за минулу добу госпіталізували 77 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу - 511 осіб. Загалом коронавірус побороли 23 763 жителі Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 277, Дарницькому - 258, Солом'янському районі - 214 випадків.
Загалом у стаціонарах медичних закладів міста сьогодні лікуються 2145 хворих на коронавірус. З них 22 дитини. 941 пацієнт перебуває у важкому стані, кисневу підтримку отримують 1399 осіб, під апаратами ШВЛ - 38 хворих. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах - майже 53%.
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