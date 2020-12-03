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Програма вакцинації не має перетворитися на політичний набір балів, - The Guardian про боротьбу з COVID-19

Програма вакцинації не має перетворитися на політичний набір балів, - The Guardian про боротьбу з COVID-19

Новини про появу ефективної вакцини мають стати початком кінця пандемії. Однак нині громадська настороженість щодо вакцини вже стала серйозною перешкодою на тлі загальної недовіри до влади. Опитування свідчать, що багато людей не готові вакцинуватися, принаймні найближчим часом.

Пандемія коронавірусу увійде в історію людства не лише як час трагічних жертв, але і як час людської винахідливості та стійкості. Швидкість, з якою були розроблені ефективні вакцини проти коронавірусу, вражає. Однак навіть тепер, коли вакцина скоро стане доступною, проблем не поменшало, адже багато людей не довіряють новим вакцинам. В урядів країн попереду залишається робота "громадського заспокоєння", якщо влада має намір успішно провести вакцинацію населення, щоб запобігти подальшому загостренню ситуації з коронавірусом, пише британська газета The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Світ фактично не мав жодного засобу захисту, коли рік тому вперше з’явився новий небезпечний вірус. Минулого року навіть не було впевненості, що вакцинація проти коронавірусу коли-небудь стане можливою. Але, для прикладу, Британія схвалила вакцину раніше, ніж її європейські сусіди. У Великій Британії деякі групи населення почнуть проходити вакцинацію вже найближчими тижнями.

Практичний вплив вакцини на кількість випадків хвороби деякий час буде не надто помітним. Але, так чи інакше, новини про ефективну вакцину можуть справді стати початком кінця пандемії.

Це насамперед величезне досягнення науки. Однак вакцинація не має стати часом для "політичного набору балів", деяким урядам, можливо, доведеться протистояти "спокусі величі".

Що стосується розробки вакцини, як і більшість сучасних наукових досліджень, вакцини проти коронавірусу стали мультикультурним міжнародним досягненням. Такий науковий успіх свідчить про вигоди від ліквідації кордонів між народами.

Уряди країн повинні не шукати слави, а намагатися правильно організувати національні програми вакцинації в безпрецедентному масштабі. Для цього знадобиться чітке управління логістикою, координація між національними та місцевими органами влади, ефективне спілкування з громадськістю та стійка культура прозорості та професіоналізму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцину проти COVID-19 можуть красти і підробляти, - Інтерпол

Влада країн не може собі дозволити повторити хаотичну реакцію на коронавірус, яка спостерігалася на початку першої хвилі пандемії, також не має бути помилок, які спіткали національну програму тестувань і відстеження контактів.

Громадська настороженість щодо вакцини уже стала серйозною перешкодою на тлі загальної недовіри до влади. Опитування показують, що багато людей не готові вакцинуватися, принаймні найближчим часом.

Перед урядами країн постало завдання заспокоєння громадськості. Однак битва з коронавірусом все ще триває, а винайдення вакцини не означає легкого завершення пандемії. Попереду незліченна кількість труднощів, резюмує видання.

Автор: 

вакцина (4419) коронавірус (19923)


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можна еще карантин недолугого зеленого дня запустить.
и распустить уже наконец весь етот цирк?
"мур мур мур - я так мечтаю о цем..."
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03.12.2020 11:07 Відповісти
та и пох бы с тем "мур", но етот "цем" законы принимает по которым вы потом живете...

не ну если всех все устраивает - то как бе звиняйте....
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03.12.2020 11:13 Відповісти
1) вакцина , вакцине рознь. А их на рынок будет выброшено масса от раше "спутника в один конец" до китайской, американской, английской и даже турецкой.2) вакцину можно вводить только здоровым людям ( а не уже зараженным) но при том что погрешность тестов до 25-30% ( да даже если бы это было 2-3%) это неразрешимая проблема с неизвестными последствиями.3) вакцина двухкомпонентная, т.е. вводится одна а через время ( неделя или больше) вторая часть. А что будет с пациентом если он заразится ковидом в период между введением первой и второй частью вакцины ничего не известно. Возможны непредсказуемые последствия. 4) на сколько будут действенны вакцины не известно, есть утверждения что от 3 до 8 месяцев ( но это значит прививаться нужно будет постоянно, но не известно через какой срок безопасно) 5) на сколько доступной будет качественная вакцина в финансовом плане если государство не сможет обеспечить ее бесплатно. 6) как перебороть страх людей перед вакцинацией неизвестным препаратом. 7) можно ли прививать и через сколько по времени, если человек уже переболел ковидом 8) как обеспечить массовую вакцинацию до 80% населения, меньше не приведет к нужным результатам 9) утверждают что в первую очередь нужно прививать не группы риска, а детей, как основных распространителей вируса бессистемно ( а кто из родителей решится на подобный эксперимент). В общем вопросов тьма, ученые и медики на них ответа не имеют. Поэтому все происходит по принципу " на повезет"- " не повезет".
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03.12.2020 11:22 Відповісти
Трудности, трудности. А давайте поговорим об успехах: запугивание, психоз вызванные массой разной информации вылитой на людей, одномоментно и за год от - к концу марта заразится 7 млрд. до множества и множества заразных до конца года ( даже не математику понятно что множество и множество больше 7 млрд.)))) ). Приписывание любых, удобных, симптомов и особенностей новой болячке. Дистанциирование и разобщение. Системы слежения за каждым, разработка новых и молчаливое одобрение запуганной массы. Создание комитета (HERA) по противостоянию будущим!!! пандемиям, ну как им не случиться после такого "успеха". Создание вакцины, которую обещали не раньше чем через полтора- два года, прямиком под ёлочку. И т.д. и т.п. И это все - за год!

Ну какие трудности? Уж уколоть, беессловесное, зашуганное и укутанное в маску быдло, мастерам, не составит труда.
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03.12.2020 11:34 Відповісти
Програма вакцинації не має перетворитися на політичний набір балів. А хто б сумнівався. Що для цього треба зробити. В першу чергу, вакцинувати преЗЕдента і членів його сім'ї, як найбільший скарб нації. Потім, весь 95-й квартал з сім'ями, як найкращий резерв керівних кадрів, розум, честь і совість нації. І, без вагань, турбобільшість ВР, всіх слуг олігархів разом з олігархами, всіх прихильників руцького міру, незалежно від того, входять вони в 73% чи в опоблок... І, хто ще залишається? А ті, що залишаються поза переліком, 25 чи то 8 %, самі будуть вирішувати в індивідуальному порядку, як їм треба діяти.
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03.12.2020 12:57 Відповісти
Головне щоб Вова не брав вакцинацію під свій контроль. Бо не побачимо вакцини і через рік.
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03.12.2020 16:21 Відповісти
 
 