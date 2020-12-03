Програма вакцинації не має перетворитися на політичний набір балів, - The Guardian про боротьбу з COVID-19

Новини про появу ефективної вакцини мають стати початком кінця пандемії. Однак нині громадська настороженість щодо вакцини вже стала серйозною перешкодою на тлі загальної недовіри до влади. Опитування свідчать, що багато людей не готові вакцинуватися, принаймні найближчим часом.

Пандемія коронавірусу увійде в історію людства не лише як час трагічних жертв, але і як час людської винахідливості та стійкості. Швидкість, з якою були розроблені ефективні вакцини проти коронавірусу, вражає. Однак навіть тепер, коли вакцина скоро стане доступною, проблем не поменшало, адже багато людей не довіряють новим вакцинам. В урядів країн попереду залишається робота "громадського заспокоєння", якщо влада має намір успішно провести вакцинацію населення, щоб запобігти подальшому загостренню ситуації з коронавірусом, пише британська газета The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Світ фактично не мав жодного засобу захисту, коли рік тому вперше з’явився новий небезпечний вірус. Минулого року навіть не було впевненості, що вакцинація проти коронавірусу коли-небудь стане можливою. Але, для прикладу, Британія схвалила вакцину раніше, ніж її європейські сусіди. У Великій Британії деякі групи населення почнуть проходити вакцинацію вже найближчими тижнями.

Практичний вплив вакцини на кількість випадків хвороби деякий час буде не надто помітним. Але, так чи інакше, новини про ефективну вакцину можуть справді стати початком кінця пандемії.

Це насамперед величезне досягнення науки. Однак вакцинація не має стати часом для "політичного набору балів", деяким урядам, можливо, доведеться протистояти "спокусі величі".

Що стосується розробки вакцини, як і більшість сучасних наукових досліджень, вакцини проти коронавірусу стали мультикультурним міжнародним досягненням. Такий науковий успіх свідчить про вигоди від ліквідації кордонів між народами.

Уряди країн повинні не шукати слави, а намагатися правильно організувати національні програми вакцинації в безпрецедентному масштабі. Для цього знадобиться чітке управління логістикою, координація між національними та місцевими органами влади, ефективне спілкування з громадськістю та стійка культура прозорості та професіоналізму.

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Влада країн не може собі дозволити повторити хаотичну реакцію на коронавірус, яка спостерігалася на початку першої хвилі пандемії, також не має бути помилок, які спіткали національну програму тестувань і відстеження контактів.

Громадська настороженість щодо вакцини уже стала серйозною перешкодою на тлі загальної недовіри до влади. Опитування показують, що багато людей не готові вакцинуватися, принаймні найближчим часом.

Перед урядами країн постало завдання заспокоєння громадськості. Однак битва з коронавірусом все ще триває, а винайдення вакцини не означає легкого завершення пандемії. Попереду незліченна кількість труднощів, резюмує видання.