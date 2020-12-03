Безпека в Чорному морі - критично важлива тема для НАТО, - Держдеп США

Питання безпеки в Чорноморському регіоні, так само як і діалог НАТО з Україною і Грузією з цього питання, залишаються критично важливою темою для Північноатлантичного альянсу.

Як повідомили в Держдепартаменті США, про це йшлося під час інтерактивної міністерської зустрічі НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар США і його колеги (глави МЗС країн-союзниць та партнерів Альянсу - ред.) обговорили додаткові теми, критично важливі для Альянсу. Лідери союзних країн (НАТО - ред.) відверто поспілкувалися з міністрами закордонних справ України та Грузії на тему безпеки в чорному морі", - заявив за підсумками зустрічі заступник речника Державного департаменту США Кейл Браун.

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При цьому наголошується, що серед основних тем дискусій були обговорені загрози для інтересів безпеки членів Організації з боку Китаю і Росії. Крім того, учасники зустрічі торкнулися теми контролю над озброєннями, регіональної безпеки, перспектив розвитку Альянсу.