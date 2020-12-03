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Безпека в Чорному морі - критично важлива тема для НАТО, - Держдеп США

Безпека в Чорному морі - критично важлива тема для НАТО, - Держдеп США

Питання безпеки в Чорноморському регіоні, так само як і діалог НАТО з Україною і Грузією з цього питання, залишаються критично важливою темою для Північноатлантичного альянсу.

Як повідомили в Держдепартаменті США, про це йшлося під час інтерактивної міністерської зустрічі НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар США і його колеги (глави МЗС країн-союзниць та партнерів Альянсу - ред.) обговорили додаткові теми, критично важливі для Альянсу. Лідери союзних країн (НАТО - ред.) відверто поспілкувалися з міністрами закордонних справ України та Грузії на тему безпеки в чорному морі", - заявив за підсумками зустрічі заступник речника Державного департаменту США Кейл Браун.

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При цьому наголошується, що серед основних тем дискусій були обговорені загрози для інтересів безпеки членів Організації з боку Китаю і Росії. Крім того, учасники зустрічі торкнулися теми контролю над озброєннями, регіональної безпеки, перспектив розвитку Альянсу.

Держдепартамент США (1613) НАТО (6424) Чорне море (1660)


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А Трамп даже санкции не ввёл за пиратство в Керченском проливе.
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03.12.2020 10:56 Відповісти
У США есть 2,3,4,5,6 и 7 флоты. Странная нумерация. Наверное скоро бутет и 1 флот США. Черноморский. И это было бы просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНО.
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03.12.2020 10:56 Відповісти
Зачем пересматривать конвенцию,если через 2 - 3 года в ЧМ смогут заходить авианосцы любого флота,на любой срок,и ничего не нарушая?!
А вот Украине нужно что-то делать с Азовом,как внутренним морем Украины и РФ.
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03.12.2020 11:24 Відповісти
Не смотря на оккупацию Рашей Крыма и Абхазии, а также по факту захватив акваторию Азовского моря. Прибрежная полоса черноморского побережья стран НАТО ( Турция, Болгария, Румыния) и стран стремящихся к вступлению в НАТО ( или как минимум к сотрудничеству с ней Украины, Грузия) все равно превышают побережье контролируемое Рашей. Поэтому союз НАТО имеет не меньше прав контролировать эту акваторию чем захватчик и оккупант Раша., в свете дачи отпора агрессивным действиям одной из черноморских стран.
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03.12.2020 11:00 Відповісти
Судя по проскользнувшей,косвенной инфориации,была одна интересная тема по сотрудничеству/соперничеству НАТО и Китая.
Кого назначили в жертву,судя по намекам,и тону сообщений,сомнений не вызывает.
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03.12.2020 11:19 Відповісти
Янки- на Вас вся надежда , у нас полная срака огурцов и рояль с яйцами.
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03.12.2020 15:20 Відповісти
турки там безпекою керують і чхали вони в НАТО! самим треба розвиватися бо гряде ще третя хвиля. а територію оберуть же вже все вирішено буде. Вщагалі не ясно на чому базується принцип того НАТО. ЄС і той РФ швидко валить*(
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04.12.2020 01:11 Відповісти
 
 