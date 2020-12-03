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Рада хоче дозволити передачу боєприпасів спортзакладам, де є відділення зі стрільби та біатлону

Рада хоче дозволити передачу боєприпасів спортзакладам, де є відділення зі стрільби та біатлону

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №3403 про передачу підлягають утилізації боєприпасів закладам фізкультури і спорту, в структурі яких є відділення з кульової стрільби або біатлону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідний законопроєкт про внесення зміни до ст.2 закону "Про правовий режим майна у Збройних силах України" підтримали 271 народний депутат на пленарному засіданні в четвер.

Автори законодавчої ініціативи на чолі з керівником комітету з питань молоді та спорту Андрієм Кожем'якіним (фракція "Батьківщина") пропонують, щоб, згідно з рішенням уряду, ЗСУ та інші законні формування передавали такі боєприпаси дитячо-юнацьким спортивним школам, установам спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання, школам вищої спортивної майстерності, центрам олімпійської підготовки та спеціалізованим спортклубам.

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Автор: 

боєприпаси (2262) ВР (14942) спорт (1613)


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Топ коментарі
+3
Ну скількі можно тітуханам бігати з дубинками! Канешна, пора помінять орудія вбивств!!!
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03.12.2020 11:23
+3
І в біатлоні використовують 22LR, і ніяк не інше.
На картинці - 7.62*39
Це карабін СКС або АК-47.
Це з доступних видів зброї.

Мабуть хтось хоче знову "насхематозити".

До речі, в країні ВИРОБНИЦТВА *********** досі НЕМАЄ!!!

Так що "утилізувати", курва, знову будуть цілком придатні **********.

Ціни - подивіться на сайтах хоча б "stvol", "Ібіс".
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03.12.2020 11:26
+2
разумно..5,45 как раз для мелкашки подойдёт
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03.12.2020 11:11
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разумно..5,45 как раз для мелкашки подойдёт
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03.12.2020 11:11 Відповісти
По размеру только. Но попасть в мишень лежалым боеприпасом можно только случайно. Потому возражу: НЕ ПОДОЙДУТ. Это вообще тема о каком-то схематозе на тему "списания".
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03.12.2020 13:29 Відповісти
я вообще пошутил насчёт "разумного " ...патрон конечно можно попробовать молотком забить
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03.12.2020 13:34 Відповісти
ПралЬна. Війна ж закінчилась.
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03.12.2020 11:11 Відповісти
Ну скількі можно тітуханам бігати з дубинками! Канешна, пора помінять орудія вбивств!!!
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03.12.2020 11:23 Відповісти
І в біатлоні використовують 22LR, і ніяк не інше.
На картинці - 7.62*39
Це карабін СКС або АК-47.
Це з доступних видів зброї.

Мабуть хтось хоче знову "насхематозити".

До речі, в країні ВИРОБНИЦТВА *********** досі НЕМАЄ!!!

Так що "утилізувати", курва, знову будуть цілком придатні **********.

Ціни - подивіться на сайтах хоча б "stvol", "Ібіс".
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03.12.2020 11:26 Відповісти
фото иллюстративное
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03.12.2020 11:31 Відповісти
Не ілюстративне, а спекулятивне. Як і сам прожект. В біатлоні бойова зброя не використовується там немає чого передавати. Інша справа, гуртки кульової стрільби але там теж питання і скільки їх є? Скоріше за все там платні тири на низькому старті.
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03.12.2020 15:43 Відповісти
Нынче всё за деньги. Бесплатное только на бумаге осталось. У нас при совке была секция пулевой стрельбы, так её упразднили ещё в начале 90-х, когда братки себе оружие начали добывать. Залезли ночью в помещение, убили сторожа и стырили кучу оружия. Там тебе и Уралы были и Марголины. После этого менты по области изъяли весь огнестрел из тиров. Теперь там только секция для малышей, которые из воздушек стреляют (за деньги, естественно) и на этом всё. По бумагам у ТСОУ небось куча тиров, а по факту они уже всё там раздерибанили давно, либо за бабло, полулегально, дают пострелять. Вот и стоит вопрос: какие они патроны собираются передавать, и кому?
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03.12.2020 19:41 Відповісти
Утилизация боеприпасов во время войны?
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03.12.2020 11:27 Відповісти
Интересно, это какие-такие боеприпасы имеются у МО, которые подходят для секций пулевой стрельбы и биатлона? Советские мелкашки разве что где-нить на складах завалялись.
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03.12.2020 11:31 Відповісти
В БЮТ придумали новый вид спорта - Пулевая стрельба из АК и ДШК.
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03.12.2020 11:35 Відповісти
Бардак державного управління. Це нагадує 1917 рік коли ті правителі формували загони своїх власних їм підконтрорльних озброєних банд під виглядом міліції. Потрібен закон про зброю. Де всі повинні бути рівні, і поліція, і громадяни щодо її використання, а також повинна бути мережа облаштованих стрілецьких клубів для того щоб громадяни мали змогу тренуватись у вихідні, в стрільбі і в поводженні зі зброєю. І біатлон тут ні дочого.
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03.12.2020 11:47 Відповісти
Сам длительное время занимался пулевой стрельбой. Являюсь мсмк и прочая в различных упражнениях. Однако понятия не имею зачем спортсменам боеприпасы, отслужившие (отлежавшие) свой срок. Они "плюют" и не попадают. Бывает, что каждый третий. Их нужно ТОЛЬКО утилизировать.
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03.12.2020 13:27 Відповісти
Тут питання в тому що, спортсмен, який займається кульовою стрільбою готується так само, як і снайпер. Для нього важливо щоб кожен набій мав ідентичні характеристики, які гарантують повторюваність пострілу. Без цього неможливо підготовити нормального стрільця. Коли твої кулі летять за різними траекторіями то це, всерівно що ти бахаєш з хлопавки заради звуку та конфеті. Такими набоями неможливо не те що повторити постріл, а навіть пристріляти зброю. Спортсменам потрібні високоякісні набої.
Радянські набої з заводу були низької якості тільки тому що, ні царська, ні радянська, ні навіть російська промисловість не була здатна дотримуватися стандартів виробництва від партії до партії. Там десь капсуль підгуляв, десь порох, а в якійсь партії кулі по вазі чи геометрії підгуляли і в результаті такі патрони не давали повторюваності пострілу від партії до партії. А тут ще й розмова про патрони, які через довготривале зберігання втратили свої властивості. Такими патронами взагалі стріляти небезпечно з ряду причин. Одна з таких причин є, швидкість горіння пороху, який може призвести до розриву ствола. Тому такі набої і підлягають утилізації.
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03.12.2020 16:14 Відповісти
ЗІ: забув добавити ще й те що, бойові ********** як правило мали кулі з біметалевими оболонками, які приводять до швидкого зносу спортивних стволів. Моськи вистачить на сотню пострілів, далі її можна вважати гладкостволом.
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03.12.2020 16:20 Відповісти
Тактическую тренировку никто не отменял, все, бл@, снайпера через одного, розрив ствола, ну батеньку вы загнули, он может произойти при быстром горении, а с возрастом скорость горения только уменьшится! А биметалл чем не угодил, все современные пули в биметалле,может стальные пули имели в виду, эксперт на эксперте собрались)))))
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03.12.2020 22:37 Відповісти
Ну, звісно, спортсменам просто необхідна тактична підготовка, вона входить в обов'язкову программу виступу. Не зрозуміло чому ото люди списують патрони взагалі. Хоча всім відомо що, з віком швидкість горання пороху не тупо зменшується, а стає непередбачуваною і може збільшуватися. Де ви бачили снайперів, які стріляють списаними патронами? Ви мабуть уяви не маєте що то, є біметал, томпак і де ви бачили сталеві кулі? Перед тим, як брати понтові поганяла потрібно вивчити матеріал справи.
Вам мабуть не відомо що, стріляти з імпортної зброї патронами російського виробництва, навіть мисливсько-спортивними, не рекомендується взагалі. Після декількох тисяч пострілів кулі прилітають в мішень взагалі боком, а кучність втрачається після декількох сот пострілів. А Моська має ще м'якіший ствол ніж ******* імпортна зброя.
Після переходу в 30-х роках на сталеві гільзи з тоненьким шаром мідно-цинкового сплава, а потім вирішили взагалі гільзи покривати лаком, витривалість радянських стволів впала в чотири рази. Після війни якість метала та технологій стволів покращилася але пішли вже кулі з біметалевою оболонкою в яких сталева оболонка покривається мідним шаром. В кулиметах така куля не має великого значення через те що, там висока кучність тільки заважає, а ось високоточні стволи такі оболонки вбивають на раз.
Перед тим, як бути на понтах вчіться аби бути в курсі.
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07.12.2020 12:07 Відповісти
Для розширення світогляду: томпак- Л90, альфа-латунь 90% міді, 10% цинку.
Сталь в гільзі, а тим більше в оболонці кулі це, чисте зло. Від якого користь тільки виробнику.
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07.12.2020 12:13 Відповісти
ЗІ: Якщо розрахунковий ресурс імпортного ствола за умов використання імпортних патронів сягає 40 тисяч і 5 тисяч пострілів без суттєвої втрати кучності. Хоча спортсмени міжнародного класу міняють ствол вже після 2 тисяч. То у російських стволів ресурс обмежений 10-15 тисяч, а втрата кучності відчувається вже після тисячі пострілів якісними патронами, а вести розмову про спортивні стволи взагалі не доводиться.
Враховуйте що, спортсмену (не любителю) доводиться робити на рік від десяти до сорока тисяч пострілів то, використання неякісних патронів не дасть змоги йому взагалі дійти до змагань.
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07.12.2020 12:31 Відповісти
))) улыбнуло конечно, смотрите ваш комент - бойові ********** як правило мали кулі з біметалевими оболонками,які приводять до швидкого зносу спортивних стволів- по этому поводу я и написал про биметалл, который вам не угодил)), тактическая подготовка это на карачкам, сидя, стоя перебегая стрелять по тарелочкам, картону, тут не надо высокоточная пуля, не химик, за ускорение сгорания пороха спорить не буду,но, кажется, это переходит в область фантастики)),у нас конечно же все снайпера и им надо только hpbt и никак иначе, я за снайперов не писал, что им пули надо, я написал за тактическую стрельбу, у нас хватает стрелковых клубов, которые бы с удовольствием выстреляли не одну тысячу патронов, ну за ресурс ствола вы написали откровенный бред, америкосовский ствол хороший на арке живет ну 15 тыщ выстрелов,типа MSR15, какие десятки, за снайперские стволы я слышал о 10 тыщ. выстрелов и кучность не падала, но не видел))), обычно после 5 тысяч, это уже не снайперский ствол, высокая кучность в пулеметах мешает, вообще без комментариев,но перегрев ствола и его расширение никто никуда не дел, тогда бы делали короткие стволы см 5 и все, перегрева было бы меньше, а пуля летела бы в направлении просто)))), о том что пули летит боком, ну бредово, чтобы пуля полетела боком, она должна иметь очень сильную несбалансированность, руськи патроны просто не имеют достаточной кучности. некоторые может и летят боком, не видел))), во вообще-то пуля более менее нормальная полетит боком при переходе на дозвук, но не всегда, и писать про баллистику я тут не буду, вы отлично гуглом пользуетесь, найдете, так, что еще, сразу извиняюсь за грамм. ошибки, если что))), и да приезжайте к нам на юга, стрельнем и тактику, и длинную, а так да пулю видел только на картинке))), без обид!!!
P.S. и погуглите какими такими пулями стреляют настоящие снайпера,про баллистику почитайте, что на нее влияет и как добиваются субмоа))))
Вы меня прямо раззадорили))))
за состав томпака спасибо, расширю кругозор...
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08.12.2020 23:53 Відповісти
 
 