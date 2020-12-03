Рада хоче дозволити передачу боєприпасів спортзакладам, де є відділення зі стрільби та біатлону
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №3403 про передачу підлягають утилізації боєприпасів закладам фізкультури і спорту, в структурі яких є відділення з кульової стрільби або біатлону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відповідний законопроєкт про внесення зміни до ст.2 закону "Про правовий режим майна у Збройних силах України" підтримали 271 народний депутат на пленарному засіданні в четвер.
Автори законодавчої ініціативи на чолі з керівником комітету з питань молоді та спорту Андрієм Кожем'якіним (фракція "Батьківщина") пропонують, щоб, згідно з рішенням уряду, ЗСУ та інші законні формування передавали такі боєприпаси дитячо-юнацьким спортивним школам, установам спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання, школам вищої спортивної майстерності, центрам олімпійської підготовки та спеціалізованим спортклубам.
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На картинці - 7.62*39
Це карабін СКС або АК-47.
Це з доступних видів зброї.
Мабуть хтось хоче знову "насхематозити".
До речі, в країні ВИРОБНИЦТВА *********** досі НЕМАЄ!!!
Так що "утилізувати", курва, знову будуть цілком придатні **********.
Ціни - подивіться на сайтах хоча б "stvol", "Ібіс".
Радянські набої з заводу були низької якості тільки тому що, ні царська, ні радянська, ні навіть російська промисловість не була здатна дотримуватися стандартів виробництва від партії до партії. Там десь капсуль підгуляв, десь порох, а в якійсь партії кулі по вазі чи геометрії підгуляли і в результаті такі патрони не давали повторюваності пострілу від партії до партії. А тут ще й розмова про патрони, які через довготривале зберігання втратили свої властивості. Такими патронами взагалі стріляти небезпечно з ряду причин. Одна з таких причин є, швидкість горіння пороху, який може призвести до розриву ствола. Тому такі набої і підлягають утилізації.
Вам мабуть не відомо що, стріляти з імпортної зброї патронами російського виробництва, навіть мисливсько-спортивними, не рекомендується взагалі. Після декількох тисяч пострілів кулі прилітають в мішень взагалі боком, а кучність втрачається після декількох сот пострілів. А Моська має ще м'якіший ствол ніж ******* імпортна зброя.
Після переходу в 30-х роках на сталеві гільзи з тоненьким шаром мідно-цинкового сплава, а потім вирішили взагалі гільзи покривати лаком, витривалість радянських стволів впала в чотири рази. Після війни якість метала та технологій стволів покращилася але пішли вже кулі з біметалевою оболонкою в яких сталева оболонка покривається мідним шаром. В кулиметах така куля не має великого значення через те що, там висока кучність тільки заважає, а ось високоточні стволи такі оболонки вбивають на раз.
Перед тим, як бути на понтах вчіться аби бути в курсі.
Сталь в гільзі, а тим більше в оболонці кулі це, чисте зло. Від якого користь тільки виробнику.
Враховуйте що, спортсмену (не любителю) доводиться робити на рік від десяти до сорока тисяч пострілів то, використання неякісних патронів не дасть змоги йому взагалі дійти до змагань.
P.S. и погуглите какими такими пулями стреляют настоящие снайпера,про баллистику почитайте, что на нее влияет и как добиваются субмоа))))
Вы меня прямо раззадорили))))
за состав томпака спасибо, расширю кругозор...