Рада хоче дозволити передачу боєприпасів спортзакладам, де є відділення зі стрільби та біатлону

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №3403 про передачу підлягають утилізації боєприпасів закладам фізкультури і спорту, в структурі яких є відділення з кульової стрільби або біатлону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідний законопроєкт про внесення зміни до ст.2 закону "Про правовий режим майна у Збройних силах України" підтримали 271 народний депутат на пленарному засіданні в четвер.

Автори законодавчої ініціативи на чолі з керівником комітету з питань молоді та спорту Андрієм Кожем'якіним (фракція "Батьківщина") пропонують, щоб, згідно з рішенням уряду, ЗСУ та інші законні формування передавали такі боєприпаси дитячо-юнацьким спортивним школам, установам спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання, школам вищої спортивної майстерності, центрам олімпійської підготовки та спеціалізованим спортклубам.

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