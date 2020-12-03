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Із початку року в Києві зафіксували 64 злочини із застосуванням вогнепальної зброї, - поліція

Із початку року в Києві зафіксували 64 злочини із застосуванням вогнепальної зброї, - поліція

У Києві в поточному році зменшилась кількість злочинів із застосуванням зброї. За 11 місяців 2020 року в столиці зафіксували 64 злочини із застосуванням вогнепальної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили в поліції Києва.

Із 64 таких злочинів правоохоронці зафіксували 2 вбивства, 18 розбоїв, 32 хуліганства, а також одне викрадення людини, один факт знищення майна, 2 випадки привласнення майна та 8 випадків завдання тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, днями в центрі Києва чоловік відкрив вогонь із пістолета. Інцидент стався після того, як чоловіка попросили надіти маску в одній з аптек. Чоловік був нетверезим.

Також повідомлялося, що в жовтні в центрі столиці спецназ провів операцію зі стріляниною із затриманням злочинців.

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Київ (19419) зброя (7435) Нацполіція (15132) стрілянина (1778)


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Головне питання у статистиці злочинів із застосуванням вогнепалу: скільки зареєстрованих і незареєстрованих стволів.
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03.12.2020 11:14 Відповісти
64 преступления.
Остальную стрельбу преступлением не зарегистрировали!
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03.12.2020 11:25 Відповісти
Вопрос только - сколько с применением легального длинноствольного оружия, а сколько с применением "нелетального травматического".
Ибо - ну очень разные вещи.
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03.12.2020 11:27 Відповісти
Я згодний замітка взята зі стелі і ні про що! Потрібна статистика скільки стволів зареєстрованих, а скільки ні, які моделі були використані, хто їх використав і чи правомірно, а хто ні, в тому числі і статистика використання її правоохоронцями. Я розумію, що хабад хоче щоб зброя була лише в їх олігархів щоб можна було, панівному класу олігархії ( руками органів насилля ) безкарно грабувати кріпаків і країну.
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03.12.2020 11:39 Відповісти
замітка взята зі стелі просто тому що, поліцейська статистика включає навіть те що, за визначенням закону не є вогнепальною зброєю.
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03.12.2020 16:28 Відповісти
А це нас плавно підводять до того, що простим громадянам дозволів на короткостволи не бачити. Так давайте вже страшні дані і попоножовщині, щоб і ножі було заборонено застосовувати навіть дома, як це було в середньовічній Японії.
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03.12.2020 12:53 Відповісти
Я так зрозумів що, сюди всунули все що, зовнішньо нагадує вогнепальну зброю. І флобери зі стартовими, і гумостріли. Якщо викинути всі хлопавки, які не підпадають під визначення "вогнепальної зброї" то, скільки залишиться?
Понти для приїзжих, якими мусора лякають товстозадих.
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03.12.2020 16:26 Відповісти
 
 