Із початку року в Києві зафіксували 64 злочини із застосуванням вогнепальної зброї, - поліція

У Києві в поточному році зменшилась кількість злочинів із застосуванням зброї. За 11 місяців 2020 року в столиці зафіксували 64 злочини із застосуванням вогнепальної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили в поліції Києва.

Із 64 таких злочинів правоохоронці зафіксували 2 вбивства, 18 розбоїв, 32 хуліганства, а також одне викрадення людини, один факт знищення майна, 2 випадки привласнення майна та 8 випадків завдання тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, днями в центрі Києва чоловік відкрив вогонь із пістолета. Інцидент стався після того, як чоловіка попросили надіти маску в одній з аптек. Чоловік був нетверезим.

Також повідомлялося, що в жовтні в центрі столиці спецназ провів операцію зі стріляниною із затриманням злочинців.

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