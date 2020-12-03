Із початку року в Києві зафіксували 64 злочини із застосуванням вогнепальної зброї, - поліція
У Києві в поточному році зменшилась кількість злочинів із застосуванням зброї. За 11 місяців 2020 року в столиці зафіксували 64 злочини із застосуванням вогнепальної зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили в поліції Києва.
Із 64 таких злочинів правоохоронці зафіксували 2 вбивства, 18 розбоїв, 32 хуліганства, а також одне викрадення людини, один факт знищення майна, 2 випадки привласнення майна та 8 випадків завдання тілесних ушкоджень.
Нагадаємо, днями в центрі Києва чоловік відкрив вогонь із пістолета. Інцидент стався після того, як чоловіка попросили надіти маску в одній з аптек. Чоловік був нетверезим.
Також повідомлялося, що в жовтні в центрі столиці спецназ провів операцію зі стріляниною із затриманням злочинців.
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Головне питання у статистиці злочинів із застосуванням вогнепалу: скільки зареєстрованих і незареєстрованих стволів.
Остальную стрельбу преступлением не зарегистрировали!
Ибо - ну очень разные вещи.
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