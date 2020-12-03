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Якщо антибіотики перестануть діяти, то ми ризикуємо втратити можливість лікувати хвороби, які вже давно побороли, - ЦГЗ

Якщо антибіотики перестануть діяти, то ми ризикуємо втратити можливість лікувати хвороби, які вже давно побороли, - ЦГЗ

Центр громадського здоров'я зазначає, що через те, що стійкість бактерій до антибактеріальних препаратів набирає обертів, людство ризикує втратити можливість лікувати хвороби, які вже давно перемогло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ЦГЗ повідомляє на сторінці в мережі Facebook.

Якщо антибіотики перестануть діяти, тоді:

- бактеріальна пневмонія стане смертельною хворобою;
- при пологах жінки будуть частіше помирати;
- лікування раку стане ще складнішим, адже часто під час хіміотерапії пацієнтам профілактично дають антибіотики;
- багато захворювань, які передаються статевим шляхом, знову стануть невиліковними;
- люди частіше будуть вмирати після операцій від ускладнень;
- туберкульоз знову стане вироком.

"Також ми отримаємо і важкі економічні наслідки. Люди стануть довше і важче хворіти, а лікування буде коштувати дорожче. Це не зможе не позначитися на кількості робочої сили і швидкості економічного зростання країни та світу", - наголосили в ЦГЗ.

Тому сьогодні так багато акценту на тому, наскільки важливо відповідально приймати антибактеріальні препарати, не вірити в міфи і не займатися самолікуванням.

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медицина (2115) ЦГЗ (264)


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Топ коментарі
+8
Побольше добавляйте их в продукты питания и будет вам счастье,говнюки...
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03.12.2020 11:50
+6
Вони примусили людство мити руки, поверхні тощо дезрозчінами, носити маски і не спілкуватись з собі подібними, перетворюючи бацили, з якими людство співіснувало в відносному мирі, в зброю, яку здолати антибіотики будуть невзмозі, як це відбувалось свого часу з госпітальною флорою.
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03.12.2020 12:12
+5
А после нас хоть потоп! Думают 80% украинцев.
Если вести разъяснительную работу среди населения по употреблению лекарств - фарма потеряет 70% прибыли. Никто это не допустит.
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03.12.2020 11:50
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не випускайте фальсифіковані антибіотики і іншу медицину.і все буде добре.
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03.12.2020 11:42 Відповісти
Стійкість до антибіотиків виробляють самі бактерії, всі хочуть жити... Тому це все рівно буде і потрібні будуть інші антибіотики, або ліки.
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03.12.2020 11:43 Відповісти
чим частіше вони зустрічаються з антибіотиком, тим більш зростає резистентність.
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03.12.2020 11:44 Відповісти
Так а що робити, треба ж боротися. Бо бактерія вбьє. Це розмова ні про що. Якщо бактерії в організмі нема, то нема кому виробляти стійкість, логічно?
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03.12.2020 12:00 Відповісти
до яких антибіотиків звикають бактерії?
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03.12.2020 11:45 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Antimicrobial_resistance
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03.12.2020 11:52 Відповісти
знаю людей ,які приймали довгий час антибіотики і не було резистентності.
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03.12.2020 12:01 Відповісти
При чём тут это? Резистентность вырабатывает бактерия а не человек. Т.е. условно я мог никогда в жизни не лечиться антибиотиками вообще. Но все люди вокруг глотали их горстями по поводу и без и прекращали лечиться не тогда когда заканчивается расписаный курс лечения, а когда казалось, что все симптомы болезни прошли. От этого в ИХ организмах, в итоге, выжили только самые устойчивые бактерии и только они в итоге в дальнейшем передаются. Таким образом когда эти бактерии попадут в мой организм, я попытаюсь впервые в жизни принять антибиотик, но он уже не сработает, потому как не у меня резистентность, а у бактерии. Поэтому и талдычат ВСЕГДА проходить курс лечения полностью. Поэтому и талдычат не принимать антибиотики просто так, если нет подтверждённой бактериальной инфекции. Поэтому состав и дозировка действующего вещества в идеале должна меняться хотя бы раз в год-полтора, иначе лекарство из-за адаптации бактерии теряет эффективность. И да, еще черти когда было расчитано, что несмотря на все усилия, рано или поздно известные нам антибиотики их компоненты потеряют свою эффективность. Но расчёты шли примерно к 2050-2070 году. К тем годам лаборатории планировали создавать лекарства на основе вирусов, которые бы контролируемо разрушали клетки бактерий, а потом лечились обычными противовирусными препаратами. Но это теория, а пока в этом направлении дальше теоритических изысканий не продвинулись. Зато теперь из-за пандемии, кретинов которые при вирусной инфекции, без бактериальных осложнений глотают кучу антибиотиков и создают устойчивость у бактерий, сроки действия активных компонентов летят ко всем чертям. Я говорил о годе - полтора по умолчанию? Забудьте нахрен об этом! Я видел статью где описывалось, как сертифицированые препараты выпущенные в Германии 5 месяцев назад УЖЕ потеряли эффективность.
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03.12.2020 13:04 Відповісти
наприклад,дія антибіотика- руйнує оболонку бактерії.тоді резистентність-це або недоклали діючу речовину в антибіотик,або оболонка бактерії змінила свою структуру.для мене, скоріше,не доклали діючу речовину.
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03.12.2020 13:29 Відповісти
Сергей, пожалуйста, можете найти статью? Интересно почитать.
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03.12.2020 13:50 Відповісти
https://habr.com/ru/company/tuturu/blog/495832/ Вот к примеру довольно неплохая, легко читается, с конкретными примерами почему и что нельзя делать. Если нужна именно статья о потере эффективности конкретных препаратов, в сохранённых ссылках у меня ее нет, но постараюсь найти.
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03.12.2020 14:19 Відповісти
То зробіть відпуск антибіотиків по електронному рецепту.
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03.12.2020 11:43 Відповісти
а они могут перестать действовать?
ну от как вам, врачикам, можно шо доверять, если вы всегда на "если"?
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03.12.2020 11:46 Відповісти
Наприклад, пеніциліни уже давно не діють на широкий ряд бактерій
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03.12.2020 11:54 Відповісти
как мутируется хвороба, так должны и поправляться антибиотики,
а если нет и вечное "если" и "может быть" и "возможно" то как бе никому такие врачики и не во шо и не стучат...
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03.12.2020 12:06 Відповісти
Медицина взагалі та імунологія, зокрема, - то дуже складні науки. І простих відповідей там не буває.
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03.12.2020 12:10 Відповісти
band-aid сам внуку прицеплю на разбитую коленку - отойдите айболиты....
и свое "если" с собой заберите....
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03.12.2020 11:48 Відповісти
В моём детстве на все случаи был подорожник, на крайняк мама могла засыпать стрептоцидом. Иногда вообще забивали на какую-то обработку, и ничего, никто не помер.
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03.12.2020 12:31 Відповісти
тоже самое - плюнул, вытер, забыл....
но бывают случаи когда действительно нужен врачик
и когда от него слышишь - а "если" и "возможно",
а "возможно и нет" - то сразу начинаешь думать - а на хера я сюда приперся?
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03.12.2020 12:43 Відповісти
Скажите, пожалуйста, а против столбняка подорожник хорошо действует?
И да, кто помер --- здесь не пишет...
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03.12.2020 12:45 Відповісти
От столбняка хорошо действует соотв. сыворотка. Т.е. специализированное лекарство.
Да вот беда. Стоит дороже вакцины... за штуку.
Да вот опять беда... случаев единицы... а вот вакцины можно впарить за бюджетные (то бишь народные) средства - миллионами доз...
Умеешь в математику?
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03.12.2020 12:52 Відповісти
Да куда мне --- малограмотный я...
Просто решил --- подорожник панацея от всех болезней (ну, люди же пишут)!
Умеешь в сарказм?
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03.12.2020 12:57 Відповісти
Умею. Люди еще пишут, что без вакцин нам не жить. Хотя практика доказывает обратное.
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03.12.2020 14:20 Відповісти
не нужно утрировать, но плохой врач - ето гораздо хуже чем никакого врача...
от без обид тока.
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03.12.2020 12:54 Відповісти
ну, чтобы меня обидеть -- это надо постараться...))
мы немного на разные темы начали говорить --- что лучше, подорожник или антибиотики..
А по теме статьи --- видел как-то результат тестирования больной, список -- наименований двадцать антибиотиков, и против каждого --- resistant... (результат самолечения всеми известными), больную лечить нечем.. (разве что подорожником)
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03.12.2020 13:16 Відповісти
отпели бы хоть шо ли - если уже помочь не смогли...
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03.12.2020 13:22 Відповісти
А после нас хоть потоп! Думают 80% украинцев.
Если вести разъяснительную работу среди населения по употреблению лекарств - фарма потеряет 70% прибыли. Никто это не допустит.
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03.12.2020 11:50 Відповісти
Побольше добавляйте их в продукты питания и будет вам счастье,говнюки...
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03.12.2020 11:50 Відповісти
Сейчас сезона чихов и кахов да ещё на фоне пандемии - всем выписывают антибиотики. А кому не выписывают тот и сам " не дурак".

У нас демократия. А если человеку хочется антибиотиков?
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03.12.2020 11:52 Відповісти
Давненько я прочитала інфу,що начальник однієї ритуальної фірми на Заході бідкався,що трупи(поховані не в землю) не розкладаються,так як небіжчики вживали багато антибіотиків.Може тому так кричать про резистентність,щоб люди не приймали антибіотики?
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03.12.2020 11:59 Відповісти
Трупи ефективно спалюються в крематоріях. А от, наприклад, резистентні до антибіотиків гонорея та туберкульоз - це вже привід підняти шум
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03.12.2020 12:13 Відповісти
Там набагато більшу роль відіграє вся та хімія що ми їмо. Ті самі консерванти.
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03.12.2020 12:14 Відповісти
Якщо деякі вчені як Ральф Барік безкарно створюють ковиди, а Білл Гейтс їх фінансує, то незалежно від того буде антибіотик діяти чи не буде людству буде кірдик. А для цього потрібно провести в трибуналі Гааги під орудою ООН розслідування хто створив біологічну зброю модифікувавши безпечний для людини вірус в біологічну зброю. Вам розкажуть про те як маски носити, що таке локдаун, як руки мити ПАР, тощо, проте чомусь запхнули язики в сідницю коли мова йде про те звідки він утворився той вірус? Адже є публікації цих нових докторів продовжувачі справи Адольфа Айхмана.
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03.12.2020 12:02 Відповісти
Шо ти ліпиш, дурне? Надінь фольгову шапочку і не висовуйся😃
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03.12.2020 12:10 Відповісти
Ой забув вашого дозволу запитати, що мені написати. ба Ви не з газети "Масонька зоря".
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03.12.2020 12:13 Відповісти
Відпочинь в спамі, божа людина!
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03.12.2020 12:15 Відповісти
З якого бодуна я повинен бути в спамі, коли я даю посиланя на науковий журнал не Китаю чи РФ а саме США. Дайте мені ваші посилання, де заперечується світилами ця стаття? Правда редакція журналу вже після пяти років доки висіла ця стаття в журналі, маленькими буквами дописала, мовляв деякі вчені не згодні з доктором Баріком але це нічого не змінює. Пять років мовчали, а потім роздуплись. Хоч статтю і не зняли з сайту вона там досі є.
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03.12.2020 12:25 Відповісти
За яку статтю річ? ))) де посилання на науковий журнал? Чи хоч назва видання? Ну це я так, щоб ознайомитись та бути впевненим що така публікація справді десь є. Ато вдруг ви свої думки за статтю видаєте? )))
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03.12.2020 13:09 Відповісти
Даю посилання (тим у кого з головою лади) на статю журнала Природна медицина за 2015 рік A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence, який видається в США по цьому посиланню https://www.nature.com/articles/nm.3985 і прочитає: зокрема, щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібного S-білка коронавирусу, отриманого від кажанів і за своєю природою не здатного заражати людину, з метою надання такому Коронавіруси здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили місту і світу про їх тріумфальний успіх. Один зі співавторів епохального прориву д-р Барік так прокоментував своє досягнення: «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус"
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03.12.2020 12:17 Відповісти
30 March 2020 Editors' note, March 2020: We are aware that this article is being used as the basis for unverified theories that the novel coronavirus causing COVID-19 was engineered. There is no evidence that this is true; scientists believe that an animal is the most likely source of the coronavirus.
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03.12.2020 12:43 Відповісти
Очень обтекаемая фраза, кстати... ученые верят... наиболее вероятным...
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03.12.2020 12:50 Відповісти
Ви адекватний? Я вам про це написав, що примітка з'явилась 30 березня 2020 року коли вже пандемія вирувала і США хотіли подати на Китай в суд, потім здулись, бо Китай їм щось повідомив і ця замітка редактора - ДСС, вони зрозуміли, що потрібно буде відповідати за біологічну зброю, яку виготовили спільно міжнародні фармкорпорації заради наживи, при тупому Дональді Трампу, який дозволи інвестору цих бандитських фармкорпорацій Гейтсу фінансування корумпованої ВООЗ. Редактор тупо захистив свої сідниці і заднім числом. А відповідати вони будуть ці корпорації СЕРІ, NIH, французькі, іспанські, японські та Імперський коледж в Лондоні, які спільно і сворили світу цю гидоту .
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03.12.2020 12:56 Відповісти
Вони примусили людство мити руки, поверхні тощо дезрозчінами, носити маски і не спілкуватись з собі подібними, перетворюючи бацили, з якими людство співіснувало в відносному мирі, в зброю, яку здолати антибіотики будуть невзмозі, як це відбувалось свого часу з госпітальною флорою.
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03.12.2020 12:12 Відповісти
Тобі коронавірус не страшний. Можеш навіть унітаза в громадському туалеті облизати, як деякі з вашої секти.
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03.12.2020 12:16 Відповісти
Розкажи краще анекдот про Чіпа і Дейла, він такий кумедний.
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03.12.2020 12:18 Відповісти
А ще змусили людство носити труси, а інколи навіть змінювати їх на чисті.
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03.12.2020 12:16 Відповісти
Та не на стерильні ж. І ніхто не змушував - можеш не носити.
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03.12.2020 12:19 Відповісти
Це не про Меркаву.
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03.12.2020 17:23 Відповісти
Просто нех назначать эти антибиотики при каждом чихе.
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03.12.2020 12:26 Відповісти
Ага-ага. А вакцину от ковид менее чем за год забабахали эффективную...
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03.12.2020 12:45 Відповісти
Это абсолютно разные вещи!
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03.12.2020 16:15 Відповісти
Ну разумеется (сарказм)
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03.12.2020 16:17 Відповісти
Цоз и моз, нужно под корень. Просто упразднить. Чем больше интернета везде тем тупее людишки. Но откуда там мозги возьмутся, когда одни вообще не смотрят туда, другие только ленту в соц сетях мотают.
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03.12.2020 14:17 Відповісти
 
 