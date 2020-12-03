Якщо антибіотики перестануть діяти, то ми ризикуємо втратити можливість лікувати хвороби, які вже давно побороли, - ЦГЗ

Центр громадського здоров'я зазначає, що через те, що стійкість бактерій до антибактеріальних препаратів набирає обертів, людство ризикує втратити можливість лікувати хвороби, які вже давно перемогло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ЦГЗ повідомляє на сторінці в мережі Facebook.

Якщо антибіотики перестануть діяти, тоді:

- бактеріальна пневмонія стане смертельною хворобою;

- при пологах жінки будуть частіше помирати;

- лікування раку стане ще складнішим, адже часто під час хіміотерапії пацієнтам профілактично дають антибіотики;

- багато захворювань, які передаються статевим шляхом, знову стануть невиліковними;

- люди частіше будуть вмирати після операцій від ускладнень;

- туберкульоз знову стане вироком.

"Також ми отримаємо і важкі економічні наслідки. Люди стануть довше і важче хворіти, а лікування буде коштувати дорожче. Це не зможе не позначитися на кількості робочої сили і швидкості економічного зростання країни та світу", - наголосили в ЦГЗ.

Тому сьогодні так багато акценту на тому, наскільки важливо відповідально приймати антибактеріальні препарати, не вірити в міфи і не займатися самолікуванням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На медицину в Держбюджеті-2021 закладено 161 млрд грн, зарплати медикам підвищать на 30%, - Шмигаль