Якщо антибіотики перестануть діяти, то ми ризикуємо втратити можливість лікувати хвороби, які вже давно побороли, - ЦГЗ
Центр громадського здоров'я зазначає, що через те, що стійкість бактерій до антибактеріальних препаратів набирає обертів, людство ризикує втратити можливість лікувати хвороби, які вже давно перемогло.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ЦГЗ повідомляє на сторінці в мережі Facebook.
Якщо антибіотики перестануть діяти, тоді:
- бактеріальна пневмонія стане смертельною хворобою;
- при пологах жінки будуть частіше помирати;
- лікування раку стане ще складнішим, адже часто під час хіміотерапії пацієнтам профілактично дають антибіотики;
- багато захворювань, які передаються статевим шляхом, знову стануть невиліковними;
- люди частіше будуть вмирати після операцій від ускладнень;
- туберкульоз знову стане вироком.
"Також ми отримаємо і важкі економічні наслідки. Люди стануть довше і важче хворіти, а лікування буде коштувати дорожче. Це не зможе не позначитися на кількості робочої сили і швидкості економічного зростання країни та світу", - наголосили в ЦГЗ.
Тому сьогодні так багато акценту на тому, наскільки важливо відповідально приймати антибактеріальні препарати, не вірити в міфи і не займатися самолікуванням.
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ну от как вам, врачикам, можно шо доверять, если вы всегда на "если"?
а если нет и вечное "если" и "может быть" и "возможно" то как бе никому такие врачики и не во шо и не стучат...
и свое "если" с собой заберите....
но бывают случаи когда действительно нужен врачик
и когда от него слышишь - а "если" и "возможно",
а "возможно и нет" - то сразу начинаешь думать - а на хера я сюда приперся?
И да, кто помер --- здесь не пишет...
Да вот беда. Стоит дороже вакцины... за штуку.
Да вот опять беда... случаев единицы... а вот вакцины можно впарить за бюджетные (то бишь народные) средства - миллионами доз...
Умеешь в математику?
Просто решил --- подорожник панацея от всех болезней (ну, люди же пишут)!
Умеешь в сарказм?
от без обид тока.
мы немного на разные темы начали говорить --- что лучше, подорожник или антибиотики..
А по теме статьи --- видел как-то результат тестирования больной, список -- наименований двадцать антибиотиков, и против каждого --- resistant... (результат самолечения всеми известными), больную лечить нечем.. (разве что подорожником)
Если вести разъяснительную работу среди населения по употреблению лекарств - фарма потеряет 70% прибыли. Никто это не допустит.
У нас демократия. А если человеку хочется антибиотиков?