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Новини
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Локдаун - це шок, НБУ відштовхуватиметься від макроекономічних показників, - член ради Нацбанку про можливість зниження облікової ставки

Локдаун - це шок, НБУ відштовхуватиметься від макроекономічних показників, - член ради Нацбанку про можливість зниження облікової ставки

Національний банк України може відмовитися від реагування на локдаун обліковою ставкою за відсутності фундаментальних змін у макроекономічному прогнозі.

Про це заявив член Ради НБУ Віктор Козюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Навряд чи НБУ без фундаментальних змін у макроекономічному прогнозі реагуватиме на локдаун ставкою, оскільки все ж Нацбанк відштовхується від думки про те, що локдаун - це шок, який проходить у часі", - сказав він.

Козюк також вважає, що уряду не варто переносити запровадження локдауну на наступний рік.

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"Я не впевнений, що його (локдаун. - Ред.) справді запровадять. Мабуть, потрібні якісь гнучкіші заходи і, мабуть, ці заходи повинні мати якийсь регіональний вимір. Питання в тому, якою буде глибина стресу", - додав він.

Зауважмо, раніше представники Нацбанку допускали можливість зниження облікової ставки, щоб підтримати економіку в умовах локдауну, попри вже оприлюднений НБУ прогноз збільшення облікової ставки у 2021 році у відповідь на прискорення інфляції.

Автор: 

НБУ (10337) локдаун (339)


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Зедаун - оце ШОК.
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03.12.2020 11:45 Відповісти
Локдаун – это шок, НБУ будет отталкиваться от макроэкономических показателей, - член совета Нацбанка о возможности снижения учетной ставки - Цензор.НЕТ 9700
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03.12.2020 11:46 Відповісти
...ШОК - це ...https://www.youtube.com/watch?v=mIA1vz-45tQ ❗ Шок без перебільшень! Хто і як краде гроші на похованнях загиблих українських воїнів!
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03.12.2020 11:46 Відповісти
Позорище
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03.12.2020 12:04 Відповісти
Сфера услуг в новогодние праздники делает основную прибыль
Надо навести просто порядок с масками и количеством людей в магазинах
Например впускать только определенное количество людей с тачками в супермаркет ( так делают в некоторых магазинах Словакии ) тогда легче контролировать количество вошедших и вышедших.

Ресторанам разрешить работать только на уличных площадках. Пусть обустраивают столики и ставят лампы обогрева . Пусть варят горячие глинтвейны на улице под музыку . Так делают в Словакии . И потом на свежем воздухе даже приятно посидеть
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03.12.2020 12:04 Відповісти
 
 