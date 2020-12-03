Локдаун - це шок, НБУ відштовхуватиметься від макроекономічних показників, - член ради Нацбанку про можливість зниження облікової ставки

Національний банк України може відмовитися від реагування на локдаун обліковою ставкою за відсутності фундаментальних змін у макроекономічному прогнозі.

Про це заявив член Ради НБУ Віктор Козюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Навряд чи НБУ без фундаментальних змін у макроекономічному прогнозі реагуватиме на локдаун ставкою, оскільки все ж Нацбанк відштовхується від думки про те, що локдаун - це шок, який проходить у часі", - сказав він.

Козюк також вважає, що уряду не варто переносити запровадження локдауну на наступний рік.

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"Я не впевнений, що його (локдаун. - Ред.) справді запровадять. Мабуть, потрібні якісь гнучкіші заходи і, мабуть, ці заходи повинні мати якийсь регіональний вимір. Питання в тому, якою буде глибина стресу", - додав він.

Зауважмо, раніше представники Нацбанку допускали можливість зниження облікової ставки, щоб підтримати економіку в умовах локдауну, попри вже оприлюднений НБУ прогноз збільшення облікової ставки у 2021 році у відповідь на прискорення інфляції.