ІСС вимагає від Мінекономрозвитку зупинити надання безпідставних пільг на струм заводу Пінчука

Мінекономрозвитку має зупинити надання пільг на електроенергію підприємствам олігарха Віктора Пінчука за статусом "зеленої металургії", оскільки це спричиняє фінансову дискримінацію підприємств, які не мають можливості отримати статус "зеленої металургії".

Про це йдеться у зверненні ICC Ukraine до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

За оцінками експертів компаній-членів ICC Ukraine, запропонований Мінекономрозвитку проєкт постанови "Про затвердження Порядку надання довідки про підтвердження статусу підприємства "зеленої" електрометалургії" не повинен бути прийнятий. На їхню думку, він порушує принцип заборони допуску перехресного субсидіювання між користувачами системи і призводить до дисбалансів у функціонуванні ринку електроенергії.

"Як відомо, тариф на послуги з передачі електроенергії є джерелом для забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел. У разі прийняття проєкту постанови підприємства, які не отримують статус підприємства "зеленої" металургії будуть вимушені сплатити додатково 180 млн грн, від сплати яких будуть звільнені підприємства, які мають відповідний статус. При перекладанні фінансового навантаження щодо забезпечення сплати тарифу на послуги з передачі електроенергії одні підприємства отримують конкурентні преференції порівняно з іншими, що також матиме своїм наслідком створення дисбалансу у функціонування ринку електроенергії", - зазначається в зверненні.

Окрім того, в ІСС вважають, що ухвалення цього проєкту постанови може призвести до відсутності достатніх ресурсів для виконання зобов’язань держави, взятих відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлювальної енергетики, зокрема щодо забезпечення своєчасності та повної оплати "зеленого" тарифу виробникам ВДЕ та погашення заборгованості перед ними.

Нещодавно стало відомо, що Державна регуляторна служба відмовилась погодити проєкт постанови уряду щодо порядку надання довідки про підтвердження статусу підприємства "зеленої металургії", яка надає пільги на електроенергію металургійному заводу Інтерпайп-сталь олігарха Віктора Пінчука. У рішенні ДРС зазначається, що процедура видачі відповідних довідок прописана так, що вона фактично не передбачає можливість для відмови у видачі та не передбачає строк дії такої посвідки.

Як повідомлялося, з 1 грудня 2020 року тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії, який сплачують усі підприємства, зріс на 30% і становитиме 312,76 гривні за МВт-год. При цьому для підприємств "зеленої металургії" такий тариф становитиме– 91,73 грн/МВт-год. Таке рішення рішення Нацкомісія з тарифів ухвалила на засіданні 4 листопада. До цього діяв загальний тариф на передачу для всіх у розмірі 240,23 грн/МВт-год.

Нагадаємо, в законі 810-Х, який базується на підписаному президентом Володимиром Зеленським законопроєкті №3658, щодо скорочення зелених тарифів були додані спеціальні умови для підприємств "зеленої" металургії - для них буде застосовуватися тариф на передачу, яка не буде враховувати витрати "Укренерго" на виплати з фінансування розвитку зеленої енергетики.

Автором таких поправок був нардеп фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський, який до депутатства працював у компанії Інтерпайп.

Раніше народний депутат, заступник голови Комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко зазначав, що поняття "зелена" металургія було закладено виключно в інтересах одного підприємства - заводу "Інтерпайп Сталь" Віктора Пінчука, і воно дозволить економити компанії Пінчука $ 12-15 млн щорічно.

Голова правління НЕК "Укренерго", яке за підсумком 9 місяців 2020 року отримало 28,6 млрд грн збитку, Володимир Кудрицький в інтерв'ю "БізнесЦензор" заявив, що за пільги на електроенергію для заводу Пінчука заплатить бізнес, школи, дитсадки та лікарні.

За його словами, звільнення окремих підприємств від сплати частини тарифу "Укренерго" буде коштувати близько 100 млн грн, які змушені будуть заплатити інші споживачі, зокрема із соціальної сфери.

"Вважаю цю норму глибоко несправедливою. Такою, що, по суті, ставить у нерівні умови різних споживачів. Що особливо сумно - цю пільгу отримають підприємства з цього переліку - оплатять усі інші споживачі", - сказав Кудрицький.