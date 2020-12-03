У ЗСУ зафіксовано 27-й летальний випадок через COVID-19, за добу виявили 189 інфікованих, - Командування Медсил

В Збройних силах України за минулу добу лабораторно підтверджені 189 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.

"На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 27 летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Працівник ЗС України 26 листопада каретою швидкої медичної допомоги був доставлений до Одеської міської інфекційної клінічної лікарні. Незважаючи на проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія, на жаль, позитивного результату не дала. Результат ПЛР-тестування на COVID-19 отримано 02 грудня 2020 року", - сказано в повідомленні.

До медичних установ за добу госпіталізовано 21 особу. Ще 168 осіб отримують лікування вдома, під контролем медичної служби, в тому числі 43 військовослужбовці і 7 співробітників ЗСУ в Київській області, 29 військовослужбовців у Львівській області, 21 військовослужбовець і 1 співробітник ЗСУ в Одеській області.

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Всього станом на 10:00 3 грудня ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 3 146 осіб. Одужали за період пандемії 7 533 людини, летальних випадків - 27. На ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 437 осіб.



