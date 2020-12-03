РФ порушує в окупованому Криму Декларацію ООН про права корінних народів, - Джапарова

Росія порушує в окупованому Криму Декларацію ООН про права корінних народів і не виконує як держава-окупант своїх зобов'язань щодо захисту цивільного населення в контексті поширення пандемії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час 13-ї сесії Експертного механізму ООН з прав корінних народів.

Загальною темою сесії стало питання впливу пандемії COVID-19 на права корінних народів.

"Джапарова поінформувала про триваючі грубі та систематичні порушення прав людини, зокрема кримських татар, на території тимчасового окупованого Криму та наголосила на невиконанні Росією як державою-окупантом своїх зобов‘язань, передбачених міжнародним гуманітарним правом, щодо захисту цивільного населення у контексті поширення пандемії", - йдеться в повідомленні.

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Заступниця глави МЗС також зазначила проблематику порушення релігійних прав, незабезпечення жителів окупованого Криму належним доступом до медичної допомоги, створення додаткових пандемічний ризиків через оголошення чергового незаконного призову в російську армію і триваючу кампанію з переселення громадян РФ на окупований український півострів.

Джапарова закликала Експертний механізм належно відреагувати на порушення Росією міжнародного права в окупованому Криму, зокрема Декларації ООН про права корінних народів.