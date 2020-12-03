Тариф на лікування онкозахворювань у бюджетному запиті збільшений до 60 тис. грн, - Степанов

Голова МОЗ висловив упевненість у тому, що цих коштів буде достатньо для лікування онкохворих в Україні.

У бюджетному запиті на 2021 рік, підготовленому Міністерством охорони здоров'я, передбачено збільшення тарифу на лікування онкозахворювань до 60 тис. грн, збільшення бюджету програми реімбурсації - до 4,7 млрд грн. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У 2020 році на лікування онкозахворювань було передбачено 17,834 тис. грн, крім того держава виділяє кошти на лікарські засоби, які закуповуються централізовано. Цих коштів не вистачає. Реальна вартість, яку ми заклали, становить близько 60 тис. грн. Я думаю, що за 60 тис. грн можна забезпечити лікування онкозахворювань", - сказав він на брифінгу в четвер.

Степанов повідомив, що в бюджетному запиті на 2021 року передбачено на рівні 101 тис. грн.

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Крім того, в бюджетному запиті на 2021 році передбачено істотне збільшення фінансування програми реімбурсації вартості лікарських засобів з 1,71 млрд грн до 4,7 млрд грн.

"Ця програма дозволяє зробити доступними лікарські засоби, особливо для незахищених верств населення, особливо пенсіонерам, які отримують лікарські засоби", - сказав він.