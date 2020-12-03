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Тариф на лікування онкозахворювань у бюджетному запиті збільшений до 60 тис. грн, - Степанов

Тариф на лікування онкозахворювань у бюджетному запиті збільшений до 60 тис. грн, - Степанов

Голова МОЗ висловив упевненість у тому, що цих коштів буде достатньо для лікування онкохворих в Україні.

У бюджетному запиті на 2021 рік, підготовленому Міністерством охорони здоров'я, передбачено збільшення тарифу на лікування онкозахворювань до 60 тис. грн, збільшення бюджету програми реімбурсації - до 4,7 млрд грн. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У 2020 році на лікування онкозахворювань було передбачено 17,834 тис. грн, крім того держава виділяє кошти на лікарські засоби, які закуповуються централізовано. Цих коштів не вистачає. Реальна вартість, яку ми заклали, становить близько 60 тис. грн. Я думаю, що за 60 тис. грн можна забезпечити лікування онкозахворювань", - сказав він на брифінгу в четвер.

Степанов повідомив, що в бюджетному запиті на 2021 року передбачено на рівні 101 тис. грн.

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Крім того, в бюджетному запиті на 2021 році передбачено істотне збільшення фінансування програми реімбурсації вартості лікарських засобів з 1,71 млрд грн до 4,7 млрд грн.

"Ця програма дозволяє зробити доступними лікарські засоби, особливо для незахищених верств населення, особливо пенсіонерам, які отримують лікарські засоби", - сказав він.

МОЗ (5390) онкологія (134) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+2
Кто-то еще верит этим му..акам?
Ковид-19 тоже обещали всех лечить за бюджетный счет...
а хватило только на неделю лечения Зе-наркомана и Ермака.
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03.12.2020 12:02
+2
Брехня повна.
Люди самі купують препарати для хіміотерапії.
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03.12.2020 12:06
+1
марихуаны всем раздать и все здоровы!
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03.12.2020 12:11
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Кто-то еще верит этим му..акам?
Ковид-19 тоже обещали всех лечить за бюджетный счет...
а хватило только на неделю лечения Зе-наркомана и Ермака.
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03.12.2020 12:02 Відповісти
Брехня повна.
Люди самі купують препарати для хіміотерапії.
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03.12.2020 12:06 Відповісти
экспериментальные пигулки дают на шару....
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03.12.2020 12:12 Відповісти
ага, это если очень повезет попасть в программу эксперимента
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03.12.2020 15:42 Відповісти
зеленский знает как зарабатывать не только на коронавирусах
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03.12.2020 12:08 Відповісти
марихуаны всем раздать и все здоровы!
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03.12.2020 12:11 Відповісти
правильно.
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03.12.2020 13:13 Відповісти
60 тыс?
Одна ампула химтерапии 14 тыс.
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03.12.2020 13:21 Відповісти
14тыс. это самые дешевые, а так стоимость ампулы доходит до 170тыс. Только про это они не говорят
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03.12.2020 14:15 Відповісти
Нам продавали по 14. Это было 5 лет назад.
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03.12.2020 15:39 Відповісти
Юзику позавтракать))
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03.12.2020 13:52 Відповісти
 
 