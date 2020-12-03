За добу в МВС виявили 328 випадків COVID-19, більшість із них - у Києві, Запорізькій і Харківській областях
Станом на ранок четверга лабораторно підтвердили 328 нових випадків COVID-19 серед співробітників МВС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Найбільшу кількість інфікованих правоохоронців виявили в Запорізькій області (+33), в Харківській області (+22) та в Києві (+41).
Усього з початку пандемії COVID-19 захворіли 23 297 співробітників МВС, одужали - 22 296, померли - 70.
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