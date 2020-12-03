За добу в МВС виявили 328 випадків COVID-19, більшість із них - у Києві, Запорізькій і Харківській областях

Станом на ранок четверга лабораторно підтвердили 328 нових випадків COVID-19 серед співробітників МВС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільшу кількість інфікованих правоохоронців виявили в Запорізькій області (+33), в Харківській області (+22) та в Києві (+41).

Усього з початку пандемії COVID-19 захворіли 23 297 співробітників МВС, одужали - 22 296, померли - 70.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу у МВС виявили 364 випадки коронавірусу, більшість у Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях