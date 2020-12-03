Поліція може обмежити вхід на Софійську площу до новорічної ялинки, - Крищенко

Поліцейські під час карантину вдаються до жорстких заходів, якщо заклади громадського харчування відмовляються реагувати на вимоги.

Закон дозволяє проводити невідкладні дії, сказав в інтерв'ю РБК-Україна начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Крищенко, все залежить від реакції закладів, більшість із яких закриваються відразу ж після приїзду поліції.

"Значна кількість тих, хто діють за принципом "приїдуть - не приїдуть", "побачать - не побачать". Багато хто маскується: зовнішнє освітлення гасять, штори якісь щільні вішають, людей запускають з іншого входу. А коли все ж поліція приїжджає , то закриваються, а ми складаємо на них адміністративні матеріали", - повідомив він.

Однак, зазначив Крищенко, є такі заклади, які демонстративно не пускають поліцію.

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"Тут ми вже використовуємо процесуальні заходи: у нас є стаття 325 Кримінального кодексу України і вона дає можливість проводити невідкладні, в тому числі слідчі та оперативні дії. Це стаття про порушення санітарно-гігієнічних норм, які можуть призвести до масових захворювань", - додав він.

В Україні можуть ввести локдаун на новорічні свята. Для того, щоб не допустити масових скупчень людей на новорічні свята, столичні правоохоронці можуть обмежити вхід на Софійську площу, де буде встановлена новорічна ялинка.

"Поліція може обмежити доступ до території, і вони там не будуть зігнані. Якщо буде введена така заборона, то поліція за законом має право обмежити доступ людей до таких місць", - заявив Крищенко.

Крищенко також додав, що в разі відмови людей виконувати вимоги поліції передбачена адміністративна і навіть кримінальна відповідальність.

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"Я впевнений, що розуміння суспільством проблеми COVID зараз уже стало набагато глибшим. Я думаю, люди зрозуміють, що ми намагаємося насамперед їхнє здоров'я зберегти", - додав він.