Крищенко про смерть співробітниці посольства США в Києві: Розслідування триває, рішення у справі ще не ухвалено

Національна поліція України ще не встановила причину смерті співробітниці посольства Сполучених Штатів у Києві. Правоохоронці не отримали остаточних висновків судово-медичної експертизи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

За його словами, поліція співпрацює з американським посольством, яке передає багато інформації у справі.

"Проводиться ще слідство, рішення у справі не винесено. З огляду на те, що вона дипломат іноземної держави, то в цьому процесі була задіяна міжнародна комісія. Перевіряється багато відео та інших речей, ми співпрацюємо з дипломатичною установою, вони нам передають багато інформації", - розповів Крищенко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, співробітниця посольства США Санвер Нікаело була знайдена на вулиці в Києві з травмою голови і непритомну, пізніше вона померла в лікарні.

За фактом смерті співробітниці американського посольства поліція відкрила справу за статтею "Умисне вбивство". Ймовірного нападника розшукують.

Крім того, пізніше стало відомо, що загибла співробітниця посольства була громадянкою США.