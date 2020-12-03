Крищенко про смерть співробітниці посольства США в Києві: Розслідування триває, рішення у справі ще не ухвалено
Національна поліція України ще не встановила причину смерті співробітниці посольства Сполучених Штатів у Києві. Правоохоронці не отримали остаточних висновків судово-медичної експертизи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.
За його словами, поліція співпрацює з американським посольством, яке передає багато інформації у справі.
"Проводиться ще слідство, рішення у справі не винесено. З огляду на те, що вона дипломат іноземної держави, то в цьому процесі була задіяна міжнародна комісія. Перевіряється багато відео та інших речей, ми співпрацюємо з дипломатичною установою, вони нам передають багато інформації", - розповів Крищенко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, співробітниця посольства США Санвер Нікаело була знайдена на вулиці в Києві з травмою голови і непритомну, пізніше вона померла в лікарні.
За фактом смерті співробітниці американського посольства поліція відкрила справу за статтею "Умисне вбивство". Ймовірного нападника розшукують.
Крім того, пізніше стало відомо, що загибла співробітниця посольства була громадянкою США.
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