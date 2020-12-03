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Начальника поста Київської митниці затримано за організацію корупційної схеми, - СБУ. ФОТОрепортаж

Начальника поста Київської митниці затримано за організацію корупційної схеми, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила керівника одного з митних постів Київської митниці на систематичному вимаганні хабарів з експортерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Згідно з повідомленням, оперативники спецслужби задокументували організацію посадовою особою корупційної схеми. За різні суми неправомірної вигоди він гарантував комерсантам не створювати штучних перешкод під час митного оформлення вантажів. У разі відмови чиновник погрожував затягувати процеси митного оформлення, а також безпідставно підвищувати рівень митної вартості. За попередньою інформацією, зловмисник діяв у змові з посадовими особами підрозділу митно-тарифного регулювання Київської митниці.

Правоохоронці затримали начальника поста згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання хабара за "вирішення питання" про розмитнення промислового обладнання, яке ввозилося одним із постачальників.

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У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання щодо нього запобіжного заходу. Перевіряється можлива причетність до корупційної схеми інших посадових осіб і керівників Київської митниці. Триває досудове слідство.


Начальника поста Київської митниці затримано за організацію корупційної схеми, - СБУ 01
Начальника поста Київської митниці затримано за організацію корупційної схеми, - СБУ 02
Начальника поста Київської митниці затримано за організацію корупційної схеми, - СБУ 03

корупція (4676) СБУ (12774) митниця (1871)


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03.12.2020 12:53 Відповісти
Да ладно! Так работают на каждом таможенном посту. Причём, так было всегда
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03.12.2020 13:05 Відповісти
Можливо, жадібність згубила - не поділився з ким положено або занадто нахабно дань збирав
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03.12.2020 13:22 Відповісти
да кто бы сомневался!!!! а теперь проверьте в каком и за сколько маетке/пентхаузе он проживает и что за авто в его автопарке? наша Батькивщина превращается в страну хитрожопых коррупционеров и воров.....
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03.12.2020 13:46 Відповісти
Понять и простить ..Майно то никто конфисковать не будет в пользу народа ,тот кто кричал про отрубание руки -пришьет ему ещё две что б больше воровал
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03.12.2020 13:47 Відповісти
усе - коррупция поборота...стоп - дубль 002 , и все по-кругу...
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03.12.2020 13:49 Відповісти
Такое на всех таможнях, видно не хотел "реформироваться"-заносить "новым" лицам.
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03.12.2020 13:55 Відповісти
Щоб Україна процвітала їй необхідно лише десять тисяч чесних чиновників.. Дивно, щоб захищати Вітчизну і вмерти за неї прийде сотні тисяч людей, а десять тисяч чесних - проблема.
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03.12.2020 14:07 Відповісти
Может кто занет, какой пост?
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03.12.2020 14:18 Відповісти
 
 