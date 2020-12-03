Начальника поста Київської митниці затримано за організацію корупційної схеми, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила керівника одного з митних постів Київської митниці на систематичному вимаганні хабарів з експортерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Згідно з повідомленням, оперативники спецслужби задокументували організацію посадовою особою корупційної схеми. За різні суми неправомірної вигоди він гарантував комерсантам не створювати штучних перешкод під час митного оформлення вантажів. У разі відмови чиновник погрожував затягувати процеси митного оформлення, а також безпідставно підвищувати рівень митної вартості. За попередньою інформацією, зловмисник діяв у змові з посадовими особами підрозділу митно-тарифного регулювання Київської митниці.

Правоохоронці затримали начальника поста згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання хабара за "вирішення питання" про розмитнення промислового обладнання, яке ввозилося одним із постачальників.

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У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання щодо нього запобіжного заходу. Перевіряється можлива причетність до корупційної схеми інших посадових осіб і керівників Київської митниці. Триває досудове слідство.







