У 2020 році добровільну сертифікацію успішно пройшли 902 вчителі початкових класів, - Шкарлет

В.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив про успішне проходження добровільної сертифікації в 2020 році 902 вчителями початкових класів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в четвер.

"В 2019 року в Україні почався пілотний проєкт із сертифікації педагогічних працівників... У 2020 році для участі в добровільній сертифікації зареєструвалися 1 тис 591 особа", - сказав Шкарлет

За словами голови Міносвіти, сертифікація передбачає незалежне оцінювання професійних знань та вмінь педагогів.

Вчителі початкових класів могли проходити оцінювання в три етапи. У першому етапі - незалежному тестуванні - взяло участь 1 тис 552 людини, з яких 1 тис 45 успішно його пройшли. Другий етап - самооцінювання - успішно пройшло 1 тис 40 учасників. Третій етап - вивчення практичного досвіду - пройшло 902 вчителі початкових класів.

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