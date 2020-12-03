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У 2020 році добровільну сертифікацію успішно пройшли 902 вчителі початкових класів, - Шкарлет

У 2020 році добровільну сертифікацію успішно пройшли 902 вчителі початкових класів, - Шкарлет

В.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив про успішне проходження добровільної сертифікації в 2020 році 902 вчителями початкових класів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в четвер.

"В 2019 року в Україні почався пілотний проєкт із сертифікації педагогічних працівників... У 2020 році для участі в добровільній сертифікації зареєструвалися 1 тис 591 особа", - сказав Шкарлет

За словами голови Міносвіти, сертифікація передбачає незалежне оцінювання професійних знань та вмінь педагогів.

Вчителі початкових класів могли проходити оцінювання в три етапи. У першому етапі - незалежному тестуванні - взяло участь 1 тис 552 людини, з яких 1 тис 45 успішно його пройшли. Другий етап - самооцінювання - успішно пройшло 1 тис 40 учасників. Третій етап - вивчення практичного досвіду - пройшло 902 вчителі початкових класів.

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сертифікат (426) Міносвіти (1411) вчитель (395) Шкарлет Сергій (353)


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А почему сертификации нет для политиков. Любая гнида, сразу - прирожденный депутат.
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03.12.2020 13:09 Відповісти
Теперь дети будут наученные.
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03.12.2020 13:09 Відповісти
Щоб збирати полуницю в Польщі достатньо трьох класів.
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03.12.2020 13:26 Відповісти
А, всего их по стране сколько? Учителя младших классов - самая серьезное звено в школе. Один учитель, сравнивать не с кем, -царь и Бог. Как говорил Уинстон Черчилль: "
Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать". Иметь же власть над детьми, которые в этом возрасте не могут за себя постоять - легко и просто. Некоторым и приятно.Психологические тесты для учителей младших классов должны стать обязательными.
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03.12.2020 13:11 Відповісти
Так не зрозуміло, в чому полягає "сертифікація"? У знанні курсу початкових класів взагалі, чи в знанні державної мови? А, може, в "наявності грошових коштів у претендентів, для "проходження сертифікації"? І чому саме відсіялася частина претендентів? Які головні причини і до чого готуваться наступним вчителям, і на що варто звернуть увагу педагогічному персоналу, що готує вчителів молодших класів?...
Стаття "ні про що"...
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03.12.2020 13:13 Відповісти
 
 