Викрито злочинну схему, через яку держбюджет недоотримав 8 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України задокументувала в Херсонській області факти організації схеми з систематичного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

За попередніми даними слідства, представник місцевої комерційної структури налагодив механізм мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, для реалізації оборудки ділок створив групи фіктивних ФОПів, через які він постачав продовольчу продукцію на виробничі потужності в різних регіонах. Після цього готові товари надходили до мереж оптової та роздрібної торгівлі.

За попередніми оцінками, тільки за перше півріччя поточного року через протиправну діяльність фігурантів держава недоотримала 8 мільйонів гривень податкових надходжень до бюджету.

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Під час обшуків за місцями проживання учасників схеми, в їх офісних приміщеннях і транспортних засобах виявлено комп’ютерну техніку, печатки і штампи підприємств, фінансово-господарську документацію із доказами незаконних дій, а також чорну бухгалтерію і понад 4,5 мільйона готівки, отриманої від протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до оборудки.

Заходи із викриття і блокування протиправної діяльності проводились спільно зі слідчими Державної фіскальної служби у Херсонській області під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури.







