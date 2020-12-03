УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5079 відвідувачів онлайн
Новини
3 223 9

Викрито злочинну схему, через яку держбюджет недоотримав 8 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України задокументувала в Херсонській області факти організації схеми з систематичного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

За попередніми даними слідства, представник місцевої комерційної структури налагодив механізм мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, для реалізації оборудки ділок створив групи фіктивних ФОПів, через які він постачав продовольчу продукцію на виробничі потужності в різних регіонах. Після цього готові товари надходили до мереж оптової та роздрібної торгівлі.

За попередніми оцінками, тільки за перше півріччя поточного року через протиправну діяльність фігурантів держава недоотримала 8 мільйонів гривень податкових надходжень до бюджету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак: великий бізнес не повинен ховатися за ФОПами

Під час обшуків за місцями проживання учасників схеми, в їх офісних приміщеннях і транспортних засобах виявлено комп’ютерну техніку, печатки і штампи підприємств, фінансово-господарську документацію із доказами незаконних дій, а також чорну бухгалтерію і понад 4,5 мільйона готівки, отриманої від протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до оборудки.

Заходи із викриття і блокування протиправної діяльності проводились спільно зі слідчими Державної фіскальної служби у Херсонській області під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури.

Викрито злочинну схему, через яку держбюджет недоотримав 8 млн грн, - СБУ 01
Викрито злочинну схему, через яку держбюджет недоотримав 8 млн грн, - СБУ 02

Викрито злочинну схему, через яку держбюджет недоотримав 8 млн грн, - СБУ 03

Автор: 

корупція (4676) податки (3808) СБУ (12774)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну нарешті зайнялися нагальними справами - торбить ФОПів.
показати весь коментар
03.12.2020 13:21 Відповісти
Цікаво, а в якого злодія в законі клікуха "Держбюджет"?
показати весь коментар
03.12.2020 13:24 Відповісти
а сколько таких схем по всей стране...ой-ой-ой
показати весь коментар
03.12.2020 13:24 Відповісти
типа опять - эти казлы мешают нам жить
показати весь коментар
03.12.2020 13:32 Відповісти
И что, хоть кого-то посадят?
показати весь коментар
03.12.2020 13:40 Відповісти
Займитесь уже бабломойским, хватит "мелочь по кармвнам тырить!"
показати весь коментар
03.12.2020 13:44 Відповісти
"Служба безопасности Украины задокументировала в Херсонской области факты организации схемы по систематическому уклонению от уплаты налогов". А що зробила СБУ з податківцями, які "кришували" такі оборудки ? А що зробила СБУ з судами і прокуратурою, які "кришували" податківців ? Виходимо на системну проблему нашої держави.
показати весь коментар
03.12.2020 14:03 Відповісти
СБУ в своем стиле. Очередной кандидат на "обилечивание". А Закарпатье не, все в порядке? Там скоро коллаборанты к Венгрии присоединяться, а вы все никак не нажретесь! Вы уже не просто служба Бабла, вы - служба Бесчестия Украины!
показати весь коментар
03.12.2020 14:47 Відповісти
Сумма намекает на то, что слили для статистики
показати весь коментар
03.12.2020 15:07 Відповісти
 
 