Вперше в історії генсеком ОБСЄ стане жінка: Хельга Шмідт - дипломат з ФРН

Німецький дипломат Хельга Шмідт стане новим генсеком ОБСЄ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер чинний голова ОБСЄ Еді Рама.

"Я радий, що на цій раді ми плануємо призначити нове керівництво ОБСЄ - Хельгу Шмідт генеральним секретарем, Матео Мікаччі директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини, Терезу Рібейру представником з питань свободи ЗМІ та Кайрата Абдрахманова верховним комісаром з національних меншин", - заявив Рама під час зустрічі ради міністрів ОБСЄ.

Шмідт змінить на посаді генсека Томаса Гремінгера, чиї повноваження завершилися вже в липні. Відтоді організація фактично перебувала без формального керівника.

Напередодні австрійська газета Die Presse повідомила, що формальне рішення ради міністрів країн організації очікується пізніше 3 грудня.

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Хельзі Шмідт 59 років, з 2016 року вона є генеральним секретарем Європейської служби в міжнародних справах. До цього вона активно брала участь у переговорах щодо вироблення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) з іранської ядерної проблеми.