Вперше в історії генсеком ОБСЄ стане жінка: Хельга Шмідт - дипломат з ФРН
Німецький дипломат Хельга Шмідт стане новим генсеком ОБСЄ
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер чинний голова ОБСЄ Еді Рама.
"Я радий, що на цій раді ми плануємо призначити нове керівництво ОБСЄ - Хельгу Шмідт генеральним секретарем, Матео Мікаччі директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини, Терезу Рібейру представником з питань свободи ЗМІ та Кайрата Абдрахманова верховним комісаром з національних меншин", - заявив Рама під час зустрічі ради міністрів ОБСЄ.
Шмідт змінить на посаді генсека Томаса Гремінгера, чиї повноваження завершилися вже в липні. Відтоді організація фактично перебувала без формального керівника.
Напередодні австрійська газета Die Presse повідомила, що формальне рішення ради міністрів країн організації очікується пізніше 3 грудня.
Хельзі Шмідт 59 років, з 2016 року вона є генеральним секретарем Європейської служби в міжнародних справах. До цього вона активно брала участь у переговорах щодо вироблення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) з іранської ядерної проблеми.
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Они только и делают, что кацев включают но в наблюдатели за украинскими выборами (в 2019), то в мониторинговую комиссию
идеальный охлос...
вы по второму кругу кацапятничяете... - на место.
ты всем еще нужен., на по затылку хлопнуть.
когда все поймешь - отпишись....
ето точно не про нас - де то на какой ступени все равно проколемся.
пока шо сподобились тока на криворогатую кодлу, шо показательно,
но как бы ето без матюков? а вот - неприятно...
но ви ж не бачите....
такая же скотина как и наш выносной...
Которые ничего не видят и не слышат вокруг кроме себя и своего маникюра.
Взрывы русских снарядов мешают поправлять причёску.