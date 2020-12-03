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Вперше в історії генсеком ОБСЄ стане жінка: Хельга Шмідт - дипломат з ФРН

Вперше в історії генсеком ОБСЄ стане жінка: Хельга Шмідт - дипломат з ФРН

Німецький дипломат Хельга Шмідт стане новим генсеком ОБСЄ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер чинний голова ОБСЄ Еді Рама.

"Я радий, що на цій раді ми плануємо призначити нове керівництво ОБСЄ - Хельгу Шмідт генеральним секретарем, Матео Мікаччі директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини, Терезу Рібейру представником з питань свободи ЗМІ та Кайрата Абдрахманова верховним комісаром з національних меншин", - заявив Рама під час зустрічі ради міністрів ОБСЄ.

Шмідт змінить на посаді генсека Томаса Гремінгера, чиї повноваження завершилися вже в липні. Відтоді організація фактично перебувала без формального керівника.

Напередодні австрійська газета Die Presse повідомила, що формальне рішення ради міністрів країн організації очікується пізніше 3 грудня.

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Хельзі Шмідт 59 років, з 2016 року вона є генеральним секретарем Європейської служби в міжнародних справах. До цього вона активно брала участь у переговорах щодо вироблення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) з іранської ядерної проблеми.

Автор: 

ОБСЄ (3499) Шмід Гельґа (22)


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Топ коментарі
+4
Той факт, що ця особа жінка ще не гарантує, що вона буде добре виконувати свою роботу! Це типово для стціалістів-відводити увагу на емоційну риторику. У нас також так: «перший відкритий гей зайняв цю посаду!!!» « його бабця і дідусь приїхали з Мексики!!!» -це про такого собі пана Каранза, голови шкільної системи в НЙ. Виявився звичайним невігласом, котрий вивчив одне слово «расизм».
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03.12.2020 13:30
+1
А какая польза была от этого обсе Украине за 6 лет? Только вред.
Они только и делают, что кацев включают но в наблюдатели за украинскими выборами (в 2019), то в мониторинговую комиссию
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03.12.2020 13:50
+1
ОБСЕ так работало в зоне АТО, словно всегда и состояло из одних женщин.
Которые ничего не видят и не слышат вокруг кроме себя и своего маникюра.
Взрывы русских снарядов мешают поправлять причёску.
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03.12.2020 13:59
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Той факт, що ця особа жінка ще не гарантує, що вона буде добре виконувати свою роботу! Це типово для стціалістів-відводити увагу на емоційну риторику. У нас також так: «перший відкритий гей зайняв цю посаду!!!» « його бабця і дідусь приїхали з Мексики!!!» -це про такого собі пана Каранза, голови шкільної системи в НЙ. Виявився звичайним невігласом, котрий вивчив одне слово «расизм».
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03.12.2020 13:30 Відповісти
спасибо - вы первый.
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03.12.2020 13:42 Відповісти
Мексиканские мачо быстро оторвали бы ему лишние запчасти.
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03.12.2020 14:03 Відповісти
Буде добре, якщо з цього буде якась користь для України.
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03.12.2020 13:30 Відповісти
А какая польза была от этого обсе Украине за 6 лет? Только вред.
Они только и делают, что кацев включают но в наблюдатели за украинскими выборами (в 2019), то в мониторинговую комиссию
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03.12.2020 13:50 Відповісти
жду комментов в стиле - "одолело либерасньё - нам бы сталина".
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03.12.2020 13:40 Відповісти
Одно либерасье, но им нужен не Сралин, а Черчиль и Аденауэр.
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03.12.2020 13:58 Відповісти
именно сралин им и нужен - они любят когда их убивают и не сопротивляются...
идеальный охлос...
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03.12.2020 14:29 Відповісти
Очередной белый на посту генерального секретаря ОБСЕ - членам СМ ОБСЕ надо работать, чтобы стать "более лучшими" белыми людьми.
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03.12.2020 13:43 Відповісти
ни хера не понял, но наверное вы правы....
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03.12.2020 13:49 Відповісти
Она крашенная джидайка. Будет работать на путинского джидая Паркинсона.
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03.12.2020 14:01 Відповісти
спасибо - вы 2.
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03.12.2020 14:07 Відповісти
2 Unlimited !
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03.12.2020 14:23 Відповісти
уболтал - 2.5
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03.12.2020 14:24 Відповісти
Вот на таких "непонимающих" и держится системный расизм.
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03.12.2020 14:04 Відповісти
спасибо - вы 3.
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03.12.2020 14:07 Відповісти
так - не шельмовать....
вы по второму кругу кацапятничяете... - на место.
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03.12.2020 14:10 Відповісти
Т.е. ты, "не расист", не слышал, что в странах-членах ОБСЕ каждый пятый не является "белым"? Не пояснишь, почему доля расовых меньшинств среди населения составляет около 20%, а среди генсеков ОБСЕ - 0?
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03.12.2020 15:04 Відповісти
ори дальше - не лопни тока от натуги и любови к березам....
ты всем еще нужен., на по затылку хлопнуть.
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03.12.2020 15:10 Відповісти
Так понимаю, "не расист", ответа нет?
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03.12.2020 15:29 Відповісти
есть.

когда все поймешь - отпишись....
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03.12.2020 15:34 Відповісти
Вперше в історії генсеком ОБСЄ стане жінка: Хельга Шмідт - дипломат з ФРН - Цензор.НЕТ 1193 Остап Ибрагимович, у нас новый конкурент
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03.12.2020 13:51 Відповісти
Лучше бы Далю Гриабускайте назначили. Жаль, Маргарет не дожила.
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03.12.2020 13:51 Відповісти
А наявність певного органу обов'язкова?
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03.12.2020 13:54 Відповісти
Какого именно? Уточните.
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03.12.2020 13:55 Відповісти
...єсліби у бабушкі... (с)
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03.12.2020 14:04 Відповісти
Маргарет нужно родить, воспитать и выбрать.
ето точно не про нас - де то на какой ступени все равно проколемся.
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03.12.2020 13:55 Відповісти
Это да, мудрый нарид, как ни, как превышает численность "порохоботов"..
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03.12.2020 13:56 Відповісти
очень надеюсь, шо де то растет такая "Маргарет" ну или "Васыль" - не принципиально.
пока шо сподобились тока на криворогатую кодлу, шо показательно,
но как бы ето без матюков? а вот - неприятно...
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03.12.2020 14:05 Відповісти
между прочим уже такая есть - Зеркаль.
но ви ж не бачите....
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03.12.2020 14:21 Відповісти
Бачим. Но вы забли кто у нас в президентах.
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03.12.2020 14:47 Відповісти
та помню, к сожалению...
такая же скотина как и наш выносной...
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03.12.2020 14:56 Відповісти
Кто-то сомневается что она не пророссийская немка? будем наблюдать.
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03.12.2020 13:59 Відповісти
ОБСЕ так работало в зоне АТО, словно всегда и состояло из одних женщин.
Которые ничего не видят и не слышат вокруг кроме себя и своего маникюра.
Взрывы русских снарядов мешают поправлять причёску.
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03.12.2020 13:59 Відповісти
 
 