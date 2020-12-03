Потрібно негайно ввести повний локдаун на місяць, повернення до "помаранчевої" зони неефективне, - ексзаступник голови МОЗ Ковтонюк
Україні для зміни ситуації з поширенням COVID-19 слід негайно ввести повний локдаун терміном на місяць.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", так вважає керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE, ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.
"Ми вважаємо, що Україні потрібно ввести на обмежений час повний локдаун терміном на один місяць. Це потрібно зробити негайно і завершити його через місяць", - сказав він у ході щотижневої презентації досліджень KSE в четвер.
На думку Ковтонюка, через місяць можна почати повернення до моделі адаптивного карантину в регіонах.
"У січні можна буде повернутися до відносно нормальної роботи і життя, без того, щоб усіх тримати в напрузі", - сказав він.
Керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE наголосив: "Повернутися до "помаранчевого" рівня обмежень фактично означає нічого не робити, оскільки в "помаранчевій" зоні серйозних обмежень як таких немає, крім носіння масок".
За його словами, це означає, що крива захворюваності різко піде вгору, і досить швидко в січні може бути досягнутий показник в 20 тис. захворюваних, потім - 30 тис. У лютому це може бути 40 тис. Це цифри, які означають, що система лікарень в Україні просто зупиниться.
Ковтонюк також вважає, що введення карантину на новорічні свята створить ризики того, що "ми можемо просто до цього моменту не дійти, а вже до 4 січня система лікарень може досягти критичного навантаження".
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Почему локдаун с 23 декабря?
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Межобластное сообщение... Межгалактическое еще)))
Штраф по 1.5 тысячи евро? Вы где живёте вообще, дядя? Что Вы такое "говорите"?
СИЛОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОСТАВЬТЕ СЕБЕ!
И хорошо, что ВСЕГО "этого" НЕ будет!
Фантаст- пессимист. Лет 90, видать...
..на 8е сутки результат.. Что мы колем? Мы? Это Я колю вопреки вам.. Идиоты..
Что бы уже не мучилась.
Якщо і так невистачає лікапів і оладнання, то чому немає такої ж пропаганди самих елементарних і дешевих превентивних методів?
Я краще задовбаю цими постами - може комусь життя врятую.
Opening Windows Can Help Prevent Spread of COVID-19: Top Chicago Health Official The CDC has released guidance surrounding ventilation in buildings, but what about your home?
https://www.nbcchicago.com/news/local/opening-windows-can-help-prevent-spread-of-covid-19-top-chicago-health-official/2306208/
Driving with car windows open can reduce COVID-19 risk
https://www.startribune.com/driving-with-car-windows-open-can-reduce-covid-19-risk/571086472/
MTA opens bus windows to counter COVID
https://www.nydailynews.com/coronavirus/ny-coronavirus-mta-bus-windows-open-20200707-7gyw3fdcurba5ey3cd67flldri-story.html