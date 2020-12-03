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Новини Коронавірус і карантин
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Потрібно негайно ввести повний локдаун на місяць, повернення до "помаранчевої" зони неефективне, - ексзаступник голови МОЗ Ковтонюк

Потрібно негайно ввести повний локдаун на місяць, повернення до

Україні для зміни ситуації з поширенням COVID-19 слід негайно ввести повний локдаун терміном на місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", так вважає керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE, ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

"Ми вважаємо, що Україні потрібно ввести на обмежений час повний локдаун терміном на один місяць. Це потрібно зробити негайно і завершити його через місяць", - сказав він у ході щотижневої презентації досліджень KSE в четвер.

На думку Ковтонюка, через місяць можна почати повернення до моделі адаптивного карантину в регіонах.

"У січні можна буде повернутися до відносно нормальної роботи і життя, без того, щоб усіх тримати в напрузі", - сказав він.

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Керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE наголосив: "Повернутися до "помаранчевого" рівня обмежень фактично означає нічого не робити, оскільки в "помаранчевій" зоні серйозних обмежень як таких немає, крім носіння масок".

За його словами, це означає, що крива захворюваності різко піде вгору, і досить швидко в січні може бути досягнутий показник в 20 тис. захворюваних, потім - 30 тис. У лютому це може бути 40 тис. Це цифри, які означають, що система лікарень в Україні просто зупиниться.

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Ковтонюк також вважає, що введення карантину на новорічні свята створить ризики того, що "ми можемо просто до цього моменту не дійти, а вже до 4 січня система лікарень може досягти критичного навантаження".

карантин (18172) Ковтонюк (48) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
платите людям за комуналку .тысяч по 10 на хавку дайте и мы будем сидеть
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03.12.2020 13:25
+8
Однокурсник живет в Италии. Их контору закрыли на карантин, но всем платили 80% з/п пока сидели дома. А тут даже налогов не убрали...
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03.12.2020 13:29
+7
Гросіну заначку просрали, в казні миші дірку прогризли, а МВФ Вава послав вжопу. Дєнєх нєт, но вьі дєржітесь там.
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03.12.2020 13:30
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платите людям за комуналку .тысяч по 10 на хавку дайте и мы будем сидеть
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03.12.2020 13:25 Відповісти
Гросіну заначку просрали, в казні миші дірку прогризли, а МВФ Вава послав вжопу. Дєнєх нєт, но вьі дєржітесь там.
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03.12.2020 13:30 Відповісти
МВФ загоняет Украину как Аргентину.
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03.12.2020 14:29 Відповісти
Потрібно негайно ввести повний локдаун на місяць, повернення до "помаранчевої" зони неефективне, - ексзаступник голови МОЗ Ковтонюк - Цензор.НЕТ 2979
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03.12.2020 13:53 Відповісти
Попадешь в больницу с короновирусом - найдешь тысяч 10 мгновенно. А если в частную клинику - тысяч 10 в сутки. Не найдешь - или лечить не будут, или... А с другой стороны надо на жизнь. Фигня....
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03.12.2020 21:38 Відповісти
У меня вся семья болеет.так что я вкурсе что по чем
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04.12.2020 07:23 Відповісти
а шо скажет главный мастер спорта по короновирусу янелох?
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03.12.2020 13:28 Відповісти
Шо він позитивний, а його тест негативний. Нє дождьотєсь.
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03.12.2020 13:32 Відповісти
Однокурсник живет в Италии. Их контору закрыли на карантин, но всем платили 80% з/п пока сидели дома. А тут даже налогов не убрали...
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03.12.2020 13:29 Відповісти
Вони ще не бачили як горять шини, коли шлялись по гастролям.
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03.12.2020 13:33 Відповісти
может сразу всех ввести в анабиоз ?
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03.12.2020 13:34 Відповісти
Ковтонюка на гиляку!
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03.12.2020 13:49 Відповісти
сколько ж этому мальцу заплатили то...
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03.12.2020 13:50 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3234097/******************************************************
Почему локдаун с 23 декабря?
https://kvartal95.com/afisha/ Афиша - НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕРНИЙ КВАРТАЛ. ТЕЛЕСЪЕМКА - 22 ДЕКАБРЯ КИЕВ - Дворец "Украина", 19:00
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03.12.2020 13:51 Відповісти
Когда вы его уже введёте кретины, тогда когда пол Украины вымрет от короны!?
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03.12.2020 13:55 Відповісти
Германия сократила срок самоизоляции до 5 дней со дня первых признаков недомогания,многие страны сократили до семи.Заболевшие ,не воспринимают Ковид,ошибочно воспринимая ,как насморк или банальную простуду.И только когда начинают задыхаться,понимают ,в какую халепу попали.И моих родственников достал ковид.Пока всё печально.
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03.12.2020 14:00 Відповісти
Ага, щас. Руки у них чешутся. Пока стадо гоняют под предлогом опасности, сами они делают другие удобные дела. А на наше с вами здоровьице, им глубоко плевать. Ибо никто не получит вакцину безплатно. Даже если это просто плацебо.
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03.12.2020 14:07 Відповісти
так закрывайте уже, балаболы одни кругом
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03.12.2020 14:13 Відповісти
ЗеУрядування...
Потрібно негайно ввести повний локдаун на місяць, повернення до "помаранчевої" зони неефективне, - ексзаступник голови МОЗ Ковтонюк - Цензор.НЕТ 5583
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03.12.2020 14:19 Відповісти
пффф! та сразу на год! от голодной смерти лечить не надо.
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03.12.2020 14:24 Відповісти
Локдаун все равно придется вводить, и вводить его нужно минимум на три недели, по идеальному плану на четыре ( по факту на месяц) Вопросов только два. 1) Когда вводить, либо сейчас скажем с 7,12 и открываться с 4,01, либо с 21,12 и открываться с 18,01. Но судя по нашей "задерганной" и нерешительной популистской власти это вряд ли произойдет, до полного коллапса в стране. 2) И второе не менее важное, если не самое важное. Приняв закон и введя строгий карантин нужно обеспечить его строгое ( силовое если понадобится) неукоснительное выполнение. ) штрафы на уровне ЕС по 1,5 тысячи евро к примеру, и обеспечение полицией, в национальной гвардией и т.д. обеспечение его выполнения. После 4 недель можно опять будет вернуться к ограничениям "оранжевой зоны" При этом должны быть закрыты границы, межобластное сообщение, линии соприкосновения с оккупированными территориями, частично или полностью приостановлен некоторые виды общественного транспорта. Да будет трудно и сложно, но месяц можно и потерпеть. Но всего этого не будет. Так что противникам карантина нечего волноваться, власть опять пойдет на имитацию процесса, и по карману ударят с " интеллектуальным "карантином и результата не достигнут, но тоже до коллапса конечно.
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03.12.2020 14:27 Відповісти
что-то очень знакоміе слова, где-то я их уже читала))

Межобластное сообщение... Межгалактическое еще)))
Штраф по 1.5 тысячи евро? Вы где живёте вообще, дядя? Что Вы такое "говорите"?
СИЛОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОСТАВЬТЕ СЕБЕ!
И хорошо, что ВСЕГО "этого" НЕ будет!
Фантаст- пессимист. Лет 90, видать...
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03.12.2020 15:02 Відповісти
Есть простое предложение брать с "оптимистов" подписку об отказе от любой медицинской помощи в случае заражение ковидом, ( а в случае если подобный "оптимист" заразит других людей то уголовное дело ( в Китае за сокрытие заболевания предпочли смертную казнь, но это не наши методы) А штрафы, во всем мире вводят строгое наказание за нарушение ( США, Канада, Австралия, ЕС, Япония, Китай) а граждан вы видимо относите к папуасам, ну тогда и получайте по полной. ото и вся Правда.
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03.12.2020 16:05 Відповісти
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03.12.2020 18:40 Відповісти
о!ковидло-сказочник нарисовался)
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03.12.2020 15:14 Відповісти
Фомушек или Андреев Неверующих в ковид нужно отправлять в кавид палаты санитарами или в морги, при этом под подписку об отказе от мед помощи ( так как они в ковид не верят) и все как то станет на места, в крайней мере для них.
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03.12.2020 16:08 Відповісти
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03.12.2020 18:41 Відповісти
Ковтонюк все правильно говорит..но вы ж жотите сыграть в игру повезет не повезет.. Мо, подруга болеет в легкой форме.. Её участковая в тяжелой.. У всех пцр плюс.. Дело времени и переболеют все.. Но проблема что у нас врачи не могут отличить ковид от орви.... А просто бежать и сдавать пур это глупо.. Сегодня отр.. Завтра положительный..но когда у вас одышка.. И прочее.. . А врач упорно твердит что это орви.. Ну да. Орви..а потом.. Ой.. У вас ковид
..на 8е сутки результат.. Что мы колем? Мы? Это Я колю вопреки вам.. Идиоты..
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03.12.2020 14:41 Відповісти
А лучше на три,как весной ...экс-херург!
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03.12.2020 14:43 Відповісти
Да ви що? А як же концерти 95 кварталу? Їм же харчуватися десь треба...
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03.12.2020 14:49 Відповісти
Чувак на фото - без маски.
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03.12.2020 14:50 Відповісти
Да остановите всю Украину на 3 месяца!
Что бы уже не мучилась.
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03.12.2020 16:21 Відповісти
Навіть в потужніх цивілізованих країнах використовують елементарні правила гігіени - вентиляція. Тому що вони цивілізовані. Але не на батьківшині.

Якщо і так невистачає лікапів і оладнання, то чому немає такої ж пропаганди самих елементарних і дешевих превентивних методів?

Я краще задовбаю цими постами - може комусь життя врятую.

Opening Windows Can Help Prevent Spread of COVID-19: Top Chicago Health Official The CDC has released guidance surrounding ventilation in buildings, but what about your home?
https://www.nbcchicago.com/news/local/opening-windows-can-help-prevent-spread-of-covid-19-top-chicago-health-official/2306208/
Driving with car windows open can reduce COVID-19 risk
https://www.startribune.com/driving-with-car-windows-open-can-reduce-covid-19-risk/571086472/
MTA opens bus windows to counter COVID
https://www.nydailynews.com/coronavirus/ny-coronavirus-mta-bus-windows-open-20200707-7gyw3fdcurba5ey3cd67flldri-story.html
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03.12.2020 17:02 Відповісти
Не, по селам особенно сидят наглухо задраившись. Это в крови селян. Наблюдал как и летом, и весной окна старательно запирают и живут в духоте.
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03.12.2020 22:00 Відповісти
Карантин виходного дня пересрали, бо не закрили продуктовщиків, а могли б влізти в 10 тис,
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03.12.2020 18:02 Відповісти
 
 