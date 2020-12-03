Потрібно негайно ввести повний локдаун на місяць, повернення до "помаранчевої" зони неефективне, - ексзаступник голови МОЗ Ковтонюк

Україні для зміни ситуації з поширенням COVID-19 слід негайно ввести повний локдаун терміном на місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", так вважає керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE, ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

"Ми вважаємо, що Україні потрібно ввести на обмежений час повний локдаун терміном на один місяць. Це потрібно зробити негайно і завершити його через місяць", - сказав він у ході щотижневої презентації досліджень KSE в четвер.

На думку Ковтонюка, через місяць можна почати повернення до моделі адаптивного карантину в регіонах.

"У січні можна буде повернутися до відносно нормальної роботи і життя, без того, щоб усіх тримати в напрузі", - сказав він.

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Керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE наголосив: "Повернутися до "помаранчевого" рівня обмежень фактично означає нічого не робити, оскільки в "помаранчевій" зоні серйозних обмежень як таких немає, крім носіння масок".

За його словами, це означає, що крива захворюваності різко піде вгору, і досить швидко в січні може бути досягнутий показник в 20 тис. захворюваних, потім - 30 тис. У лютому це може бути 40 тис. Це цифри, які означають, що система лікарень в Україні просто зупиниться.

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Ковтонюк також вважає, що введення карантину на новорічні свята створить ризики того, що "ми можемо просто до цього моменту не дійти, а вже до 4 січня система лікарень може досягти критичного навантаження".