Будуть санкції, які не стримують, а вже калічать, - Арестович про плани адміністрації Байдена щодо РФ

Незабаром планується повернення посади спеціального представника Державного департаменту США з питань України, яку в 2017-2019 рр. обіймав Курт Волкер.

Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки й оборони Олексій Арестович сьогодні після прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Є потужна підтримка, поки неформальна, від Британії та Сполучених Штатів. Розмова йде про те, що буде новий спецпредставник США щодо Донбасу, тобто інституційно повертається ця посада. Є кілька заяв МЗС Франції і Німеччини про те, що Україна робить сильні послідовні кроки щодо виконання домовленостей, а Росія не робить цього", - сказав Арестович.

Він також зазначив, що в майбутній адміністрації обраного президента США Джо Байдена вже розглядають можливість введення проти РФ більш жорстких санкцій. "У майбутній адміністрації Байдена багато хто говорить неформально, що на Росію будуть накладені санкції, які не стримують, а вже калічать, ламають. Багато хто говорить, що на кожну загибель нашого солдата треба відкривати вогонь артилерії", - сказав Арестович

Крім того, він зазначив, що 10 грудня відбудеться засідання на рівні голів держав ЄС, в ході якого санкції проти РФ будуть продовжені автоматично. "Ідеться про те, що вони навіть можуть бути посилені після цього демаршу, після того, як Росія вкотре показала, що вона - держава, яка не виконує міжнародних домовленостей на найвищому рівні. Путін взагалі-то підписався під цими домовленостями в Парижі. І хто не виконав? Президент Зеленський дав рік на виконання. Хто винен? Росіяни", - додав радник.

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Арестович сказав, що РФ звинувачує Францію і Німеччину, учасників "нормандського формату", в тому, що вони виконують роль посередника неналежним чином і підіграють Україні. "Фактично, Росія хоче вийти не лише з мінського, а й з нормандського формату зараз", - пояснив він.