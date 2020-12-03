Будуть санкції, які не стримують, а вже калічать, - Арестович про плани адміністрації Байдена щодо РФ
Незабаром планується повернення посади спеціального представника Державного департаменту США з питань України, яку в 2017-2019 рр. обіймав Курт Волкер.
Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки й оборони Олексій Арестович сьогодні після прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Є потужна підтримка, поки неформальна, від Британії та Сполучених Штатів. Розмова йде про те, що буде новий спецпредставник США щодо Донбасу, тобто інституційно повертається ця посада. Є кілька заяв МЗС Франції і Німеччини про те, що Україна робить сильні послідовні кроки щодо виконання домовленостей, а Росія не робить цього", - сказав Арестович.
Він також зазначив, що в майбутній адміністрації обраного президента США Джо Байдена вже розглядають можливість введення проти РФ більш жорстких санкцій. "У майбутній адміністрації Байдена багато хто говорить неформально, що на Росію будуть накладені санкції, які не стримують, а вже калічать, ламають. Багато хто говорить, що на кожну загибель нашого солдата треба відкривати вогонь артилерії", - сказав Арестович
Крім того, він зазначив, що 10 грудня відбудеться засідання на рівні голів держав ЄС, в ході якого санкції проти РФ будуть продовжені автоматично. "Ідеться про те, що вони навіть можуть бути посилені після цього демаршу, після того, як Росія вкотре показала, що вона - держава, яка не виконує міжнародних домовленостей на найвищому рівні. Путін взагалі-то підписався під цими домовленостями в Парижі. І хто не виконав? Президент Зеленський дав рік на виконання. Хто винен? Росіяни", - додав радник.
Арестович сказав, що РФ звинувачує Францію і Німеччину, учасників "нормандського формату", в тому, що вони виконують роль посередника неналежним чином і підіграють Україні. "Фактично, Росія хоче вийти не лише з мінського, а й з нормандського формату зараз", - пояснив він.
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Что вот-вот уже даунбасс освободят, практичечки завтра и что уде посоезавтра рабсия загнется от санкций.
Но как тут украинцы никак не замерзнут без рабсийского газа, так и там )(уйлостан не спешит загнуться от санкций.
https://censor.net/ru/comments/locate/3234785/01921499-5ed4-735b-be21-409e70dc32b8
Тут на 78-не =божество= і ко не можна нічого сказати, що суперечить картинці українського населення.
Ситуацию в США я здесь "описал" еще в 2014 - 2015 году, может кто помнит. Если кратко, то я писал, что наступает новая экономическая формация, поэтому все коммунисты сейчас проснулись и зашевелились. Западный биржевой капитализм загнал все цены в небеса и больше не в силах воспроизводить добавленную стоимость. Это уже длится 40 лет и сейчас мы находимся в последней - терминальной стадии. Промышленное производство тотально убыточно, висит на дотациях и не окупает даже затрат, не говоря уже о прибыли. Эту систему, трудно назвать капитализмом, так как она форматирована под нужды междунар.корпораций, кланов и монополий, а не под нужды потребителя. Они выпускают какую угодно "херню", но только не то, что нужно людям. Деньги печатаются триллионами без всяких ограничений и они вообще не имеют обеспечения товарами и услугами. А кто-то, еще думает что деньги это единица стоимости и она эквивалентна золоту и обеспеченна товарами и услугами. Ха, полная херня - сейчас настала новая реальность и все старые книжки по экономике надо выкинуть. Цент.банки печатают деньги исходя из таргетной инфляции в 2%, но существует море способов печатать триллионами и при этом не иметь инфляции. Эта новая экономическая формация, это не капитализм, это не социализм - это хрен знает что! Такого раньше не было.
Про политическую ситуацию в США, я писал что произойдет крайняя поляризация и разделение во всем, а затем наступит угроза реальной гражданской войны, с последующим распадом США. Так как, США - это не национальное государство, у них нет национального скелета, а только частные интересы отдельных групп населения. И сейчас эти интересы диаметрально противоположны и направленны на собственное выживание. Двухпартийная система в США - это полный дебилизм, по сути дела, приходится выбирать между воришками - капиталистами и дегенератами - коммунистами. Естественно, при таком выборе всегда будут выигрывать коммунисты, иного не бывает, даже не смотря на то, что они дегенераты. Разумеется, этот дегенератизм даст о себе знать и это скажется на всем. То есть, при любых выборах, в США победят демократы, а у республиканцев уже не будет никаких шансов вообще. Это приведет к большому кризису в республиканской партии, так как они будут отодвинуты от "потоков", будут без всяких шансов и в партии будет происходить брожение, появятся перебежчики, затем будет раскол партии и маргинализация. То что, у населения много оружия добавит "фейерверка", но общую ситуацию не изменит. Но, неожиданно для всех, трамп выиграл выборы 2016 года и отсрочил на 4 года окончательную победу демократов. Тогда я написал, что он не в силах изменить систему (лично он туповат для этого, да и сама система не хочет меняться) и что он президент только на 4 года, а затем его сметут и будут просто уничтожать. А сами США с каждым годом будут все больше похоже на венесуэлу под управлением одной партии. Само собой, при правлении одной партии многопартийность уже не нужна, достаточно того, что эта партия будет называться демократической. Причем, переход к фактической однопартийной системе случится очень скоро и обратной дороги уже не будет. По большому счету, на этом проект Америка закроется и это сделают сами жители США, которые сами откажутся от демократии. Вот, примерно об этом я писал 5-6 лет тому назад и сейчас что-то уже произошло, а что-то мы увидим (по телевизору).
Не ображайтеся, але справа зовсім не у правильності думки.
На цій гілці просто мало коментарів, то Ви не попали на очі.
Всі подібні речі + повідомлення про фальсифікації були в жорсткому спамі з обзиванням коментаторів і звинуваченнями у кремлівській пропаганді та обпльовуванні діаспори.
Я аналізую, роблю висновки.
От саме домінування демів - найбільша загроза. І вплив буде не лише на Штати.
Вас давно не було.
Как ни странно, но меня никогда не банили на цензоре, хотя я на оплевывание всегда отвечаю достаточно жестко. С другой стороны, в западных странах коммунистическая и социалистическая цензура просто лютует и она везде, не только в сми. Например, в ведущих газетах Финляндии и Швеции нельзя написать подобный текст с критикой дем.партии США - его сразу забанят, а с критикой республиканцев - пиши сколько хочешь. И так повсюду, где в органах власти сидят коммунисты и социалисты. То есть, Украина - это свободная страна, в других странах европы положение гораздо хуже. Если США свалятся, то да - круги будут по всему миру, настанет совсем другой мир.