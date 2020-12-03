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Новини Санкції проти Росії
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Будуть санкції, які не стримують, а вже калічать, - Арестович про плани адміністрації Байдена щодо РФ

Будуть санкції, які не стримують, а вже калічать, - Арестович про плани адміністрації Байдена щодо РФ

Незабаром планується повернення посади спеціального представника Державного департаменту США з питань України, яку в 2017-2019 рр. обіймав Курт Волкер.

Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки й оборони Олексій Арестович сьогодні після прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Є потужна підтримка, поки неформальна, від Британії та Сполучених Штатів. Розмова йде про те, що буде новий спецпредставник США щодо Донбасу, тобто інституційно повертається ця посада. Є кілька заяв МЗС Франції і Німеччини про те, що Україна робить сильні послідовні кроки щодо виконання домовленостей, а Росія не робить цього", - сказав Арестович.

Він також зазначив, що в майбутній адміністрації обраного президента США Джо Байдена вже розглядають можливість введення проти РФ більш жорстких санкцій. "У майбутній адміністрації Байдена багато хто говорить неформально, що на Росію будуть накладені санкції, які не стримують, а вже калічать, ламають. Багато хто говорить, що на кожну загибель нашого солдата треба відкривати вогонь артилерії", - сказав Арестович

Крім того, він зазначив, що 10 грудня відбудеться засідання на рівні голів держав ЄС, в ході якого санкції проти РФ будуть продовжені автоматично. "Ідеться про те, що вони навіть можуть бути посилені після цього демаршу, після того, як Росія вкотре показала, що вона - держава, яка не виконує міжнародних домовленостей на найвищому рівні. Путін взагалі-то підписався під цими домовленостями в Парижі. І хто не виконав? Президент Зеленський дав рік на виконання. Хто винен? Росіяни", - додав радник.

Читайте також: Росія ігнорує пропозицію України про проведення позачергової зустрічі Тристоронньої контактної групи, - Арестович

Арестович сказав, що РФ звинувачує Францію і Німеччину, учасників "нормандського формату", в тому, що вони виконують роль посередника неналежним чином і підіграють Україні. "Фактично, Росія хоче вийти не лише з мінського, а й з нормандського формату зараз", - пояснив він.

росія (64935) санкції (11769) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+43
Байден звонил Арестовичу 33 раза. Мало кто знает, но так было.
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03.12.2020 13:59
+16
як же було добре...

Будут санкции, которые не сдерживают, а уже калечат, - Арестович о планах администрации Байдена в отношении РФ - Цензор.НЕТ 9985
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03.12.2020 14:00
+15
Льоша, як там похід до будинку Пороха "ветрано-волонтьров по 300 грн/шт"? То була твоя спецоперація?)))
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03.12.2020 14:00
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03.12.2020 13:58 Відповісти
А эта трынделка известной стала на том, что уже 6 лет чешет то, что люди хотят услышать.
Что вот-вот уже даунбасс освободят, практичечки завтра и что уде посоезавтра рабсия загнется от санкций.
Но как тут украинцы никак не замерзнут без рабсийского газа, так и там )(уйлостан не спешит загнуться от санкций.
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03.12.2020 14:08 Відповісти
Байден звонил Арестовичу 33 раза. Мало кто знает, но так было.
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03.12.2020 13:59 Відповісти
Арестович не отвечал:дел за гланды,не до байденов
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03.12.2020 14:02 Відповісти
интересно что он зачешет по ТАТАРОВУ с Венедиктовой и НАБУ
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03.12.2020 14:13 Відповісти
ну не байден арестовичу. А петро - байдену. Да і у байдена тут є бізнеси. Так шо імхо байден нам більше на руку чим трамп в якого бізнеси на росії.
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07.12.2020 17:10 Відповісти
як же було добре...

Будут санкции, которые не сдерживают, а уже калечат, - Арестович о планах администрации Байдена в отношении РФ - Цензор.НЕТ 9985
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03.12.2020 14:00 Відповісти
Льоша, як там похід до будинку Пороха "ветрано-волонтьров по 300 грн/шт"? То була твоя спецоперація?)))
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03.12.2020 14:00 Відповісти
нет. он обеспечивал просто анонсы и трансляцию в фейсбуке. а идея это скорее всего подоляка
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03.12.2020 14:02 Відповісти
Але Льша знатно спалився. А ще казав що суперагент. Одною фразою - майстер спорту капітан Чинганджгук.))
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03.12.2020 14:05 Відповісти
А что, он неприкасаемый?
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03.12.2020 16:40 Відповісти
ты то откуда об этом знаешь? ты советник завхоза и говорящая жопа старогго пердуна в минске. все
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03.12.2020 14:01 Відповісти
Він пішов на підвищення. За заслуги по боротьбі з порохоботами його призначено улюбленою в гарнмі ОП. Він тепер буде говорящою головою самого Бубочки.
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03.12.2020 14:03 Відповісти
Возвращение Анаконды.
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03.12.2020 14:01 Відповісти
Теперь вот ЭТО подмахивает в сторону Байдена)))
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03.12.2020 14:04 Відповісти
И все-то он знает! Наверное, Моника оставила прослушку в Овальном кабинете, а Леха, как "ветеран контрразведки", слушает...
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03.12.2020 14:06 Відповісти
Это Арестовичу наверное лично Байден рассказал ??
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03.12.2020 14:09 Відповісти
Арестович , так ты в ОПУ вступил на выходе ее на пик зашкваров ,как грибник в говно в предрассветном сборе грибов , как ХТО? Как ративнык Ермака с его ж(ОПОЙ) чи как ее обличитель? Сознавайся ! Твои дела тебя все равно выведут на чистую воду , разведчик ты наш крутой в облике информационного фейкогонщика.
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03.12.2020 14:09 Відповісти
Бовтун
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03.12.2020 14:10 Відповісти
Це правда. І соціалісти вже опробували, якщо не саму процедуру, то обговорення цього питання на Трампі. Коли усунуть Байдена, до влади прийде ідіотка Харріс, котра за можливість «поцарювати» буде робити все, що їй скажуть акі соціалісти як Ворен і Сандерс, котрий свій медовий місяць з дружиною провів в Москві і це в 70х!!!! А за ними стоять Клінтони і вся ця «демократична» мафія. Чи будуть вони «воювати» з Росією? Запитайте себе: чим реально Обама допоміг Україні?
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03.12.2020 14:21 Відповісти
Діло в тому, що Баден насипе санкцій, які не залежать від наших клоунів, а ще санкцій насипе і самим клоунам - госдеп вже напряму сказав що Єрмак - агент Наросії, а Льоха - протеже Єрмака. Готуйте вазилін, дєвочкі. ЗІ А міг би і далі охмиряти домогосподарок і розказувати про Платона, Звёздньій десант і полікультурну націю.
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03.12.2020 14:11 Відповісти
им всем стоит срочно одеть вышиванки с погонами - шоб байденОвцы не перепутали
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03.12.2020 14:15 Відповісти
Байден лічно доповідав орєстовічу...
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03.12.2020 14:12 Відповісти
Цей Байден вже трохи крихкий від старості, але йому ще вистачить розуму і таланту розвішати усім Байду на вуха, всіх наЙоbанович, Ходжес на Хербст, Болтон в сраку і пСакі під ніс.
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03.12.2020 14:14 Відповісти
Арестович, не знаю, які будуть у Байдена "санкції, що калічать", стосовно Росії, а от "чує моя задниця", що "калічить почнуть, в першу чергу, твоїх теперішніх "роботодавців"... І твої крики, стосовно того, що ти "проникнув усередину злочинної структури, щоб "виявлять" і викривать"...", не допоможуть... А люди тебе, за твою продажність, не підтримають...
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03.12.2020 14:16 Відповісти
"...на Россию будут наложены санкции, которые не сдерживают, а уже калечат..." - эти слова та Богу в уши.
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03.12.2020 14:17 Відповісти
Головне те, що до цих санкцій на буба ні Льоша не мають ніякого відношення. Це політика США, в якій Україна втратила суб"єктність.
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03.12.2020 14:24 Відповісти
за новую напользу для русни. как блеяли чувашка оскопеева и щирый реформатор шапиро, по кличка каловьев- Байден придэ порядок навэдэ.
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03.12.2020 14:17 Відповісти
Бедный вовик, тьфу, зеленский. Он и так покалечен судьбой. А тут еще и от Байдена прилетит.
https://censor.net/ru/comments/locate/3234785/01921499-5ed4-735b-be21-409e70dc32b8
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03.12.2020 14:24 Відповісти
Арестович, тебя Ермак нанял разгонять фейки об его ж(ОПУ) (он сам тебя так представил) и... потом шоб шо? Размазывать их как говно по стенке или отмывать как говно со стенки?
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03.12.2020 14:26 Відповісти
О, чепушилла Арестович бросил свою третью межгалактическую республику и переключился на Байдена и сказки о том как Россия скоро загнется, уже вот вот. Знатный аксперт, как раз уровень Бубочки
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03.12.2020 14:59 Відповісти
33 боевые санкции!
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03.12.2020 15:05 Відповісти
Не ну Арестович конечно же в курсе, что там у Байдена. Только вчера с ним за пивасиком все перетерли.
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03.12.2020 15:22 Відповісти
ти мудило що радник у Байдена? йди давай поради єрмолці, придурок, там Байден без твоїх порад розбереться що робити з ******, та з вами, зеленошиарклевими недоносками..
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03.12.2020 15:30 Відповісти
То, што пиндосы будут ставить казламордых в позу буквы "зю" ясно и без Арестовича, да, кацапы ???
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03.12.2020 15:49 Відповісти
не читал и читать не буду этого балабола...
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03.12.2020 15:56 Відповісти
Всем перегворщикам в минске и нормадии следует напомнить, что целью и одного и второго форматов является восстановление суверенитета Украины над своими законными территориями, а не достижение мира на условиях оккупантов. Арестович должен постоянно об этом говорить.
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03.12.2020 16:25 Відповісти
Да ,да уже декабрь ,а Бубочка говорил ,что если до Нового года прорыва не будет ,то ......
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03.12.2020 16:19 Відповісти
Калечащие санкции от дем.партии США? Я такого никогда не видел. Тут, надо понимать, что такое дем.партия - это уже давно прогнившая бюрократическая структура, не способная ни на какие изменения. По сути дела, это прямой аналог кацапской кпсс. То есть, это функциональная партия власти тоталитарного типа. Половина этой партии - это профессиональные бюрократы и воришки, присосавшиеся к бюджету, а также венчурные миллиардеры и миллионеры, биржевые спекулянты, музыканты, холливудчицы и все другие футболисты. А другая часть этой партии - это откровенные коммунисты, любители кубы, кацапстана и чегевары. В таком виде, демпартия существует уже более 100 лет, но с годами количество социалистов, коммунистов и прогрессистов в ней постоянно увеличивается. Казалось-бы, почему все эти социалисты и коммунисты не голосуют за компартию США? Что было-бы логично, но в этом случае они теряют уже прикормленные "теплые места" и "хлебные должности" и должны будут начинать в какой-то маргинальной партии "все сначала". В США есть немало людей, во всех штатах, которые всегда (десятилетиями) голосовали только за демократов, были встроены в "правильные" потоки, сидели на прикормленных местах или кормились из бюджета. И все "было хорошо", но с каждым годом "становилось все хуже". А это означает, что теперь им надо еще крепче держатся за свое место, еще больше рвать и резать "подметки на ходу". У этих людей нет никакой альтернативы, им некуда рыпаться, поэтому они будут инстинктивно стараться вернуть времена "как при бабушке" (то есть, при дедушке клинтон). И в конце концов, они просрут все что осталось. Байден уже обещает всем помочь, сделать хорошо и напечатать еще больше денег. Обещает найти союзников и сколотить коалицию для торговой войны с Китаем. А также восстановить союзнические отношения с ЕС (читай, с германией и францией). И кто-то думает, что все эти "прогрессивные" люди будут вводить санкции и бороться с кацапстаном? Я думаю, будет как раз наоборот - они будут прыгать вокруг кацапстана, делать очередную перезагрузку и упрашивать кацапов вместе политически и экономически изолировать Китай.
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03.12.2020 16:32 Відповісти
Трудно заподозрить в воровстве и симпатиях к коммунистам Президента Трумена. А ведь он был демократом.
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03.12.2020 18:57 Відповісти
Да, Трумэн был единственным президентом-демократом, кто не питал иллюзий насчет коммунизма или кацапстана. Все другие президенты-демократы, сильно отличаются от него. Но, с другой стороны он ничего и не делал против кацапов, никаких активных операций. Кто-то вспомнит войну в Корее, но это был лишь ответ на действия совка, который тогда активно расширял свое влияние.
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04.12.2020 03:55 Відповісти
Дивно, що Ви не в спамі.
Тут на 78-не =божество= і ко не можна нічого сказати, що суперечить картинці українського населення.
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04.12.2020 07:31 Відповісти
Ну, наверное потому, что все привыкли и знают мою точку зрения. Я не "юлю", никогда никому не лизал жопу и не собираюсь и всегда говорю свою позицию четко и открыто. И если, точка зрения правильная, то она всегда найдет себе дорогу, независимо от ситуации и в конце концов будет услышана и принята всеми. Правильные мысли, а за ними и действия можно задержать (на время), но нельзя убить и всегда найдутся люди, которые будут их высказывать. Поэтому, не надо боятся высказывать, зачем боятся, какой в этом смысл?

Ситуацию в США я здесь "описал" еще в 2014 - 2015 году, может кто помнит. Если кратко, то я писал, что наступает новая экономическая формация, поэтому все коммунисты сейчас проснулись и зашевелились. Западный биржевой капитализм загнал все цены в небеса и больше не в силах воспроизводить добавленную стоимость. Это уже длится 40 лет и сейчас мы находимся в последней - терминальной стадии. Промышленное производство тотально убыточно, висит на дотациях и не окупает даже затрат, не говоря уже о прибыли. Эту систему, трудно назвать капитализмом, так как она форматирована под нужды междунар.корпораций, кланов и монополий, а не под нужды потребителя. Они выпускают какую угодно "херню", но только не то, что нужно людям. Деньги печатаются триллионами без всяких ограничений и они вообще не имеют обеспечения товарами и услугами. А кто-то, еще думает что деньги это единица стоимости и она эквивалентна золоту и обеспеченна товарами и услугами. Ха, полная херня - сейчас настала новая реальность и все старые книжки по экономике надо выкинуть. Цент.банки печатают деньги исходя из таргетной инфляции в 2%, но существует море способов печатать триллионами и при этом не иметь инфляции. Эта новая экономическая формация, это не капитализм, это не социализм - это хрен знает что! Такого раньше не было.

Про политическую ситуацию в США, я писал что произойдет крайняя поляризация и разделение во всем, а затем наступит угроза реальной гражданской войны, с последующим распадом США. Так как, США - это не национальное государство, у них нет национального скелета, а только частные интересы отдельных групп населения. И сейчас эти интересы диаметрально противоположны и направленны на собственное выживание. Двухпартийная система в США - это полный дебилизм, по сути дела, приходится выбирать между воришками - капиталистами и дегенератами - коммунистами. Естественно, при таком выборе всегда будут выигрывать коммунисты, иного не бывает, даже не смотря на то, что они дегенераты. Разумеется, этот дегенератизм даст о себе знать и это скажется на всем. То есть, при любых выборах, в США победят демократы, а у республиканцев уже не будет никаких шансов вообще. Это приведет к большому кризису в республиканской партии, так как они будут отодвинуты от "потоков", будут без всяких шансов и в партии будет происходить брожение, появятся перебежчики, затем будет раскол партии и маргинализация. То что, у населения много оружия добавит "фейерверка", но общую ситуацию не изменит. Но, неожиданно для всех, трамп выиграл выборы 2016 года и отсрочил на 4 года окончательную победу демократов. Тогда я написал, что он не в силах изменить систему (лично он туповат для этого, да и сама система не хочет меняться) и что он президент только на 4 года, а затем его сметут и будут просто уничтожать. А сами США с каждым годом будут все больше похоже на венесуэлу под управлением одной партии. Само собой, при правлении одной партии многопартийность уже не нужна, достаточно того, что эта партия будет называться демократической. Причем, переход к фактической однопартийной системе случится очень скоро и обратной дороги уже не будет. По большому счету, на этом проект Америка закроется и это сделают сами жители США, которые сами откажутся от демократии. Вот, примерно об этом я писал 5-6 лет тому назад и сейчас что-то уже произошло, а что-то мы увидим (по телевизору).
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05.12.2020 08:39 Відповісти
Дуже дякую за виклад.
Не ображайтеся, але справа зовсім не у правильності думки.
На цій гілці просто мало коментарів, то Ви не попали на очі.
Всі подібні речі + повідомлення про фальсифікації були в жорсткому спамі з обзиванням коментаторів і звинуваченнями у кремлівській пропаганді та обпльовуванні діаспори.

Я аналізую, роблю висновки.

От саме домінування демів - найбільша загроза. І вплив буде не лише на Штати.

Вас давно не було.
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05.12.2020 08:49 Відповісти
Я читаю новости на цензоре почти каждый день с таблетки, но писать с таблетки не удобно. Для этого надо включать компьютер и тогда, вот приходится бороться с котом. Когда набираю длинный текст, прибегает кот и начинает "помогать" - лапами по клавиатуре стучать. Он у нас "ученый", имеет три высших образования, правда не законченные.

Как ни странно, но меня никогда не банили на цензоре, хотя я на оплевывание всегда отвечаю достаточно жестко. С другой стороны, в западных странах коммунистическая и социалистическая цензура просто лютует и она везде, не только в сми. Например, в ведущих газетах Финляндии и Швеции нельзя написать подобный текст с критикой дем.партии США - его сразу забанят, а с критикой республиканцев - пиши сколько хочешь. И так повсюду, где в органах власти сидят коммунисты и социалисты. То есть, Украина - это свободная страна, в других странах европы положение гораздо хуже. Если США свалятся, то да - круги будут по всему миру, настанет совсем другой мир.
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05.12.2020 09:43 Відповісти
Эпоха "ласковых" санкций уходит в прошлое. С приходом Байдена они будут нсить характер "убийственных", возможно не сразу, но в конечном итоге приведут вертухаев к "ножкам Буша".
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03.12.2020 18:19 Відповісти
 
 