Дитсадки й початкові класи працюють у звичайному режимі, інші мають дотримуватися обмеження в 20 осіб в аудиторії, - Шкарлет

Помаранчевий рівень карантинних обмежень означає, що дитячі садки й початкові класи працюють у звичайному режимі. Для шкіл та вишів встановлено обмеження в 20 осіб в аудиторії.

Про це на брифінгу сказав в.о. глави Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На сьогодні по всій країні встановлено помаранчевий рівень небезпеки і карантинних обмежень. Дитячі садочки та початкові класи працюють у звичайному режимі з дотриманням норм карантинного режиму", - сказав він.

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За його словами, єдиною вимогою для інших закладів освіти є те, що "учні та студенти відвідують аудиторії в кількості не більш ніж 20 осіб в аудиторії".