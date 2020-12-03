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Новини Коронавірус і карантин
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Дитсадки й початкові класи працюють у звичайному режимі, інші мають дотримуватися обмеження в 20 осіб в аудиторії, - Шкарлет

Дитсадки й початкові класи працюють у звичайному режимі, інші мають дотримуватися обмеження в 20 осіб в аудиторії, - Шкарлет

Помаранчевий рівень карантинних обмежень означає, що дитячі садки й початкові класи працюють у звичайному режимі. Для шкіл та вишів встановлено обмеження в 20 осіб в аудиторії.

Про це на брифінгу сказав в.о. глави Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На сьогодні по всій країні встановлено помаранчевий рівень небезпеки і карантинних обмежень. Дитячі садочки та початкові класи працюють у звичайному режимі з дотриманням норм карантинного режиму", - сказав він.

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За його словами, єдиною вимогою для інших закладів освіти є те, що "учні та студенти відвідують аудиторії в кількості не більш ніж 20 осіб в аудиторії".

Автор: 

виш (544) карантин (18172) школа (2204) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


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"Слуга народа" Радуцкий и Ко внес в ВР Законопроект №4314 "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19).... Эти твари предлагают массово использовать украинцев для тестирования вакцин. Запомните их !!! (с)
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03.12.2020 14:24 Відповісти
Так локдаун или "20 студентов в аудитории"? Вы уж определитесь, твари. Какого ляда при "катастрофе" вы допускаете возможность заражения тех, кто без проблем может учиться дистанционно- студентов?
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03.12.2020 21:15 Відповісти
 
 