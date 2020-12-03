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Дитсадки й початкові класи працюють у звичайному режимі, інші мають дотримуватися обмеження в 20 осіб в аудиторії, - Шкарлет
Помаранчевий рівень карантинних обмежень означає, що дитячі садки й початкові класи працюють у звичайному режимі. Для шкіл та вишів встановлено обмеження в 20 осіб в аудиторії.
Про це на брифінгу сказав в.о. глави Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На сьогодні по всій країні встановлено помаранчевий рівень небезпеки і карантинних обмежень. Дитячі садочки та початкові класи працюють у звичайному режимі з дотриманням норм карантинного режиму", - сказав він.
За його словами, єдиною вимогою для інших закладів освіти є те, що "учні та студенти відвідують аудиторії в кількості не більш ніж 20 осіб в аудиторії".
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Игорь Монахов
показати весь коментар03.12.2020 14:24 Відповісти Мені подобається 1
Максим Воронцов #472961
показати весь коментар03.12.2020 21:15 Відповісти Мені подобається 0
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