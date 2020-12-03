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Новини Конституційна криза
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Разумков і представники фракцій обговорили з послами G7 відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях

Разумков і представники фракцій обговорили з послами G7 відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков разом з представниками депутатських фракцій і груп зустрівся з послами країн "Великої сімки" (G7).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост Разумкова у Twitter.

"Обговорили відновлення ефективної діяльності антикорупційних органів та е-декларування. Парламент має єдину позицію - якнайшвидше повернути кримінальну відповідальність за недостовірне декларування", - написав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада може прийняти компромісний варіант відповідальності за недекларування доходів - обмеження волі, - Власенко

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.

Разумков і представники фракцій обговорили з послами G7 відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях 01

Автор: 

G-7 G7 (1032) КС (1427) електронне декларування (1468) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+5
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1334350596300812289 7 ч

Вчерашнее заявление НАБУ о препятствии прокурора Венедиктовой антикоррупционным расследованиям в Украине молниеносно попало в утренний (10-00 по м.в.) news release основных сообщений международной тематики для Джо Байдена.
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03.12.2020 14:10
+4
Следует читать: "Пучеглазому сделали "ата-та!"
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03.12.2020 14:22
+3
Звична схема - скаже, що виконував спецзавдання.
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03.12.2020 14:21
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https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1334350596300812289 7 ч

Вчерашнее заявление НАБУ о препятствии прокурора Венедиктовой антикоррупционным расследованиям в Украине молниеносно попало в утренний (10-00 по м.в.) news release основных сообщений международной тематики для Джо Байдена.
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03.12.2020 14:10 Відповісти
А ШО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ АРЕСТОВИЧУ? Или С арестовичем?
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03.12.2020 14:19 Відповісти
Звична схема - скаже, що виконував спецзавдання.
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03.12.2020 14:21 Відповісти
і як - ті вірять маці що на вуха...
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03.12.2020 14:17 Відповісти
серйозно?))
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03.12.2020 14:19 Відповісти
Разумков послам - Понимаете, у нас высшая стадия кризиса - нет денег для печатания денег !?
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03.12.2020 14:20 Відповісти
Следует читать: "Пучеглазому сделали "ата-та!"
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03.12.2020 14:22 Відповісти
В США мафию сажали за укрывательство от налогов , т к доказать уьийства было тяжело
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03.12.2020 14:28 Відповісти
обсудили с послами G7 возобновление уголовной ответственности за ложь в декларациях

это наверное послов к уголовной ответственности будут привлекать? судя по финтам власти.
фарисеи грёбанные
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03.12.2020 14:31 Відповісти
Не собираются же вводить никакую ответственность. Зачем врать послам?
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03.12.2020 14:44 Відповісти
сподіваюсь посли послали цього зепана куди слід і пояснили куди він має собі засунути свій законопроект зі штрафами і аяяяйками для тих хто бреше в деклараціях.
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03.12.2020 14:49 Відповісти
 
 