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Виконання Мінських угод і політична воля всіх сторін, - Боррель перерахував умови для досягнення миру на Донбасі

Виконання Мінських угод і політична воля всіх сторін, - Боррель перерахував умови для досягнення миру на Донбасі

Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Для врегулювання ситуації на Донбасі необхідна політична воля всіх сторін. Про це віцепрезидент Європейської Комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики безпеки Жозеп Боррель заявив сьогодні на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, яке проходить у форматі відеоконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Нам потрібно довгострокове політичне рішення для досягнення стабільного миру на сході України. Це зажадає політичної волі всіх сторін конфлікту, і в зв'язку з цим виконання Мінських угод в повному обсязі є ключовою умовою", - наголосив високий представник ЄС.

Боррель укотре наголосив, що Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Читайте також: Політичні лідери України мають зробити реформи незворотними, особливо в сфері верховенства закону, - Боррель

Єврокомісія (2142) перемовини (2854) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
Зніми рожеві окуляри. Миру там ніколи не буде.
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03.12.2020 14:21
+2
Петя молодец - подсунул Украине это гавно под названием "минские соглашения". Теперь кому не лень макают Украину в это лайно - требуют выполнения. Та власть, которая начнёт исполнять эту предательскую и антиконституционныю бумажку в полном объёме, будет сметена на второй день. Вот и петляет наша власть шесть лет по минному полю, которое сама и заложила.
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03.12.2020 14:43
+2
Ты не обвинениями бросайся, а попытайся рассуждать логически. Как ты собираешься реинтегрировать в состав Украины всю эту публику?
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03.12.2020 19:47
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Зніми рожеві окуляри. Миру там ніколи не буде.
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03.12.2020 14:21 Відповісти
Куда они торопятся?
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03.12.2020 14:23 Відповісти
Выполнение Минских соглашений и политическая воля всех сторон, Борель.- Он не в курсе дела. В курсе дела Шефир. "Шефир: Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет." Затихнет сама собой-убеждены 73% избирателей.
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03.12.2020 14:30 Відповісти
І сила є, і воля є, а от сили волі немає.
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03.12.2020 14:32 Відповісти
Петя молодец - подсунул Украине это гавно под названием "минские соглашения". Теперь кому не лень макают Украину в это лайно - требуют выполнения. Та власть, которая начнёт исполнять эту предательскую и антиконституционныю бумажку в полном объёме, будет сметена на второй день. Вот и петляет наша власть шесть лет по минному полю, которое сама и заложила.
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03.12.2020 14:43 Відповісти
Первый пункт был выполнен 6 лет назад?
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03.12.2020 15:45 Відповісти
русские никогда не отдадут Донбасс. послушайте их полит шоу, там их политики и генералы и полковники и т.п. И они все говорят, что никогда не отдадут Донбасс, а только подумает Украина их вернуть, так они ворвутся и захватят всю Украину. РФ надо развалить холодной войной и это единственный путь вернуть оккупированные территории. Украина должна добиться, чтобы США признали РФ - страной спонсором мирового терроризма, а за тем, чтобы и ЕС признали РФ - спонсором терроризма мирового. Тогда будут те санкции, которые обанкротят РФ и Украина вернет свои территории, а США получит РФ, которая сама предложит ядерное разоружение ибо для нее дорого будет содержать это все. А потом РФ развалится на много кусков независимых. И миру станет потом легче жить.
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03.12.2020 15:02 Відповісти
Кубань НАШ!
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03.12.2020 19:50 Відповісти
Вопрос: а зачем Украине сейчас Донбасс??? Ведь ценность территории заключается не в ней самой, а людях, которые ее населяют. В частично оккупированных донецкой и луганской областях население настроено, мягко говоря, недружелюбно по отношению к Украине. Представим себе сценарий, при котором эти люди возвращаются в Украину: мы получим электорат, который сразу же изберет каких-нибудь невменяемых любителей русского мира. А потом вся эта нечисть расползется по всей территории Украины: попадет в Верховную Раду, пролезет в органы власти в других регионах, понапринимает антиукраинских законов и т.д. и т.п. А преступность? Только представим себе, что у нас на улицах начнется, если сюда начнут приезжать гастролеры оттуда? Понравится это всем? Вряд ли...

Вывод: не нужны они нам в таком виде. Прозябают там в свое лугандонии? Хотят с расеей быть вместе? Ну вот пускай там и сидят. Нам они при любых раскладах невыгодны, в том числе и с чисто экономической точки зрения.
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03.12.2020 15:42 Відповісти
С такой логикой скоро Украины не станет. Работаешь на Кремль? Это чисто рашистская логика.
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03.12.2020 16:07 Відповісти
Ты не обвинениями бросайся, а попытайся рассуждать логически. Как ты собираешься реинтегрировать в состав Украины всю эту публику?
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03.12.2020 19:47 Відповісти
Легко! Каждой сепарсюге по 5000 баксов за выезд без права обратного въезда на 50 лет и 98% свалят завтра же! Если посчитать - это дешевле чем 30-50 лет вести с мордором бесплодые перегвор ни о чем.
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03.12.2020 19:54 Відповісти
Наивные мечты... Если бы все в этом мире можно было так легко решить...
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03.12.2020 21:19 Відповісти
Цель минских договоренностей - восстановление суверенитета Украины над своими законнвми территориями, а не достижение мира на условиях оккупанта!
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03.12.2020 16:03 Відповісти
Не своє - не жалко...
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03.12.2020 16:06 Відповісти
Ждем от ***** политической воли.
Рак уже отложил икру.
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03.12.2020 16:18 Відповісти
 
 