Виконання Мінських угод і політична воля всіх сторін, - Боррель перерахував умови для досягнення миру на Донбасі

Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Для врегулювання ситуації на Донбасі необхідна політична воля всіх сторін. Про це віцепрезидент Європейської Комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики безпеки Жозеп Боррель заявив сьогодні на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, яке проходить у форматі відеоконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Нам потрібно довгострокове політичне рішення для досягнення стабільного миру на сході України. Це зажадає політичної волі всіх сторін конфлікту, і в зв'язку з цим виконання Мінських угод в повному обсязі є ключовою умовою", - наголосив високий представник ЄС.

Боррель укотре наголосив, що Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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