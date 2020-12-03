Виконання Мінських угод і політична воля всіх сторін, - Боррель перерахував умови для досягнення миру на Донбасі
Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Для врегулювання ситуації на Донбасі необхідна політична воля всіх сторін. Про це віцепрезидент Європейської Комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики безпеки Жозеп Боррель заявив сьогодні на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, яке проходить у форматі відеоконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Нам потрібно довгострокове політичне рішення для досягнення стабільного миру на сході України. Це зажадає політичної волі всіх сторін конфлікту, і в зв'язку з цим виконання Мінських угод в повному обсязі є ключовою умовою", - наголосив високий представник ЄС.
Боррель укотре наголосив, що Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
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Вывод: не нужны они нам в таком виде. Прозябают там в свое лугандонии? Хотят с расеей быть вместе? Ну вот пускай там и сидят. Нам они при любых раскладах невыгодны, в том числе и с чисто экономической точки зрения.
Рак уже отложил икру.