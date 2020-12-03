Порошенко представив "Кодекс доброчесності депутатів", його підпишуть депутати "ЄС" усіх рівнів. ДОКУМЕНТ

Кодекс, що містить 14 обов'язкових вимог ідеологічного, політичного і морально-етичного характеру, напередодні ухвалила Центральна рада партії "Європейська Солідарність".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.

П'ятий президент наголосив, що за порушення передбачено санкції аж до відкликання депутата місцевої ради на підставі статті 37 закону України про статус депутатів місцевих рад.

"Ми – політична сила, яка цементує Україну. Ми єдина демократична опозиційна парламентська політична сила, яка має чітку ідеологію. Ми маємо абсолютно чіткі європейські принципи, принципи політичні і принципи моральні. І всі ці принципи ми після консультації з керівництвом обласних партійних організацій вирішили закласти, використовуючи абсолютно європейську практику, в дуже важливий документ – "Кодекс доброчесності депутатів". Не тільки місцевих рад – я наголошую, що його підтримують і підпишуть депутати і обласних, і Верховної Ради з "Європейської Солідарності", – пояснив Порошенко.

Зазначається, що Кодекс містить 14 обов'язкових вимог - ідеологічних, політичних і морально-етичного характеру.

"Це не просто красиві слова, бо за порушення цих принципів передбачені санкції – аж до відкликання депутата місцевої ради на підставі статті 37 Закону про статус депутатів місцевих рад. Учора Рада партії ухвалила таке рішення по відношенню до двох депутатів районних рад Львівської області. Якщо люди в такий спосіб дозволять собі таку поведінку, ми маємо діяти рішуче для того, щоб продемонструвати, що це не просто слова, що це не просто якась піар-акція, а це правило, яке ми маємо запроваджувати в Україні. Це абсолютно європейські практики, які до нас жодна політична сила не застосовувала", - додав Порошенко.

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