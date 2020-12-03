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Порошенко представив "Кодекс доброчесності депутатів", його підпишуть депутати "ЄС" усіх рівнів. ДОКУМЕНТ

Порошенко представив

Кодекс, що містить 14 обов'язкових вимог ідеологічного, політичного і морально-етичного характеру, напередодні ухвалила Центральна рада партії "Європейська Солідарність".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.

П'ятий президент наголосив, що за порушення передбачено санкції аж до відкликання депутата місцевої ради на підставі статті 37 закону України про статус депутатів місцевих рад.

"Ми – політична сила, яка цементує Україну. Ми єдина демократична опозиційна парламентська політична сила, яка має чітку ідеологію. Ми маємо абсолютно чіткі європейські принципи, принципи політичні і принципи моральні. І всі ці принципи ми після консультації з керівництвом обласних партійних організацій вирішили закласти, використовуючи абсолютно європейську практику, в дуже важливий документ – "Кодекс доброчесності депутатів". Не тільки місцевих рад – я наголошую, що його підтримують і підпишуть депутати і обласних, і Верховної Ради з "Європейської Солідарності", – пояснив Порошенко.

Зазначається, що Кодекс містить 14 обов'язкових вимог - ідеологічних, політичних і морально-етичного характеру.

"Це не просто красиві слова, бо за порушення цих принципів передбачені санкції – аж до відкликання депутата місцевої ради на підставі статті 37 Закону про статус депутатів місцевих рад. Учора Рада партії ухвалила таке рішення по відношенню до двох депутатів районних рад Львівської області. Якщо люди в такий спосіб дозволять собі таку поведінку, ми маємо діяти рішуче для того, щоб продемонструвати, що це не просто слова, що це не просто якась піар-акція, а це правило, яке ми маємо запроваджувати в Україні. Це абсолютно європейські практики, які до нас жодна політична сила не застосовувала", - додав Порошенко.

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Порошенко представив Кодекс доброчесності депутатів, його підпишуть депутати ЄС усіх рівнів 01
Порошенко представив Кодекс доброчесності депутатів, його підпишуть депутати ЄС усіх рівнів 02

Автор: 

міськрада (478) Порошенко Петро (15161) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+23
Зелебобіки так збудились... Тема Пороху - це останнє, що їх тримає у віртуальному світі зеленосцяких ілюзій.)))
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03.12.2020 14:29
+20
Порошенко представил "Кодекс доброчестности депутатов", его подпишут депутаты "ЕС" всех уровней - Цензор.НЕТ 4021
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03.12.2020 14:25
+18
Хспди, Петя постоянно какой-то содомией занимается. Надо было представлять его когда было президентом. Как говорится, чем бы дурным голову себе не забивал, лишь бы не орал и в грудь себя не бил. Видели, помним....
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03.12.2020 14:23
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Вот это президент, нет выбрали клоуна необразованого.
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03.12.2020 15:09 Відповісти
пеЦя, ти ще не награвся у цю словоблудливу доброчесність? ти владу свою просрав внаслідок такої доброчесності.
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03.12.2020 15:26 Відповісти
у нього хфантазия(мрия) - просраты И в другэ
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03.12.2020 15:38 Відповісти
Про «цементирует Украину» особенно повеселило. Партия, лидеру которой не доверяют 75% граждан, как раз нацементирует.)) Достаточно одних комментов на Цензоре почитать. Сплошная консолидация и объединение.))
Лучше бы продолжал пиариться на передачах гуманитарки в больницы.
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03.12.2020 15:36 Відповісти
Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу...🤣
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03.12.2020 15:42 Відповісти
Та нікуди Члєнограй не пропало. Як пообіцяло дебілам зниження тарифів, - так і сидить у своїй ... ОПі
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03.12.2020 15:53 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.12.2020 13:33 Відповісти
Подпишут !
А выполнять будет чужой дядя.
Добавили бы пункт: "Харакири в случае не выполнения". И случаи харакири не расследовать, считать самоубийством.
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03.12.2020 16:16 Відповісти
Коли Лис починає теревенити про мораль, це означає, що потрібно ретельніше стерегти курей.
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03.12.2020 16:40 Відповісти
Ти ще "кодекс строітєля коммунізма" втюхай, Петя...)
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03.12.2020 18:15 Відповісти
Якщо не подобається читай новий курс,або дивись відосіки гундосіки
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03.12.2020 18:28 Відповісти
Його батько Крімінальний кодекс вчив
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03.12.2020 19:51 Відповісти
цьому гною тільки кодекса доброчесності бракувало
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03.12.2020 20:04 Відповісти
за розпродаж землі проголоснули, можна і за доброчесність поварнякать
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03.12.2020 20:17 Відповісти
Поздно, Лола. Ты за 5 лет столько раз нарушил этот "Кодекс", что теперь это выглядит, как анекдот. Похлеще "членограя".
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03.12.2020 20:53 Відповісти
Зарікалася свиня гауно не їсти.......
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03.12.2020 21:00 Відповісти
Ого сколько ботов набежало, давно такого не было на "Ценцор нет"..
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03.12.2020 21:00 Відповісти
так чого ти їх спамом не давиш?
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04.12.2020 00:24 Відповісти
Пусть будут.
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04.12.2020 00:52 Відповісти
Это какой такой КОМИКС ДОБРОЧЕСТНОСТИ?

Даа, смешно...
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03.12.2020 22:02 Відповісти
им с пиратского надо начинать
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04.12.2020 00:24 Відповісти
какой честности? кто предоставил? парашенко? человек без чести и совести?
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04.12.2020 09:41 Відповісти
кстати, почему отсутствует такой важный пункт, как - "депутат, который не выполнил предвыборные обещания в течение 6 месяцев, должен либо застрелиться, либо повеситься, либо он и его семья (если депутат оказался ссынарыстом-ссыкуном) предается вечной анафеме с запретом проживания в Украине...?
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04.12.2020 09:46 Відповісти
Вор заговорил о доброчесности. Смешно.
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04.12.2020 13:58 Відповісти
Порохоботы врут всегда
===Государственная СЭС была ликвидирована 29 марта 2017 года. Тогда посчитали, что дальнейшее ее существование нецелесообразно.===«За последние пять лет украинская СЭС была развалена. У нас даже перестали выпускать врачей-эпидемиологов. Нам не хватает до 40-50% кадрового обеспечения: врачей-эпидемиологов, вирусологов, лаборантов. Мы исправляем эти ошибки прямо во время эпидемии: привлекаем специалистов, переучивают их», - пожаловался Степанов.===
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04.12.2020 14:09 Відповісти
не була ліквідована. В неї забрали функцію перевірки санітарного стану на підприємствах, лабораторії всі залишились на місці.
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05.12.2020 01:12 Відповісти
ЛИЦИМЕР
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04.12.2020 14:29 Відповісти
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