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Новини Е-декларації держслужбовців
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Рада завтра може розглянути відновлення відповідальності за брехню в декларації, - нардеп "Голосу" Осадчук

Рада завтра може розглянути відновлення відповідальності за брехню в декларації, - нардеп

Члени комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності досягли компромісу у відновленні кримінальної відповідальності за недостовірне декларування і відповідне питання може бути винесене на розгляд парламенту в п'ятницю.

Про це заявив перший заступник глави комітету Андрій Осадчук (фракція "Голос"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є всі підстави вважати, що досягнуто компроміс і нова стаття щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування буде завтра винесена в зал Верховної Ради України", - цитує видання Осадчука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада може прийняти компромісний варіант відповідальності за недекларування доходів - обмеження волі, - Власенко

Автор: 

ВР (14942) КС (1427) електронне декларування (1468) Осадчук Андрій (41)


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На примере Слуг народа , можно сделать выводы - ДЕПУТАТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБРАЗОВАНЫ
Потому важно читать биографии кандидатов и нужны открытые списки партий.

А пока придворные туркомпании готовят депутатам отдых на райских островах в Рождество.
Интересно за какие деньги поедут туда депутаты 😀😀😀то есть они сами боятся деклараций
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03.12.2020 14:37 Відповісти
восстановление ответственности за ложь в декларации..

Как они хитро назвали сокрытие ворованного - ложь в декларации.
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03.12.2020 14:49 Відповісти
Если не примут, евро - 40 грн.! Слався Зе! Слався Зе! Слався Зе!
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03.12.2020 15:13 Відповісти
 
 