Рада завтра може розглянути відновлення відповідальності за брехню в декларації, - нардеп "Голосу" Осадчук
Члени комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності досягли компромісу у відновленні кримінальної відповідальності за недостовірне декларування і відповідне питання може бути винесене на розгляд парламенту в п'ятницю.
Про це заявив перший заступник глави комітету Андрій Осадчук (фракція "Голос"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Є всі підстави вважати, що досягнуто компроміс і нова стаття щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування буде завтра винесена в зал Верховної Ради України", - цитує видання Осадчука.
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Потому важно читать биографии кандидатов и нужны открытые списки партий.
А пока придворные туркомпании готовят депутатам отдых на райских островах в Рождество.
Интересно за какие деньги поедут туда депутаты 😀😀😀то есть они сами боятся деклараций
Как они хитро назвали сокрытие ворованного - ложь в декларации.