Рада завтра може розглянути відновлення відповідальності за брехню в декларації, - нардеп "Голосу" Осадчук

Члени комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності досягли компромісу у відновленні кримінальної відповідальності за недостовірне декларування і відповідне питання може бути винесене на розгляд парламенту в п'ятницю.

Про це заявив перший заступник глави комітету Андрій Осадчук (фракція "Голос"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є всі підстави вважати, що досягнуто компроміс і нова стаття щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування буде завтра винесена в зал Верховної Ради України", - цитує видання Осадчука.

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