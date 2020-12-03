УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5108 відвідувачів онлайн
Новини
1 428 11

Путін до останнього тримає невизначеність, - Арестович про можливість обміну полоненими до кінця року

Путін до останнього тримає невизначеність, - Арестович про можливість обміну полоненими до кінця року

На даний момент російська сторона офіційно так і не розглянула переданих Україною списків утримуваних осіб.

Можливий сценарій, при якому РФ в останній момент перед річницею саміту лідерів "нормандського формату" 9 грудня погодиться на обмін полоненими. Про це повідомив позаштатний радник глави Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки й оборони Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Він (Путін. - ред.) до останнього тримає невизначеність, щоб потім приголомшити нас всіх якимись повідомленнями. Я досі не залишаю сценарій, у якому за дві хвилини, 23:58 9 грудня, рік після домовленостей (лідерів "нормандської четвірки" в Парижі. - ред.) він говорить: відпускаємо полонених, відкриваємо КПВВ", - сказав Арестович журналістам після прес-конференції.

Крім того, він зазначив, що Україна надала списки утримуваних осіб ще 18 липня, в той час, як РФ не надала своїх списків досі й офіційно не розглядає українських.

Читайте також: Кравчук пропонує обмін "всіх на всіх" на Донбасі до Нового року

"Міністр оборони провів зустріч із послами НАТО і військовими аташе, підтвердили, що Україна може отримати ПДЧ (план дій щодо членства в НАТО. - ред.) в 2021 році вже, це все завдяки тому, що Україна реалізує вдалий дипломатично план, який був підписаний у Парижі. І можна сказати, що це пастка, в яку ми зловили Росію. Я називаю це примусом до конкретизації", - додав Арестович.

обмін (1149) полон (1546) Арестович Олексій (378)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если хутин планирует в 2021 году оставить свой пост и посвятить себя Кабаевой (😀) , то военнопленных могут всех вернуть Украине. Гаагу он боится

Потому надо подавать списки на всех известных .
показати весь коментар
03.12.2020 14:41 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZVRvgpPYIwGQ_Yxna3UkQO6M9MA9l4UZO2uv7iK_3iNPlCI0ribkE_2BAFVQYr4wJSOTjrt8Aqc-ZqcbF3lFB_b0orTVCiONJ-BBMD-yFVwHvBjbBKWFZxCPmrMcZnQPVA&__tn__=-UC%2CP-R Путін до останнього тримає невизначеність, - Арестович про можливість обміну полоненими до кінця року - Цензор.НЕТ 6740Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3535783053153868?__cft__[0]=AZVRvgpPYIwGQ_Yxna3UkQO6M9MA9l4UZO2uv7iK_3iNPlCI0ribkE_2BAFVQYr4wJSOTjrt8Aqc-ZqcbF3lFB_b0orTVCiONJ-BBMD-yFVwHvBjbBKWFZxCPmrMcZnQPVA&__tn__=%2CO%2CP-R 38 хв ·

Готується депортація близько двохсот північнокавказців, переважно тих, які мають стосунок до антимосковського спротиву.

Серед них хочуть видати москві бійців батальйону ім. Шейха Мансура, які всі ці роки воювали на нашому боці, зокрема й командира батальйону Мусліма Чеберлоєвського.
показати весь коментар
03.12.2020 14:43 Відповісти
Корчинский - известный звиздабол
показати весь коментар
03.12.2020 15:38 Відповісти
Не дратувати путіна спецопераціями, тому злили дві спецоперації, одним із учасників по зливу є О.Арестович, а саме - зачистка інформаційного поля наслідків зливу.
показати весь коментар
03.12.2020 14:49 Відповісти
Если бы что либо-подобное "Я до сих пор не оставляю сценарий, в котором за две минуты, 23:58 9 декабря, год после договоренностей (лидеров "нормандской четверки" в Париже. - Ред.) он говорит: отпускаем пленных, открываем КПВВ", - сказал Арестович журналистам после пресс-конференции." планировалось бы, то запоребрик передал бы свои списки, а раз списков от них нет, то и жеста "доброй воли" отдать Украине запрашиваемых хоть кого-нибудь врядли будет.
показати весь коментар
03.12.2020 15:07 Відповісти
Путін до останнього тримає невизначеність, - Арестович про можливість обміну полоненими до кінця року - Цензор.НЕТ 9311
показати весь коментар
03.12.2020 15:09 Відповісти
***** вас зеленоршмарклевих недоносків тримає за звичайне лайно. Хіба можно яко-сь по-ігшщому з такими дурнями під керівництвом шута?
показати весь коментар
03.12.2020 15:22 Відповісти
Не "путин", а *****
показати весь коментар
03.12.2020 15:39 Відповісти
Для чого Цензор цитує цього пустозвона?
показати весь коментар
03.12.2020 15:55 Відповісти
Для украинцев - каждая жизнь дорогА, а для кремлёвского вертухая, жизнь своего быдляка - всего-лишь пыль под ногами.
показати весь коментар
03.12.2020 18:00 Відповісти
 
 