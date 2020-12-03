Путін до останнього тримає невизначеність, - Арестович про можливість обміну полоненими до кінця року

На даний момент російська сторона офіційно так і не розглянула переданих Україною списків утримуваних осіб.

Можливий сценарій, при якому РФ в останній момент перед річницею саміту лідерів "нормандського формату" 9 грудня погодиться на обмін полоненими. Про це повідомив позаштатний радник глави Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки й оборони Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Він (Путін. - ред.) до останнього тримає невизначеність, щоб потім приголомшити нас всіх якимись повідомленнями. Я досі не залишаю сценарій, у якому за дві хвилини, 23:58 9 грудня, рік після домовленостей (лідерів "нормандської четвірки" в Парижі. - ред.) він говорить: відпускаємо полонених, відкриваємо КПВВ", - сказав Арестович журналістам після прес-конференції.

Крім того, він зазначив, що Україна надала списки утримуваних осіб ще 18 липня, в той час, як РФ не надала своїх списків досі й офіційно не розглядає українських.

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"Міністр оборони провів зустріч із послами НАТО і військовими аташе, підтвердили, що Україна може отримати ПДЧ (план дій щодо членства в НАТО. - ред.) в 2021 році вже, це все завдяки тому, що Україна реалізує вдалий дипломатично план, який був підписаний у Парижі. І можна сказати, що це пастка, в яку ми зловили Росію. Я називаю це примусом до конкретизації", - додав Арестович.