Путін до останнього тримає невизначеність, - Арестович про можливість обміну полоненими до кінця року
На даний момент російська сторона офіційно так і не розглянула переданих Україною списків утримуваних осіб.
Можливий сценарій, при якому РФ в останній момент перед річницею саміту лідерів "нормандського формату" 9 грудня погодиться на обмін полоненими. Про це повідомив позаштатний радник глави Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки й оборони Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Він (Путін. - ред.) до останнього тримає невизначеність, щоб потім приголомшити нас всіх якимись повідомленнями. Я досі не залишаю сценарій, у якому за дві хвилини, 23:58 9 грудня, рік після домовленостей (лідерів "нормандської четвірки" в Парижі. - ред.) він говорить: відпускаємо полонених, відкриваємо КПВВ", - сказав Арестович журналістам після прес-конференції.
Крім того, він зазначив, що Україна надала списки утримуваних осіб ще 18 липня, в той час, як РФ не надала своїх списків досі й офіційно не розглядає українських.
"Міністр оборони провів зустріч із послами НАТО і військовими аташе, підтвердили, що Україна може отримати ПДЧ (план дій щодо членства в НАТО. - ред.) в 2021 році вже, це все завдяки тому, що Україна реалізує вдалий дипломатично план, який був підписаний у Парижі. І можна сказати, що це пастка, в яку ми зловили Росію. Я називаю це примусом до конкретизації", - додав Арестович.
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Потому надо подавать списки на всех известных .
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Готується депортація близько двохсот північнокавказців, переважно тих, які мають стосунок до антимосковського спротиву.
Серед них хочуть видати москві бійців батальйону ім. Шейха Мансура, які всі ці роки воювали на нашому боці, зокрема й командира батальйону Мусліма Чеберлоєвського.