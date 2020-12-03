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У Києві через ремонтні роботи обмежать рух на двох ключових мостах. КАРТА і терміни

У Києві через ремонтні роботи обмежать рух на двох ключових мостах. КАРТА і терміни

У Києві частково обмежили руху на двох мостах через ремонтні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київавтодор" на своїй сторінці в Facebook.

Так, на Північному мосту частково обмежать рух через ремонт з 21:00 4 грудня до 12:00 7 грудня. Працівники КП "Київавтошляхміст" працюватимуть у напрямку Троєщини, рух буде частково обмежено.

Разом з тим наголошується, що основні роботи виконають на вихідних, щоб менше впливати на трафік.

Також повідомляється, що протиаварійні роботи почалися і на мосту Метро через р. Дніпро, які триватимуть до 13 грудня.

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"Щоб зменшити вплив на трафік з 8:00 до 14:00 працюватимемо у напрямку Лівого берега. А з 14:00 до 17:00 - у напрямку Правого берега. Під час робіт рух частково обмежено", - сказано в повідомленні.

У Києві через ремонтні роботи обмежать рух на двох ключових мостах 01
У Києві через ремонтні роботи обмежать рух на двох ключових мостах 02

Автор: 

Київ (19422) міст (1231) ремонт (2296) Київавтодор (277)


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А локдауна нельзя было дождаться? Ремонтировали бы себе никого не напрягая.
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03.12.2020 20:55 Відповісти
Жулики! апять бюджет Киева пиляць!! на гиляку начальникав!!
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04.12.2020 10:21 Відповісти
 
 