Пенсійний фонд за 11 місяців недоотримав 19,4 млрд грн надходжень від ОСВ. ІНФОГРАФІКА
За 11 місяців 2020 року Пенсійний фонд України (ПФУ) недоотримав 19,4 млрд грн надходжень від Єдиного соціального внеску. У листопаді розбіжність із планом сягнула 1 млрд грн.
Про це інформує пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
Плани з надходження коштів від сплати єдиного соціального внеску в січні-жовтні 2020 року також було недовиконано на 17,9 млрд грн.
Станом на кінець листопада 2020 року доходи ПФУ сягнули 416 млрд грн, витрати - 435 млрд грн. Повідомляється, що 251 млрд - власні доходи, 165 млрд грн - кошти, отримані з держбюджету, спрямовані на фінансування пенсійних програм.
Згідно з даними Пенсійного фонду план з надходжень ЄСВ вдалося виконати тільки в січні. Найбільш проблемними місяцями були квітень і травень, коли Фонд недорахувався 3,7 і 3,4 млрд грн відповідно.
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а чим цей грудень був би гірший при гройсмані? - а нічим...
ну, це при умові, канєшно, що голів ода і новостворених рда призначав би порошенко
ФОПы за свои лопают , а вот слуги собрались чартером на мальдивы за счёт налогоплательщика ( и ФОПов в том числе )
Вчера платил за интернет Триолану, получатель денег ФОП ТюринР.В
И причём ФОП к триолану с его миллиардными доходами
Бедствуют рабочие в тех форах а владельцы жирую
один киоск красит
другой "будку" розбудовуе
будка как то двузначно звучит, но то такэ
Вся Украина ему должна с 2019 года скидываться.
Потому что у Коломойского есть свой преЗЕдент, а у Украины президента с 2019-го нет.
Падение ВВП минимум 15%. Правительство отчитывается о росте зарплат.
...
Нє? Сцикотно, шо вони вас вiд народу на майданi потiм не будуть захищати? Ну то йдiть тодi нахєр, а не податки вам.
Все иностранцы из Европы, Турции удивляются количеству дорогущих авто на украинских номерах, говорят у них такого нет. "Бедная страна", говорите???
Почему в Европе кассовые аппараты не вызывают такого хипиша? Почему в нормальных странах они есть везде, даже в автобусах? А у нас даже билетов нет в маршрутках, наличные идут просто в карманы водил и их начальства.
И так везде. Как может существовать страна где не платятся налоги, где они списываются миллиардами олигархам, где нет прогрессивной шкалы налогообложения, а наоборот, существует предел дохода с которого должны платиться налоги, все что выше не облагается?
Кто, какие падлы напринимали такие законы? Их же четвертовать и адо на площади!
Я в курсе, не на Марсе живу.
Тут все связано. Бизнес полностью не подконтролен, проверок нет, наказания нет, делают что хотят.
платят нихрена налогов" , то есть вы всех бизнесменов обозвали ,а теперь пишите что не оскорбляли.
1 новый израильский шекель равно 8,68 грн..
Инфа 100%.