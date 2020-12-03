Епіфаній - послам G7: На окупованих територіях України тривають гоніння. Прошу впровадити санкції

Іноземні дипломати країн "Великої сімки" (G7) обговорили з главами церков і релігійних організацій стан і подальші перспективи демократичного розвитку України.

Зустріч відбулася у форматі онлайн-конференції під співголовуванням митрополита Епіфанія, Предстоятеля Православної Церкви України, і тимчасової повіреної у справах США в Україні пані Крістіни Квін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут релігійної свободи.

Йшлося про ситуацію із судовою реформою і подальшими заходами, спрямованими на усунення корупційних чинників, а також про протидію пандемії COVID-19. Посли країн G7 та релігійні діячі звернули увагу на переслідування за релігійною ознакою та утиски більшості релігійних громад на українських територіях Криму і Донбасу, тимчасово окупованих Росією.

Тимчасова повірена у справах США зазначила, що міжнародна спільнота, зокрема США, продовжуватиме моніторинг стану забезпечення прав людини на окупованих територіях України та надалі підтримуватиме український народ у боротьбі з агресором та в процесі розвитку демократичних інституцій.

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"На жаль, зараз не існує дієвих внутрішніх механізмів, які би спонукали окупаційну владу дотримуватися хоча б мінімальних міжнародних стандартів у цій сфері, припинити утиски й гоніння. Єдиним ефективним методом є міжнародні вимоги як на рівні окремих країн, так і через міжнародні організації – ООН та ОБСЄ. Прошу розглянути можливість запровадження додаткових механізмів посиленого моніторингу ситуації у цій сфері та у разі її погіршення – впроваджувати проти порушників належні санкції", - зазначив митрополит Епіфаній.

Учасники зустрічі обговорили також роль релігійних спільнот у процесі миробудування, як в контексті реінтеграції окупованих територій, так і в цілому в українському суспільстві.