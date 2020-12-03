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Новини
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Епіфаній - послам G7: На окупованих територіях України тривають гоніння. Прошу впровадити санкції

Епіфаній - послам G7: На окупованих територіях України тривають гоніння. Прошу впровадити санкції

Іноземні дипломати країн "Великої сімки" (G7) обговорили з главами церков і релігійних організацій стан і подальші перспективи демократичного розвитку України.

Зустріч відбулася у форматі онлайн-конференції під співголовуванням митрополита Епіфанія, Предстоятеля Православної Церкви України, і тимчасової повіреної у справах США в Україні пані Крістіни Квін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут релігійної свободи.

Йшлося про ситуацію із судовою реформою і подальшими заходами, спрямованими на усунення корупційних чинників, а також про протидію пандемії COVID-19. Посли країн G7 та релігійні діячі звернули увагу на переслідування за релігійною ознакою та утиски більшості релігійних громад на українських територіях Криму і Донбасу, тимчасово окупованих Росією.

Тимчасова повірена у справах США зазначила, що міжнародна спільнота, зокрема США, продовжуватиме моніторинг стану забезпечення прав людини на окупованих територіях України та надалі підтримуватиме український народ у боротьбі з агресором та в процесі розвитку демократичних інституцій.

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"На жаль, зараз не існує дієвих внутрішніх механізмів, які би спонукали окупаційну владу дотримуватися хоча б мінімальних міжнародних стандартів у цій сфері, припинити утиски й гоніння. Єдиним ефективним методом є міжнародні вимоги як на рівні окремих країн, так і через міжнародні організації – ООН та ОБСЄ. Прошу розглянути можливість запровадження додаткових механізмів посиленого моніторингу ситуації у цій сфері та у разі її погіршення – впроваджувати проти порушників належні санкції", - зазначив митрополит Епіфаній.

Учасники зустрічі обговорили також роль релігійних спільнот у процесі миробудування, як в контексті реінтеграції окупованих територій, так і в цілому в українському суспільстві.

Автор: 

G-7 G7 (1032) церква (698) Епіфаній (349)


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Топ коментарі
+14
Кацапы - завистливые, злобные, жлобные, коварные и жестокие создания.
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03.12.2020 15:49
+10
Кацапы туповатые, хамливые создания.
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03.12.2020 15:50
+10
Мало хто розуміє, як нам пощастило, що вибрали саме Епіфанія очолювати українську Церкву. Наша людина. Для нього Україна не порожнє місце. Крім того що патріотична, ще й прогресивна як для церковника.
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03.12.2020 16:09
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Кацапы - завистливые, злобные, жлобные, коварные и жестокие создания.
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03.12.2020 15:49 Відповісти
Чё пачём шта пачему?
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03.12.2020 15:57 Відповісти
Тяттери-ваттери, йоксель-москаль!
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03.12.2020 16:03 Відповісти
Кацапы туповатые, хамливые создания.
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03.12.2020 15:50 Відповісти
от рашки воняет гавном, ракетами,попами и новичком. А Невзоров.

.
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03.12.2020 16:13 Відповісти
потому, что Бог осуществляет свою волю через людей, в данном случае через послов
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03.12.2020 16:14 Відповісти
Точно. А на Донбассе осуществляет свою волю через кацапов и сепаратистов.
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03.12.2020 16:22 Відповісти
А на Донбассе Он осуществляет свою волю через ВСУ - воинов Света, которые там сражаются с темными ордами кацапов и сепаратистов, соблазненных сатанистами в рясах РПЦ
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03.12.2020 16:56 Відповісти
ВСУ и украинских добровольцев
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03.12.2020 16:58 Відповісти
если бы Вы хоть раз прочли Библию, то не задавали бы подобных вопросов. Прочтите, какое-нибудь Евангелие, скажем от Матвея (глава 4) и Книгу Йова - всю, и потом постарайтесь ответить на свой вопрос сами.
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03.12.2020 17:27 Відповісти
Молода людина, а мудра.
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03.12.2020 15:48 Відповісти
Говорили,балакали- сіли,та й заплакали...
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03.12.2020 16:07 Відповісти
Мало хто розуміє, як нам пощастило, що вибрали саме Епіфанія очолювати українську Церкву. Наша людина. Для нього Україна не порожнє місце. Крім того що патріотична, ще й прогресивна як для церковника.
показати весь коментар
03.12.2020 16:09 Відповісти
 
 