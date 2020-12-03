До кінця 2021 року обсяг доз вакцин від коронавірусу становитиме 2 млрд, вони мають бути доступні для всіх, - ВООЗ
Керівник програм профільного відділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сіддхартха Датта заявив, що вакцину від коронавірусу необхідно зробити доступною для всіх.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У рамках глобальної солідарності вакцина від COVID-19 повинна бути доступною для всіх, і я думаю, що це є і залишається нашою головною передумовою", - заявив Датта.
За його словами, як очікується, до кінця 2021 року обсяг доз вакцин становитиме 2 мільярди.
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Чем вас больше, тем нормальным людям лучше.
Так что я искренне рад за тебя.