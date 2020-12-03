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Новини Коронавірус і карантин
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До кінця 2021 року обсяг доз вакцин від коронавірусу становитиме 2 млрд, вони мають бути доступні для всіх, - ВООЗ

До кінця 2021 року обсяг доз вакцин від коронавірусу становитиме 2 млрд, вони мають бути доступні для всіх, - ВООЗ

Керівник програм профільного відділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сіддхартха Датта заявив, що вакцину від коронавірусу необхідно зробити доступною для всіх.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У рамках глобальної солідарності вакцина від COVID-19 повинна бути доступною для всіх, і я думаю, що це є і залишається нашою головною передумовою", - заявив Датта.

За його словами, як очікується, до кінця 2021 року обсяг доз вакцин становитиме 2 мільярди.

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Вся надежда только на долбо...ов, которым вакцина не нужна.
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03.12.2020 15:51 Відповісти
Та я ж и не спорю. Могила всех рассудит.

Чем вас больше, тем нормальным людям лучше.
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03.12.2020 16:44 Відповісти
Еще раз говорю - чем больше вас, долбо...бов, откажется тем лучше.

Так что я искренне рад за тебя.
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03.12.2020 16:49 Відповісти
Никому, кроме групп риска, и не нужна. Как от гриппа - много ли вакцинировалось? Едва ли один процент.
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03.12.2020 17:49 Відповісти
не сумніваюся,що в кінці 2021 року в українських аптеках з'явиться вакцина.
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03.12.2020 15:51 Відповісти
Ну судя по предновогодним гонкам "химиков" , может быть и 22. С клубничным вкусом, с усиками, с ароматом хвои - рынок диктует правила. Давай з салом та часником.
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03.12.2020 15:53 Відповісти
 
 