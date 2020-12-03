Райрада Жовкви не змогла звільнити головлікаря лікарні, в якій від відключення електрики померли пацієнти на ШВЛ

Жовківська районна рада не змогла провести позачергову сесію, на якій мало розглядатися питання звільнення керівника місцевої лікарні, де через знеструмлення нещодавно померли пацієнти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net, сесія не відбулася через відсутність кворуму. На засідання прийшли лише 11 із 45 депутатів. Для кворуму потрібно щонайменше 23.

"У нас двоє депутатів померли, а 12 - склали повноваження через обрання до інших рад. Семеро депутатів завчасно попередили про свою відсутність на сесії", - повідомив журналістам голова Жовківської районної ради Роман Горбань.

За його словами, більше рада не планує збиратись, оскільки як тільки відбудеться сесія Львівської районної ради, Жовківська районна рада втрачає свою чинність.

Після ліквідації району майно лікарні, що зараз належить райраді, переходить у власність Жовківської ОТГ. А особовий склад – у підпорядкування Львівської районної ради.

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Примітно, що на лікарняному нині перебуває і директор Жовківської лікарні Ігор Шевців - він оформив його у день смерті пацієнтів. На сесію 3 грудня він не прийшов.

Шевців також є депутатом райради, пройшов туди в 2010 році від "Партії регіонів", в 2015 - від "ЄС" (на той момент - БПП. - Ред.).

63-річний Шевців працює директором Жовківської ЦРЛ багато років. Суд уже три роки розглядає справу про його причетність до корупції.

Нагадаємо, 27 листопада в лікарні м. Жовква померли двоє пацієнтів, які перебували на штучній вентиляції легень. У лікарні на 2 години відключали електрику, і пацієнти померли від дихальної недостатності. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов доручив провести по всій країні перевірку обладнання.