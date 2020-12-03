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Райрада Жовкви не змогла звільнити головлікаря лікарні, в якій від відключення електрики померли пацієнти на ШВЛ

Райрада Жовкви не змогла звільнити головлікаря лікарні, в якій від відключення електрики померли пацієнти на ШВЛ

Жовківська районна рада не змогла провести позачергову сесію, на якій мало розглядатися питання звільнення керівника місцевої лікарні, де через знеструмлення нещодавно померли пацієнти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net, сесія не відбулася через відсутність кворуму. На засідання прийшли лише 11 із 45 депутатів. Для кворуму потрібно щонайменше 23.

"У нас двоє депутатів померли, а 12 - склали повноваження через обрання до інших рад. Семеро депутатів завчасно попередили про свою відсутність на сесії", - повідомив журналістам голова Жовківської районної ради Роман Горбань.

За його словами, більше рада не планує збиратись, оскільки як тільки відбудеться сесія Львівської районної ради, Жовківська районна рада втрачає свою чинність. 

Після ліквідації району майно лікарні, що зараз належить райраді, переходить у власність Жовківської ОТГ. А особовий склад – у підпорядкування Львівської районної ради.

Також читайте: Смерть пацієнтів через відключення електрики: медики спрацювали правильно, а адміністрація - ні, - комісія

Примітно, що на лікарняному нині перебуває і директор Жовківської лікарні Ігор Шевців - він оформив його у день смерті пацієнтів. На сесію 3 грудня він не прийшов.

Шевців також є депутатом райради, пройшов туди в 2010 році від "Партії регіонів", в 2015 - від "ЄС" (на той момент - БПП. - Ред.).

63-річний Шевців працює директором Жовківської ЦРЛ багато років. Суд уже три роки розглядає справу про його причетність до корупції.

Нагадаємо, 27 листопада в лікарні м. Жовква померли двоє пацієнтів, які перебували на штучній вентиляції легень. У лікарні на 2 години відключали електрику, і пацієнти померли від дихальної недостатності. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов доручив провести по всій країні перевірку обладнання.

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1285) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2419)


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Топ коментарі
+4
Приговорят к общественным работам на 10 сутук. Теперь в нашей стране это высшая мера социальной защиты.
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03.12.2020 16:08
+3
у нас люди не наказаны, из за или потом что. всегда найдеться какая то причина чтоб то ли убийца то ли вор то ли коррупционер не были наказаны. это явление касаеться и всех чиновников всех мастей. реально ответственное лицо в Украине это морда простого, рядового гражданина
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03.12.2020 16:13
+3
О чем и речь. Сатана Степанов не котролирует работу врачей, покрывает их халатность и преступления, сколько людей из-за этого поумирали. Эта мразота не закупила в достаточном количестве аппаратов ИВЛ, не обучила медперсонал как их использовать, не обеспечила бесперебойную подачу кислорода в больницы, не обеспечила достаточного количества коек в больницах для короновирусных больных. Не обеспечила нормальную работу сем. врачей, которые не лечат и не осматривают больных коронавирсом на дому и даже не звонят. Люди заболевают, их не лечат, они без лечения за пару дней отяжелевают, потом их уже перед смертью принимают в стационар, где они умирают пачками. Степанов - это убийца. и только зеленые сатанисты могут его держать министром при такой работе.
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03.12.2020 16:19
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Приговорят к общественным работам на 10 сутук. Теперь в нашей стране это высшая мера социальной защиты.
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03.12.2020 16:08 Відповісти
Як що родичі померлих не прибьють!
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03.12.2020 16:13 Відповісти
"Козел отпущения" по причине пропажи электричества - главврач больницы...
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03.12.2020 17:56 Відповісти
По причине хранения нового генератора в гараже больницы!!!
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03.12.2020 17:57 Відповісти
Тут все не просто! Главврач не имеет права его монтировать! Монтаж должны осуществлять подрядчики...
Надо разбератся.
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03.12.2020 17:58 Відповісти
Почему главрач не разобрался? Может хотел его (генератор) списать и на дачу!
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03.12.2020 18:01 Відповісти
Не исключено. а может на выполнение монтажных работ нужно провести тендер, на который никто не приходит потому что они хотели его протянуть за копейки да еще и с откатом.
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03.12.2020 22:05 Відповісти
О чем и речь. Сатана Степанов не котролирует работу врачей, покрывает их халатность и преступления, сколько людей из-за этого поумирали. Эта мразота не закупила в достаточном количестве аппаратов ИВЛ, не обучила медперсонал как их использовать, не обеспечила бесперебойную подачу кислорода в больницы, не обеспечила достаточного количества коек в больницах для короновирусных больных. Не обеспечила нормальную работу сем. врачей, которые не лечат и не осматривают больных коронавирсом на дому и даже не звонят. Люди заболевают, их не лечат, они без лечения за пару дней отяжелевают, потом их уже перед смертью принимают в стационар, где они умирают пачками. Степанов - это убийца. и только зеленые сатанисты могут его держать министром при такой работе.
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03.12.2020 16:19 Відповісти
у нас люди не наказаны, из за или потом что. всегда найдеться какая то причина чтоб то ли убийца то ли вор то ли коррупционер не были наказаны. это явление касаеться и всех чиновников всех мастей. реально ответственное лицо в Украине это морда простого, рядового гражданина
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03.12.2020 16:13 Відповісти
Децентрализация в действии?
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03.12.2020 16:17 Відповісти
А можно как-то Райсовету Жовквы перекрыть кислород?
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03.12.2020 16:35 Відповісти
Шанси не захворіти залежать від поведінки кожної людини а не від лікарів. Від лікарів тут і так небагато залежить. А лікарів взагалі невистачає в усіх країнах під час такої пандемії.
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03.12.2020 17:04 Відповісти
тут справа не в "захворіти", а в тому щоб вижити хворому!
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03.12.2020 17:57 Відповісти
Звільнять на черговій сесії обовязково,бо помре від серцевого нападу.
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03.12.2020 18:30 Відповісти
Одна сесія звільнить інша - призначить. За отримувані хабарі давно могли найняти спеців з РЕМу, щоб ті все змонтували і запустили. Але жаба задусить.
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03.12.2020 20:14 Відповісти
 
 