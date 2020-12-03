Наказ про списання старих вагонів був хибним, і ми раді, що ДРС дослухалася до думки промисловців, – експерт

Придатність залізничних вагонів має визначатись за його технічним станом, а для оновлення рухомого складу залізниці влада має запропонувати стимули.

Про це заявив голова Асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Павло Качур.

Експерт схвально оцінив відмову Державної регуляторної служби погодити проєкт наказу Мінінфраструктури щодо скорочення терміну експлуатації вагонів, зазначивши, що вік вагонів не є ключовим для визначення його придатності, головне – технічний стан вагону.

"Придатність вагонів треба визначати не терміном, а їх придатним станом, бо може бути термін один, а реальний стан зовсім непридатний для перевезення. Тобто всі стоять на позиції, що контроль за станом вагонів потрібний, але це не має бути контроль дати випуску, а має бути контроль реального стану вагонів", - пояснив Качур.

На його думку, для забезпечення оновлення рухомого складу на залізниці, влада має запропонувати низку стимулюючих механізмів, наприклад, компенсувати частину вартості вагону, якщо він вітчизняного виробника.

"У нас є добрий приклад підтримки виробників сільськогосподарської техніки. Якщо український споживач купляє сільськогосподарську техніку, то йде компенсація декілька десятків відсотків компенсація вартості з боку бюджету. Мені здається, що якщо би такий був застосований принцип до купівля нових вагонів, то українські приватні компанії могли би вкласти свої гроші", - вважає Качур.

Нагадаємо, Державна регуляторна служба (ДРС) не погодила проєкт наказу, яким Мінінфраструктури збиралося скоротити термін експлуатації вантажних вагонів.

Згодом стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" запропонувала Міністерству інфраструктури компромісне рішення щодо обмеження терміну служби вагонів. Зокрема, держкомпанія запропонувала обмежити 33 роками лише термін служби піввагонів, а використання зерновозів – терміном до 45 років. Що стосується всіх інших типів вагонів, на думку УЗ, найкращим рішенням буде продовження терміну служби за технічним станом.

Але міністерство економіки та його глава Ігор Петрашко 2 грудня скликали закрите засідання, на якому збиралися в ручному режимі, без представників промисловості і бізнесу, заблокувати рішення Державної регуляторної служби. Про це заявив глава Асоціації "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Вони хотіли провести, не допустивши представників Європейської бізнес-асоціації, Американської торговельної палати, галузевих асоціацій. Це шлях в нікуди. І це відмінна риса взагалі процедури прийняття саме цього наказу: все робиться нишком, без залучення ринку і реальних людей, які працюють в цій сфері", - зазначив Каленков.