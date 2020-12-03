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Новини
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П'ятьох мешканок Луганщини засудили до умовних термінів за організацію в 2014-му псевдореферендуму

П'ятьох мешканок Луганщини засудили до умовних термінів за організацію в 2014-му псевдореферендуму

Одна жінка очолювала на так званому "референдумі" виборчу комісію, ще четверо - входили до її складу. Всіх визнали винними в посяганні на територіальну цілісність України і засудили до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна із засуджених– мешканка селища Талове Станично-Луганського району очолила так звану "дільничну виборчу комісію", відповідала за організацію голосування на так званій "дільниці", особисто координувала дії підлеглих "членів комісії". Інші – мешканки селищ Талове, Верхове Станично-Луганського району та села Степове Біловодського району брали участь у псевдореферендумі у складі "членів виборчої комісії". Вони формували списки виборців, видавали місцевим жителям "бюлетені", слідкували за процесом та порядком незаконного волевиявлення, брали участь у підрахунку голосів", - сказано в повідомленні.

Результати так званого "референдуму" в подальшому використовували окупанти, зазначили в прокуратурі.

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"Біловодським районним судом Луганської області засудженим призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком", - сказано в повідомленні.

Автор: 

вирок (1063) прокуратура (3667) сепаратизм (757) Луганська область (4875)


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Топ коментарі
+14
Паспорта "негромадян" їм, а не "умовно".
Дебiли, бл... (с)
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03.12.2020 16:01
+13
"к условным срокам" ?
премию еще падлюкам выпишите...
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03.12.2020 16:01
+6
По статьи за посягательство на суверенитет Украины, даже при условном сроке обязательно должно быть лишение гражданства Украины с депортацией на московию
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03.12.2020 16:07
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"к условным срокам" ?
премию еще падлюкам выпишите...
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03.12.2020 16:01 Відповісти
Паспорта "негромадян" їм, а не "умовно".
Дебiли, бл... (с)
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03.12.2020 16:01 Відповісти
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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03.12.2020 16:03 Відповісти
И приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком, вручите пособие как переселенцам и торжественно проводите за поребрик что бы и там получили выплат для репрессироварованных.
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03.12.2020 16:06 Відповісти
По статьи за посягательство на суверенитет Украины, даже при условном сроке обязательно должно быть лишение гражданства Украины с депортацией на московию
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03.12.2020 16:07 Відповісти
А должны быть реальные сроки...
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03.12.2020 16:16 Відповісти
Карать так карать.
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03.12.2020 16:29 Відповісти
що за брєд? Завдяки подібним куркам в Україні сьомий рік йде війна, їм потрібно давати років п'ятнадцять і без будь яких послаблень.
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03.12.2020 16:30 Відповісти
Позорная власть.
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03.12.2020 16:33 Відповісти
Вот интересное правосудие по разным террористам, сепаратистам... Если поймали и судят то даю самые минимальные сроки, а то и совсем отпускают, если судят заочно то сроки довольно таки приличные.
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03.12.2020 16:34 Відповісти
цяцькаются с этими сепарами-да им по 10 лет впаять и гражданство отобрать-
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03.12.2020 16:57 Відповісти
те кто судил тоже сепары
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03.12.2020 17:23 Відповісти
6 лет длилось следствие??? пипец!!!
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03.12.2020 17:48 Відповісти
Это все-равно, что сказать: "Ай-яй-яй!".
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03.12.2020 18:08 Відповісти
А почему не наградили?
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03.12.2020 18:20 Відповісти
Эта страна стремится к саморазрушению...
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03.12.2020 20:21 Відповісти
Интересно, как можно сидеть в тюрьме условно?
А судьи не пробовали получать зарплату и обедать условно...
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03.12.2020 21:20 Відповісти
 
 