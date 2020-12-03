П'ятьох мешканок Луганщини засудили до умовних термінів за організацію в 2014-му псевдореферендуму

Одна жінка очолювала на так званому "референдумі" виборчу комісію, ще четверо - входили до її складу. Всіх визнали винними в посяганні на територіальну цілісність України і засудили до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна із засуджених– мешканка селища Талове Станично-Луганського району очолила так звану "дільничну виборчу комісію", відповідала за організацію голосування на так званій "дільниці", особисто координувала дії підлеглих "членів комісії". Інші – мешканки селищ Талове, Верхове Станично-Луганського району та села Степове Біловодського району брали участь у псевдореферендумі у складі "членів виборчої комісії". Вони формували списки виборців, видавали місцевим жителям "бюлетені", слідкували за процесом та порядком незаконного волевиявлення, брали участь у підрахунку голосів", - сказано в повідомленні.

Результати так званого "референдуму" в подальшому використовували окупанти, зазначили в прокуратурі.

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"Біловодським районним судом Луганської області засудженим призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком", - сказано в повідомленні.