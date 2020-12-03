Росія має припинити агресію, забравши війська і найманців з території України, - Кулеба

На думку Дмитра Кулеби, сьогодні ОБСЄ має приділяти пріоритетну увагу питанням врегулювання конфліктів та подоланню їхніх наслідків для життя людей.

Збройна агресія РФ проти України надалі продовжує займати провідне місце в переліку безпекових викликів, а також грубо порушує принципи і зобов’язання РФ в рамках ОБСЄ. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму виступі на дводенному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в четвер у Тирані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства України.

"Ми ніколи не визнаємо порушення свого сувер енітету та територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах. Росія має припинити агресію проти України, забрати війська та найманців з території України та повністю виконати Мінські домовленості", — наголосила пресслужба слова міністра.

Кулеба запевнив, що Україна залишається відданою мирному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту, і цьогоріч чітко продемонструвала це своїми активними практичними кроками у рамках Нормандського формату та роботи Тристоронньої контактної групи.

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"Необхідно відновити повагу до базових принципів і зобов’язань ОБСЄ. Потрібно продовжувати тиск на Росію, аби змусити її змінити поведінку", - зауважив міністр.

Глава українського зовнішньополітичного відомства виокремив особливо важливу роль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка фіксує незаконну військову активність Росії на тимчасово окупованих частинах Донбасу.

"Спостерігачі СММ ОБСЄ продовжують фіксувати зразки найновішого російського озброєння на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Безпілотники місії продовжують виявляти факти незаконного ввезення воєнної техніки з Росії на суверенну територію України через неконтрольовану ділянку російсько-українського державного кордону. Росія наполегливо перешкоджає цьому моніторингу", - наголосив міністр.

Також у повідомленні зазначається, що Кулеба представив державам-учасницям ОБСЄ ініціативу "Кримська платформа", покликану сприяти координації міжнародних зусиль з деокупації Криму, та закликав російську сторону продемонструвати волю до врегулювання конфлікту, зокрема у рамках Нормандського формату і ТКГ.