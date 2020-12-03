Росія має припинити агресію, забравши війська і найманців з території України, - Кулеба
На думку Дмитра Кулеби, сьогодні ОБСЄ має приділяти пріоритетну увагу питанням врегулювання конфліктів та подоланню їхніх наслідків для життя людей.
Збройна агресія РФ проти України надалі продовжує займати провідне місце в переліку безпекових викликів, а також грубо порушує принципи і зобов’язання РФ в рамках ОБСЄ. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму виступі на дводенному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в четвер у Тирані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства України.
"Ми ніколи не визнаємо порушення свого сувер енітету та територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах. Росія має припинити агресію проти України, забрати війська та найманців з території України та повністю виконати Мінські домовленості", — наголосила пресслужба слова міністра.
Кулеба запевнив, що Україна залишається відданою мирному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту, і цьогоріч чітко продемонструвала це своїми активними практичними кроками у рамках Нормандського формату та роботи Тристоронньої контактної групи.
"Необхідно відновити повагу до базових принципів і зобов’язань ОБСЄ. Потрібно продовжувати тиск на Росію, аби змусити її змінити поведінку", - зауважив міністр.
Глава українського зовнішньополітичного відомства виокремив особливо важливу роль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка фіксує незаконну військову активність Росії на тимчасово окупованих частинах Донбасу.
"Спостерігачі СММ ОБСЄ продовжують фіксувати зразки найновішого російського озброєння на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Безпілотники місії продовжують виявляти факти незаконного ввезення воєнної техніки з Росії на суверенну територію України через неконтрольовану ділянку російсько-українського державного кордону. Росія наполегливо перешкоджає цьому моніторингу", - наголосив міністр.
Також у повідомленні зазначається, що Кулеба представив державам-учасницям ОБСЄ ініціативу "Кримська платформа", покликану сприяти координації міжнародних зусиль з деокупації Криму, та закликав російську сторону продемонструвати волю до врегулювання конфлікту, зокрема у рамках Нормандського формату і ТКГ.
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А "сойтись где-то посредине"?! Ты в курсе, что шмаркля в своём жбане уже закончил войну?!
Или это опять "личное мнение, которое не отражает позицию жОПы?!
https://site.ua/kirill.sazonov/ Кирилл Сазонов
Шутят, что один счастливый «котовладелец» пытался показать питомцу, кто в доме хозяин. И для этого минут двадцать тыкал котика носом в документы на квартиру. Я не знаю, осознал ли в полной мере лохматый сожитель реальное положение вещей, но опыт интересный. Я бы с удовольствием его воспроизвел с некоторыми политиками, государственными деятелями и их сторонниками. Может, дойдет?
В самом деле, как вернуть разного рода прекраснодушных мечтателей в реальность? Всех этих Фокиных, Сивох, их старших товарищей и тех, кто поддерживает «сойтись посередине», «услышать голос Донбасса» и «людям не нужна война». Я сейчас не про реальную осознанную «Пятую колонну», те как раз с реальностью дружат. Врут людям, умышленно вводят в заблуждение, прикидываются сами наивными. Но сами они прекрасно понимают, что в самом деле происходит, куда они заманивают доверчивых и работа на врага под прикрытием - их осознанный выбор. Это не к нам в отделение, этим должны заниматься другие врачи из Службы Божьей Украины. Я собираюсь потыкать носиком в реальность именно тех, у кого с восприятием реальности определенные трудности.
Сегодня будем тыкать носиками в карту Молдовы и оккупированного Россией Приднестровья. Если кто не в курсе, то в трех предложениях суть. После отделения Приднестровья во многом по сценарию ОРДЛО там сидят российские войска, изображают миротворцев и охраняют свою базу и склады с оружием. Молдова двадцать лет интегрировала регион, как могла. Никакой блокады. Предприятиям Приднестровья те же возможности, что и предприятиям Молдовы. С вариантами экспорта продукции в ЕС в рамках ассоциации, которая есть у Молдовы, но отсутствует у РФ или непризнанных «республик». Паспорта, безвиз, социальные выплаты - все для вас. Что в результате? Ничего. Ровным счетом ничего. Ноль.
Прошли президентские выборы в Молдове. Победила проевропейский кандидат Майя Санду. Которая сразу выступила за вывод оперативной группы российских войск из непризнанного Приднестровья. По ее словам, российские военные должны уйти вместе с боеприпасами, которые охраняют в регионе. А что - войны нет, экономическое пространство общее, в выборах жители Приднестровья участвуют. То есть полная реализация условных «Минских соглашений» и никаких проблем. И что россияне? Согбрались и ушли, раз они там уже не нужны признанной государственной власти? Как бы не так.
Грустная лошадка, которую мы прекрасно знаем по переговорам (она в РФ глава МИДа) Сергей Лавров заявил, что предложение президента Молдовы… "безответственное". По словам Лаврова, Россия не планирует выполнять такое требование, ведь по их мнению вывод "миротворцев" не поможет урегулировать ситуацию в Приднестровье. В принципе, все. Что там Лавров собирается урегулировать и зачем там сомнительные «миротворцы» никто понятия не имеет. Мир, общая экономика, перспективы евроинтеграции, но… РФ не планирует уходить. И безответственно этого от агрессора требовать. Всем понятно? Где там носики тех, кто не понимает? Где мордочка того, кто предлагает найти компромисс и верит, что после выполнения ряда условий Кремля, российские военные сами уйдут из ОРДЛО?
Давайте сюда носики, я потыкаю их в карту Приднестровья. Может, хоть так дойдет?
Никуда они сами не уйдут. Какие бы уступки не делала Украина. Изменения в Конституцию, Особый статус на 50 лет, нейтралитет вместо евроатлантической интеграции - не важно. В конечном итоге после выполнения всех хотелок Кремля в ответ на просьбу уходить очередной или тот же Лавров скажет - безответственно требовать такое. Потому что это не способствует урегулированию.
Все, крапка. Должно на примере дойти до самых тупых…
Трайдент ще покукарікай ...
Димова завіса прохффеіОнала..
😁