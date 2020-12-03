УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11536 відвідувачів онлайн
Новини
28 624 97

84,88%: Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ. ФОТО

Політик на ім'я Адольф Гітлер Уунон набрав майже 85% голосів на виборах в поселенні Омпунджа на півночі Намібії. Він стверджує, що не прагне підкорити весь світ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Daily Mail.

Політик розповів, що ім'я йому вибрав батько, який, ймовірно, не дуже добре розумів, чому саме відомий Адольф Гітлер.

"У дитинстві я вважав це абсолютно нормальним ім'ям. Тільки коли був підлітком зрозумів, що ця людина хоче підкорити весь світ. Той факт, що у мене є це ім'я, не означає, що я хочу підкорити Ошану (регіон, де він виграв вибори. - ред.). Це не означає, що я прагну до світового панування", - заспокоїв Адольф Гітлер журналістів.

Він зізнався, що трохи соромиться свого імені, але не збирається його змінювати.

Також читайте: Путін, як і Гітлер, розглядає Україну як життєвий простір для своєї імперії, - Порошенко

Намібія з 1884 по 1920 рр. була колонією Німеччини. Кілька вулиць, місць і людей в країні досі мають німецькі імена. Щороку Намібію відвідують 120 тис. німецьких туристів.

84,88%: Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ 01

Автор: 

Африка (305) Гітлер Адольф (67)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+71
Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии и пообещал не пытаться покорить мир - Цензор.НЕТ 6201
показати весь коментар
03.12.2020 16:17
+67
Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ - Цензор.НЕТ 6821
показати весь коментар
03.12.2020 16:26
+65
Большое дело!)))
У нас Адольфыч победил в городе Хорьков, ничего не обещая и находясь в коме!))
показати весь коментар
03.12.2020 16:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Колоритная нигра и фамилия известная.
показати весь коментар
03.12.2020 16:15 Відповісти
С такой фамилией на расее все 100% получил бы..
показати весь коментар
03.12.2020 17:39 Відповісти
Иван Гавно сообщает о смене имени. Теперь его зовут Эдуард.
показати весь коментар
03.12.2020 16:16 Відповісти
Неееее, бубочка оманский.
показати весь коментар
03.12.2020 16:21 Відповісти
Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии и пообещал не пытаться покорить мир - Цензор.НЕТ 6201
показати весь коментар
03.12.2020 16:17 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2020 16:23 Відповісти
Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ - Цензор.НЕТ 6821
показати весь коментар
03.12.2020 16:26 Відповісти
😁
показати весь коментар
03.12.2020 16:43 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2020 21:50 Відповісти
*******, пять баллов !!!
показати весь коментар
03.12.2020 16:34 Відповісти
с Вовы убогого такой же Гитлер..... как с улитки гоночный болид....
показати весь коментар
03.12.2020 17:18 Відповісти
неудобно как то получилось
показати весь коментар
03.12.2020 16:17 Відповісти
У нас политик с хфамилией ***** 85% не наберёт, но 20% получит точно)
показати весь коментар
03.12.2020 16:19 Відповісти
а как на счет адольфа виссарионовича путина
показати весь коментар
03.12.2020 17:40 Відповісти
Большое дело!)))
У нас Адольфыч победил в городе Хорьков, ничего не обещая и находясь в коме!))
показати весь коментар
03.12.2020 16:19 Відповісти
лавочки береги " сеня"
показати весь коментар
03.12.2020 16:22 Відповісти
Он там умеет "на ноль множить". Его там все боятся, остальные - уважают.
показати весь коментар
03.12.2020 16:26 Відповісти
Та да. Даже стреляли как-то испуганно!
показати весь коментар
03.12.2020 16:29 Відповісти
и жена шлюха полная он же куколдом всегда был
показати весь коментар
04.12.2020 02:09 Відповісти
Браво---ну очень сильно! Аж завидно что сам так не успел.
показати весь коментар
03.12.2020 22:17 Відповісти
щас уцусь
показати весь коментар
03.12.2020 16:19 Відповісти
Головне шо не кацап.
показати весь коментар
03.12.2020 16:21 Відповісти
О!!!
👍🏽
показати весь коментар
03.12.2020 17:01 Відповісти
Та ми й так бачимо!))
показати весь коментар
03.12.2020 17:43 Відповісти
" Это не значит, что я стремлюсь к мировому господству", - успокоил Адольф Гитлер журналистов."

Ну Слава Богу, Пронесло!
показати весь коментар
03.12.2020 16:22 Відповісти
Він почав з того, що створив потужну глибинну ідеологію і носіїв цієї ідеології - НСДАП.
показати весь коментар
04.12.2020 18:30 Відповісти
І закінчив свою промову так: - Sieg Heil!
показати весь коментар
03.12.2020 16:23 Відповісти
не
я я ляхтен гут дасыс фантастышь
показати весь коментар
03.12.2020 16:40 Відповісти
Если будет продолжаться такая политика МВФ то так оно и будет ,а оно и будет . И тех найдём на яхтах в Средисемном море .
показати весь коментар
03.12.2020 16:24 Відповісти
От якби він, ще й крім негра був циганським євреєм, то Адіка в гробу можна було б використовувати замість турбіни.
показати весь коментар
03.12.2020 16:24 Відповісти
Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ - Цензор.НЕТ 3139
показати весь коментар
03.12.2020 16:27 Відповісти
1206 року в степах Алтаю представника роду Борджигінів проголосили володарем світу. За 20 років він створив найбільшу суходільну імперію світу.
показати весь коментар
03.12.2020 16:24 Відповісти
Та я бачу, синку, шо ты не москаль!
показати весь коментар
03.12.2020 16:25 Відповісти
Ху&ло уже поздравило брателу?
показати весь коментар
03.12.2020 16:26 Відповісти
Сралін теж казав, що німці дружнє нарот, а воно он як вийшло, х...ло навіть Байдена не поспішає вітати.
показати весь коментар
03.12.2020 17:11 Відповісти
Ху&ло вітає Паркінсона.
показати весь коментар
03.12.2020 17:52 Відповісти
як викапаний!
просто якесь дежа вю
показати весь коментар
03.12.2020 16:26 Відповісти
.......ты зачем усы сбрил , ГИТЛЕР ???!!!! ))))
показати весь коментар
03.12.2020 16:28 Відповісти
Смотрите, если начнет что-то говорить про айн Омпунджа будьте начеку
показати весь коментар
03.12.2020 16:31 Відповісти
Адольф, ну той, теж мав північноафриканські гени, і не даремно тітка Берта Елена Амалія Ріфенштальтак захоплювалась досокналістю тіла спочатку арійців, а коли рейх рухнув то тоді і африканців.
показати весь коментар
03.12.2020 16:36 Відповісти
недавно писали, що одного фотографа, який захоплювався тілами неповнолітніх в СІЗО закрили, буде захоплюватись іншими тілами.
показати весь коментар
03.12.2020 17:13 Відповісти
Намибия вообще то была немецкой колонией так что неудивительно.
показати весь коментар
03.12.2020 16:37 Відповісти
Харків не був колонією однак свій Адольфович в нас є.
показати весь коментар
03.12.2020 16:38 Відповісти
немецкие солдаты делали в 1942 и 1943 в Харькове с украинскими девушками то, что русские солдаты делали потом с немецкими девушками в 1944 и 1945м. Так что, в Кернесе течёт арийская кровь. Тем более, даже СС не всегда могло разобраться, кто чистокровный ариец, а кто чистокровный еврей.
показати весь коментар
04.12.2020 01:03 Відповісти
Есть книжка "Адольф Гилер - основатель Израиля" в интернете есть - там как раз про то. каким "арийским" было ближайшее еврейское окружение австрийского еврея Гитлера.
показати весь коментар
04.12.2020 01:09 Відповісти
Ти почитай "Mein Kampf ", в оригіналі, а не перепродуй всяку х-ню...
показати весь коментар
04.12.2020 13:44 Відповісти
Гитлер уже не торт...
показати весь коментар
03.12.2020 16:37 Відповісти
Алоизович перевернулся в Кремле...
показати весь коментар
03.12.2020 16:37 Відповісти
Мир не покорит, но на Африку можна замахнуться.
показати весь коментар
03.12.2020 16:40 Відповісти
84,88%: Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ - Цензор.НЕТ 5926
показати весь коментар
03.12.2020 16:41 Відповісти
Адик, что с тобой?
показати весь коментар
03.12.2020 16:42 Відповісти
Щура, Вы знаете, как я уважаю негров, но этот похож на гориллу...
показати весь коментар
03.12.2020 16:54 Відповісти
Куди цей світ котиться...
84,88%: Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ - Цензор.НЕТ 3976
показати весь коментар
03.12.2020 16:56 Відповісти
84,88%: Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ - Цензор.НЕТ 1159
показати весь коментар
03.12.2020 16:57 Відповісти
84,88%: Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ - Цензор.НЕТ 2442
показати весь коментар
03.12.2020 16:58 Відповісти
Набрав 84%! Тобто, там зебільнутих - ще більше?!
Тоді в нас ще є надія!
показати весь коментар
03.12.2020 17:06 Відповісти
Немного на Иди Амина похож.
показати весь коментар
03.12.2020 17:07 Відповісти
Даже если смыть с него гуталин, всё равно не будет похож. А я то думал что Адик и там успел оставить потомство.
показати весь коментар
03.12.2020 17:12 Відповісти
84,88%: Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ - Цензор.НЕТ 1199
показати весь коментар
03.12.2020 17:14 Відповісти
А що,схожий,вуса приклей і не відрізниш.😁
показати весь коментар
03.12.2020 18:16 Відповісти
Ага, вот куда Мартин Борман слинял
показати весь коментар
04.12.2020 01:05 Відповісти
Тю, удивили! У нас в таборе сам Зеленский завелся! И ничего, поражали и забыли.
показати весь коментар
03.12.2020 17:19 Відповісти
Ленин же всегда живой, вот и Гитлер воскрес, почему-то фэйс цвета кирзового сапога, породу только испортил.
показати весь коментар
03.12.2020 17:38 Відповісти
Полежи ты в земле 75 лет,еще не такой фейс будет.
показати весь коментар
03.12.2020 19:04 Відповісти
У нас президент не лучше - Владимир Путинская Шваль Зеленский.
показати весь коментар
03.12.2020 17:44 Відповісти
Загорел, поправился...
показати весь коментар
03.12.2020 17:53 Відповісти
Мусить вимагати перерахунку. Бо, думаю, набрав 88,41...
показати весь коментар
03.12.2020 18:01 Відповісти
Так ему теперь пора баллотироваться в России, успех обеспечен! Только завоевать Солнечную систему надо бы пообещать,русские очень чувствительны к этому, и тогда-полный триумф!8*8
показати весь коментар
03.12.2020 18:29 Відповісти
84,88%: Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ - Цензор.НЕТ 5438
показати весь коментар
03.12.2020 19:51 Відповісти
Во Славу Рейха!
показати весь коментар
03.12.2020 20:22 Відповісти
Эта они по приколу его выбрали.
показати весь коментар
03.12.2020 20:49 Відповісти
а какая разница? ведь хуже не будет
показати весь коментар
04.12.2020 01:06 Відповісти
Сначала к власти приходит ху.знакто, потом творит ху.начто.
показати весь коментар
03.12.2020 20:53 Відповісти
А зря не хочет покорить. Мог бы попытаться хотя бы взять реванш у россии.
показати весь коментар
03.12.2020 20:54 Відповісти
Не верю! Усов нет
показати весь коментар
03.12.2020 21:06 Відповісти
....брат купи джинсы...
показати весь коментар
03.12.2020 21:07 Відповісти
Ой ***** ліл! 😂🤣
показати весь коментар
03.12.2020 21:12 Відповісти
ну шо ждём дуче... да да Бенито Муссолини на подходе... так шо бамбини Namibia über alles
показати весь коментар
03.12.2020 21:18 Відповісти
Адольф Гітлер, - запеклий комуняка (його партія SWAPO сповідує марксизм).
Правда, крім комунізму, в їхній, так би мовити, "ідеології" густо набодяжений чорний негро-расизм.
Ось що виголошував засновник SWAPO і перший президент Намібії Сем Нуйома:
Мы не можем примириться ни с одним белым правительством, неважно - либеральным или экстремистским. Нас также не интересует эта мультирасовая чепуха. Мы намерены смести с лица земли все следы белой цивилизации. Нам не нужны ни реформы, ни бантустаны, ни улучшение условий коренного населения. Всё, что мы хотим, - это полной независимости. Правление черных - или ничего!- Сэм Нуйома, председатель СВАПО, на выступлении в Танзании, 1970 год
показати весь коментар
03.12.2020 22:44 Відповісти
Не повезло нам із зеленським, набрав лише 73 %.
показати весь коментар
03.12.2020 23:45 Відповісти
Адольф Г. Ууон - так он будет подписываться на документах.
Адольфов в мире десятки тысяч.
Хватит раздувать хер знает что из ничего.
показати весь коментар
04.12.2020 01:11 Відповісти


Батько цього політика, звичайно, "молодець".
показати весь коментар
04.12.2020 01:22 Відповісти
А ви говорите,що у нас тільки дурні є. Он де ідіотизм найвищої "проби"!
показати весь коментар
04.12.2020 08:25 Відповісти
Адік ! Ввіді вайска , неважможно уже тірпеть єту Меркель!
показати весь коментар
04.12.2020 09:31 Відповісти
Где то в Берлине заметушилась госпожа Меркель)))
показати весь коментар
04.12.2020 10:54 Відповісти
В Намибии клоун круче зеля со своими видосиками и креативом в подметки не годится.
Слава еще одной Папуасиии!
показати весь коментар
04.12.2020 12:42 Відповісти
Реинкарнация? будет с Пуйлом конкурировать?
показати весь коментар
04.12.2020 13:07 Відповісти
Ему срочно нужно ехать на 9 мая в москву для вызова когнитивного диссонанса на болотах.
показати весь коментар
04.12.2020 13:23 Відповісти
 
 