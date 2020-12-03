84,88%: Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ. ФОТО
Політик на ім'я Адольф Гітлер Уунон набрав майже 85% голосів на виборах в поселенні Омпунджа на півночі Намібії. Він стверджує, що не прагне підкорити весь світ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Daily Mail.
Політик розповів, що ім'я йому вибрав батько, який, ймовірно, не дуже добре розумів, чому саме відомий Адольф Гітлер.
"У дитинстві я вважав це абсолютно нормальним ім'ям. Тільки коли був підлітком зрозумів, що ця людина хоче підкорити весь світ. Той факт, що у мене є це ім'я, не означає, що я хочу підкорити Ошану (регіон, де він виграв вибори. - ред.). Це не означає, що я прагну до світового панування", - заспокоїв Адольф Гітлер журналістів.
Він зізнався, що трохи соромиться свого імені, але не збирається його змінювати.
Намібія з 1884 по 1920 рр. була колонією Німеччини. Кілька вулиць, місць і людей в країні досі мають німецькі імена. Щороку Намібію відвідують 120 тис. німецьких туристів.
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У нас Адольфыч победил в городе Хорьков, ничего не обещая и находясь в коме!))
👍🏽
Ну Слава Богу, Пронесло!
я я ляхтен гут дасыс фантастышь
просто якесь дежа вю
Тоді в нас ще є надія!
Правда, крім комунізму, в їхній, так би мовити, "ідеології" густо набодяжений чорний негро-расизм.
Ось що виголошував засновник SWAPO і перший президент Намібії Сем Нуйома:
Мы не можем примириться ни с одним белым правительством, неважно - либеральным или экстремистским. Нас также не интересует эта мультирасовая чепуха. Мы намерены смести с лица земли все следы белой цивилизации. Нам не нужны ни реформы, ни бантустаны, ни улучшение условий коренного населения. Всё, что мы хотим, - это полной независимости. Правление черных - или ничего!- Сэм Нуйома, председатель СВАПО, на выступлении в Танзании, 1970 год
Адольфов в мире десятки тысяч.
Хватит раздувать хер знает что из ничего.
Батько цього політика, звичайно, "молодець".
Слава еще одной Папуасиии!