84,88%: Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ. ФОТО

Політик на ім'я Адольф Гітлер Уунон набрав майже 85% голосів на виборах в поселенні Омпунджа на півночі Намібії. Він стверджує, що не прагне підкорити весь світ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Daily Mail.

Політик розповів, що ім'я йому вибрав батько, який, ймовірно, не дуже добре розумів, чому саме відомий Адольф Гітлер.

"У дитинстві я вважав це абсолютно нормальним ім'ям. Тільки коли був підлітком зрозумів, що ця людина хоче підкорити весь світ. Той факт, що у мене є це ім'я, не означає, що я хочу підкорити Ошану (регіон, де він виграв вибори. - ред.). Це не означає, що я прагну до світового панування", - заспокоїв Адольф Гітлер журналістів.

Він зізнався, що трохи соромиться свого імені, але не збирається його змінювати.

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Намібія з 1884 по 1920 рр. була колонією Німеччини. Кілька вулиць, місць і людей в країні досі мають німецькі імена. Щороку Намібію відвідують 120 тис. німецьких туристів.