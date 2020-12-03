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Рада встановила вимоги до помічників нардепів: громадянство України, володіння державною мовою та ступінь бакалавра

Рада встановила вимоги до помічників нардепів: громадянство України, володіння державною мовою та ступінь бакалавра

Верховна Рада встановила вимоги до освіти помічників народних депутатів. Парламентарі прийняли за основу і в цілому відповідний законопроєкт №3644-д.

За документ проголосували 235 нардепів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з проєктом, помічником-консультантом нардепа може бути тільки громадянин України, який вільно володіє державною мовою.

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Помічники працюють за строковим трудовим договором (на постійній основі або за сумісництвом) або на громадських засадах.

"Помічником-консультантом за строковим трудовим договором (на постійній основі або за сумісництвом) може працювати особа, яка має вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра", - зазначено в документі.

Відповідно до закону, виключно за рахунок і в межах загального фонду, встановленого нардепу на відповідний рік для оплати праці його помічників-консультантів, він розподіляє кошти для виплати своїм помічникам:

  • заробітної плати,
  • матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань,
  • зарплати за час відпустки,
  • матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки,
  • грошової компенсації, передбаченої статтею 24 ЗУ "Про відпустку", за всі невикористані помічником-консультантом дні щорічної основної відпустки та додаткової відпустки.

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Зазначені виплати здійснює Апарат ВР за поданнями парламентаря.

ВР (14942) помічник депутата (44)


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Топ коментарі
+14
и шо?теперь уборщицам,секретаршам и маникюрщицам низзя шоле?
в депутаты им можно,а в помощники низзя...странновато как то.
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03.12.2020 16:21
+12
Да ладно там! Кому вы рассказываете? Единственные требования: сиськи третьего размера и отсутствие каких-либо моральных критериев. А "степень бакалавра" нарисуют кому угодно.
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03.12.2020 16:21
+11
А количество ? 22 помощника на одного депутата - это не по европейски. Пусть депутаты сами работают
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03.12.2020 16:22
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И разработанное табу.
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03.12.2020 16:20 Відповісти
а родственники? мона? всем кагалом помогать своему ))) за гос.кошт...
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03.12.2020 16:21 Відповісти
А що до подвійного-потрійного громадянства??))
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03.12.2020 16:41 Відповісти
так тут ваще должно быть ...не к слову сказано))) - табу!
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03.12.2020 16:42 Відповісти
и шо?теперь уборщицам,секретаршам и маникюрщицам низзя шоле?
в депутаты им можно,а в помощники низзя...странновато как то.
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03.12.2020 16:21 Відповісти
Помощник - это не депутат! Для этого еще учиться нужно!
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03.12.2020 17:41 Відповісти
Да ладно там! Кому вы рассказываете? Единственные требования: сиськи третьего размера и отсутствие каких-либо моральных критериев. А "степень бакалавра" нарисуют кому угодно.
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03.12.2020 16:21 Відповісти
😀
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03.12.2020 16:23 Відповісти
Ну и тест на реакцию Вассермана желательно что бы был отрицательный.
А если сиськи 5-го размера,то даже на лобковых вшей посмотрят сквозь пальцы.
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03.12.2020 16:49 Відповісти
А количество ? 22 помощника на одного депутата - это не по европейски. Пусть депутаты сами работают
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03.12.2020 16:22 Відповісти
А уявляєте, як зараз запрацюють наші інститути і університети з академіями? Кількість "спеціалістів" в Україні, "різко зросте"...
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03.12.2020 16:52 Відповісти
Бакалейщик и кардинал-это сила!©
😁
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03.12.2020 16:23 Відповісти
галантерейщик ))) ну и бакалейщик тоже сгодится ))))
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03.12.2020 16:43 Відповісти
Собеседование в приемной депутата:
- Девушка, вы владеете государственным языком?
- Профессионально! И не только государственным, но и французским. И не только языком.
- А степень бакалавра есть?
- У меня есть справка из кожвендиспансера, если вы про это...
- Вы приняты!
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03.12.2020 16:24 Відповісти
ніхто цього контролювати не буде і покарання за це також немає,як за подвійне-потрійне громадянство..
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03.12.2020 16:25 Відповісти
А отменили данное ими же разрешение на занятие любой коммерческой деятельностью? Или можно и дальше отмывать взятки нардепам?
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03.12.2020 16:26 Відповісти
Ну просто по живому ріжуть,гади...
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03.12.2020 16:29 Відповісти
Сколько бакалавр сегодня стоит? Спешите, предвидится подорожание.
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03.12.2020 16:32 Відповісти
Браво! Вор, коррупционер, решала ... НО владеющий украинским языком, с дипломом бакалавра. Почему нет? Канешна.
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03.12.2020 16:34 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1334501800842567681 18 мин

"На...я на этот баран ! (*глядя на Шмыгаля). Где этот гребаный презик ! (** кого это он так называет ?) " - Дубинский в Раде
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03.12.2020 16:35 Відповісти
Вимоги для помічників депутатів жорсткіші ніж до самих депутатів
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03.12.2020 16:37 Відповісти
во-во
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03.12.2020 16:38 Відповісти
берите выше...и для преЗЕдентов ))))
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03.12.2020 16:45 Відповісти
Да лучше бы уровень Ай-Кью установили себе !
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03.12.2020 16:38 Відповісти
И это шобло пользуется всеми льготами. Необходимо ограничить их

количество и льготы. Пусть живут за свой счёт. Мы их туда не выбирали.
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03.12.2020 16:38 Відповісти
Ну так шо? Теперь слуги без помощников не работать будут?!)))
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03.12.2020 16:41 Відповісти
конкурс помощниц (все бакалаврихи и гражданки и гарно розмовляють))) ну? и как выбрать???
Рада встановила вимоги до помічників нардепів: громадянство України, володіння державною мовою та ступінь бакалавра - Цензор.НЕТ 3940
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03.12.2020 16:48 Відповісти
Десь в такому "ракурсі" мені прийшлось, при переході на діловодство українською мовою, підбирать діловода в стройовий відділ... Українська мова - на рівні "2" третього класу школи, друкування на машинці - одним пальцем, з купою виправлень... Зате - "ноги від зубів"... Сказав НШ свою думку... У відповідь почув: "Что ты в этом понимаешь?...". Відповів - "Дивіться самі...". Через кілька місяців командир і НШ отримали "рознос" за підготовлений документ... (Слава богу, мене туди не долучали - підписали самі, бо я був у відпустці і його не "візував"...). Бабу вигнали...
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03.12.2020 17:01 Відповісти
При этом сами депутаты СН и преЗЕдент могут вобще не владеть украинским, быть фотографами, тамадами и клоунами по профессии.

А наркоманами помошники депутатов могут быть? ПреЗЕдент может.
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03.12.2020 16:55 Відповісти
новости из зе дурдома

https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZWx2Qbtn7_LL3iXVwTn_-80b6sCWR_-HCcs1wqOCCFyjMbJv_cKmakVg8yXpJioHID3rwCF91B_xs5UI9rPYzsWf8iwHIwl-p2K2XxY0VOrNu9RgR4nrvd1rpRNxEvXgH0&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/713389782914062?__cft__[0]=AZWx2Qbtn7_LL3iXVwTn_-80b6sCWR_-HCcs1wqOCCFyjMbJv_cKmakVg8yXpJioHID3rwCF91B_xs5UI9rPYzsWf8iwHIwl-p2K2XxY0VOrNu9RgR4nrvd1rpRNxEvXgH0&__tn__=%2CO%2CP-R . ·

ЗЕЛЕНСКИЙ... я тебя обожаю! Ниастанавливайся! Жги! тебе аккурат 15-20% не хватает до могильного антирейтинга

Рада встановила вимоги до помічників нардепів: громадянство України, володіння державною мовою та ступінь бакалавра - Цензор.НЕТ 4859
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03.12.2020 17:19 Відповісти
Яно. На крайній випадок - 8 класів, але з подвійним (краще - потрійним) громадянством!
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03.12.2020 17:27 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__[0]=AZXSrPRTN38PX8ESOgpazgzweQfMZAOB2m7kZJMtkmLhlH84qieio8banVAtPbNI3qZuGLijsndUpb0ou-I2kuidLllZsji6fRYZQYNaQV0_Dyons728d2hPZqsehurtFtU&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3891214560941371?__cft__[0]=AZXSrPRTN38PX8ESOgpazgzweQfMZAOB2m7kZJMtkmLhlH84qieio8banVAtPbNI3qZuGLijsndUpb0ou-I2kuidLllZsji6fRYZQYNaQV0_Dyons728d2hPZqsehurtFtU&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Щоб ви зрозуміли:
щойно Верховна Рада збільшила ВДВІЧІ зарплатню помічникам нардепів у грудні 2020 (постанова 4449).
Це при бюджетній дірці небаченого розміру і нестачі коштів на все, при заборгованості зарплат бюджетникам, яка щомісяця росте, таке марнотратство!

Єдина фракція, яка у повному складі не голосувала за цю ганьбу - Європейська Солідарність.
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03.12.2020 17:31 Відповісти
"высочайшие требования"... ну да, если пердизент хером по пианине машет, то зачем доктора наук в помощники юзикам, шлюзикам, шлёцыкам...
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03.12.2020 21:45 Відповісти
 
 