Рада встановила вимоги до помічників нардепів: громадянство України, володіння державною мовою та ступінь бакалавра
Верховна Рада встановила вимоги до освіти помічників народних депутатів. Парламентарі прийняли за основу і в цілому відповідний законопроєкт №3644-д.
За документ проголосували 235 нардепів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Згідно з проєктом, помічником-консультантом нардепа може бути тільки громадянин України, який вільно володіє державною мовою.
Помічники працюють за строковим трудовим договором (на постійній основі або за сумісництвом) або на громадських засадах.
"Помічником-консультантом за строковим трудовим договором (на постійній основі або за сумісництвом) може працювати особа, яка має вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра", - зазначено в документі.
Відповідно до закону, виключно за рахунок і в межах загального фонду, встановленого нардепу на відповідний рік для оплати праці його помічників-консультантів, він розподіляє кошти для виплати своїм помічникам:
- заробітної плати,
- матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань,
- зарплати за час відпустки,
- матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки,
- грошової компенсації, передбаченої статтею 24 ЗУ "Про відпустку", за всі невикористані помічником-консультантом дні щорічної основної відпустки та додаткової відпустки.
Зазначені виплати здійснює Апарат ВР за поданнями парламентаря.
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в депутаты им можно,а в помощники низзя...странновато как то.
А если сиськи 5-го размера,то даже на лобковых вшей посмотрят сквозь пальцы.
😁
- Девушка, вы владеете государственным языком?
- Профессионально! И не только государственным, но и французским. И не только языком.
- А степень бакалавра есть?
- У меня есть справка из кожвендиспансера, если вы про это...
- Вы приняты!
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"На...я на этот баран ! (*глядя на Шмыгаля). Где этот гребаный презик ! (** кого это он так называет ?) " - Дубинский в Раде
количество и льготы. Пусть живут за свой счёт. Мы их туда не выбирали.
А наркоманами помошники депутатов могут быть? ПреЗЕдент может.
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ЗЕЛЕНСКИЙ... я тебя обожаю! Ниастанавливайся! Жги! тебе аккурат 15-20% не хватает до могильного антирейтинга
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Щоб ви зрозуміли:
щойно Верховна Рада збільшила ВДВІЧІ зарплатню помічникам нардепів у грудні 2020 (постанова 4449).
Це при бюджетній дірці небаченого розміру і нестачі коштів на все, при заборгованості зарплат бюджетникам, яка щомісяця росте, таке марнотратство!
Єдина фракція, яка у повному складі не голосувала за цю ганьбу - Європейська Солідарність.