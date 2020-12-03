Рада встановила вимоги до помічників нардепів: громадянство України, володіння державною мовою та ступінь бакалавра

Верховна Рада встановила вимоги до освіти помічників народних депутатів. Парламентарі прийняли за основу і в цілому відповідний законопроєкт №3644-д.

За документ проголосували 235 нардепів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з проєктом, помічником-консультантом нардепа може бути тільки громадянин України, який вільно володіє державною мовою.

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Помічники працюють за строковим трудовим договором (на постійній основі або за сумісництвом) або на громадських засадах.

"Помічником-консультантом за строковим трудовим договором (на постійній основі або за сумісництвом) може працювати особа, яка має вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра", - зазначено в документі.

Відповідно до закону, виключно за рахунок і в межах загального фонду, встановленого нардепу на відповідний рік для оплати праці його помічників-консультантів, він розподіляє кошти для виплати своїм помічникам:

заробітної плати,

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань,

зарплати за час відпустки,

матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки,

грошової компенсації, передбаченої статтею 24 ЗУ "Про відпустку", за всі невикористані помічником-консультантом дні щорічної основної відпустки та додаткової відпустки.

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Зазначені виплати здійснює Апарат ВР за поданнями парламентаря.