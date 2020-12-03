Тесть Татарова отримав землю під будівництво ЖК в Києві відразу після призначення зятя в ОП, - ЗМІ

Компанія "Дейрінг Капітал", співвласником якої якої є тесть заступника голови Офісу Президента Олега Татарова Олександр Павлушин, отримала від Київради землю під забудову. Це сталося одразу після призначення Татарова в ОП.

Про це повідомляє Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, йдеться про майже півтора гектари землі у Святошинському районі на Краснова,33. Її віддали компанії в оренду на 10 років для будівництва житлового комплексу.

Проєкт цього рішення було зареєстровано наприкінці липня, за два тижні до призначення Олега Татарова в ОП, а в порядок денний проєкт потрапив лише у вересні – вже після того як Татаров отримав посаду.

Компанію було зареєстровано у жовтні 2019 року. Окрім тестя Татарова Олександра Павлушина, її власниками також є Геннадій Пожарун і Людмила Міщенко. Фірма зареєстрована на Антоновича, 131, де нерухомістю, за даними ЗМІ, володіє і сам Татаров, і його дружина Тетяна.

Читайте також: Зеленський має негайно звільнити Татарова, інакше він є співучасником, - Порошенко

Тесть Татарова родом з Кіровоградської області, там він зареєстрований як фізична особа-підприємець. ФОП займається маршрутними перевезеннями і має відповідну ліцензію. Іншої інформації про його бізнес журналістам знайти не вдалося, як і інформації про достатні статки для купівлі нерухомості в Києві і старту будівельного бізнесу.