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Тесть Татарова отримав землю під будівництво ЖК в Києві відразу після призначення зятя в ОП, - ЗМІ

Тесть Татарова отримав землю під будівництво ЖК в Києві відразу після призначення зятя в ОП, - ЗМІ

Компанія "Дейрінг Капітал", співвласником якої якої є тесть заступника голови Офісу Президента Олега Татарова Олександр Павлушин, отримала від Київради землю під забудову. Це сталося одразу після призначення Татарова в ОП.

Про це повідомляє Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, йдеться про майже півтора гектари землі у Святошинському районі на Краснова,33. Її віддали компанії в оренду на 10 років для будівництва житлового комплексу.

Проєкт цього рішення було зареєстровано наприкінці липня, за два тижні до призначення Олега Татарова в ОП, а в порядок денний проєкт потрапив лише у вересні – вже після того як Татаров отримав посаду.

Компанію було зареєстровано у жовтні 2019 року. Окрім тестя Татарова Олександра Павлушина, її власниками також є Геннадій Пожарун і Людмила Міщенко. Фірма зареєстрована на Антоновича, 131, де нерухомістю, за даними ЗМІ, володіє і сам Татаров, і його дружина Тетяна.

Тесть Татарова отримав землю під будівництво ЖК в Києві відразу після призначення зятя в ОП, - ЗМІ 01

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Тесть Татарова родом з Кіровоградської області, там він зареєстрований як фізична особа-підприємець. ФОП займається маршрутними перевезеннями і має відповідну ліцензію. Іншої інформації про його бізнес журналістам знайти не вдалося, як і інформації про достатні статки для купівлі нерухомості в Києві і старту будівельного бізнесу.

Автор: 

Київ (19422) забудова (579) Бігус Денис (194) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+71
Зеленскай не коррупционер! И не преступник! Он ваапще ничего не знал! Тем обиднее значит Янелоху будет отбывать пожизненное с конфискацией
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03.12.2020 16:43
+65
Тесть Татарова получил землю под строительство ЖК в Киеве сразу после назначения зятя в ОП, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 5116
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03.12.2020 16:45
+57
Кому еще нужны доказательства, что зеленский - главный коррупционер в стране и главный враг неньки Украины?!
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03.12.2020 16:44
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зельман, **** жидівська, що ти витворяєш?
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03.12.2020 18:27 Відповісти
Тесть Татарова отримав землю під будівництво ЖК в Києві відразу після призначення зятя в ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7994
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03.12.2020 18:33 Відповісти
а в москаликів слово "жопа" відсутнє, хоч срака є.
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03.12.2020 19:53 Відповісти
Треба готовити для Зелепуцького ВІП-камеру. Чи може він,як слуга народу, не буде випендрюватись і сяде в загальну... Там його радо приймуть...
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03.12.2020 18:34 Відповісти
Вірити у Зеленського. І плакати. І вірити.
https://www.youtube.com/watch?v=Zb0nFODrtCw
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03.12.2020 18:36 Відповісти
А зачем информация о "достаточном состоянии для покупки недвижимости в Киеве и старта строительного бизнеса Источник: https://censor.net/ru/n3234839" если сам Зенелох 42 может "зуб дать" о том, что бабло есть.
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03.12.2020 18:43 Відповісти
И еще для НАБУ и ДБР: пацаны эта земля по адресу ул. М. Краснова, 32 находится в промзоне недалеко от аэродрома завода им. Антонова. Там строить нельзя! Если стройка начнется - это сразу уголовное дело!
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03.12.2020 18:48 Відповісти
Яке НАБУ, яке ДБР? Зараз і їх рішенням кантітуционного чи адміністратівнага розгонять *****, і Зє! напише в спортлото запит, чи правильно зробили. Ми ж живемо як на Канатчіковій дачі
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03.12.2020 19:13 Відповісти
за Конституцією, перед будівництвом мають пройти громадські слухання; без протоколів підписаних мешканцями нічого будувати не можна ---- так є, зокрема, в ЄС, куди ми всі дуже прагнемо
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03.12.2020 22:59 Відповісти
Нє, таки серед євреїв жидів більше...
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03.12.2020 19:14 Відповісти
Альоша Арештович не впорається з підмиванням ж(ОП)и Єрмака
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03.12.2020 19:30 Відповісти
Сволочи, разграбили всю Украину с приходом этой чумы зелёной, где ты взялся на нашу голову, сидел бы в своём квартале, да членом играл бы на рояле и веселил бы народ. Так нет, влез не в своё дело, а народ от этого страдает и нищим становится, за то ты, со своими олигархами-жидами жируете и Украину грабите.
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03.12.2020 19:37 Відповісти
Зри в корень.

(с)
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03.12.2020 19:51 Відповісти
Он не может просто сидєть,поскольку єму надо отработать у Коломойського бабки. Процесс запустілі і бабки сєйчас пошлі: таріфи раз, вигодниє договора на поставкі-два, рейдерство в банках, развал економікі( в мінусах всьо,что только можхет бить), стяжатєльство, покриватєльство, подкуп, вивод грошви( уже вивєдєно около 35 млрд.) за кордон( думається,что Зеленому тоже перепало). Ітог простой,как пуля в висок: СТРАНУ ВЄДУТ на ПОЛНИХ ПАРАХ к КАТАСТРОФЄ с каждим днем.і с каждим днем ми тєряєм своє,каздий із нас. Вмєсто консолідаціі сіл і солідарності во всьом....власть все дєлаєт в обратном---- так просто ГРАБІТЬ ЛЄГЧЄ. Судя по увєрєнності главного шутніка.....КРАХ уже скоро і лінять он тоже будєт скоро!
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03.12.2020 21:51 Відповісти
Усім СН 2 м кв. за сотим кілометром - БЕЗКОШТОВНО
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03.12.2020 19:50 Відповісти
ЗЕ-КОМАНДА КРИШУЄ КОРУПЦІЮ
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03.12.2020 20:35 Відповісти
Тесть Татарова отримав землю під будівництво ЖК в Києві відразу після призначення зятя в ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 71
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03.12.2020 22:18 Відповісти
В турбо режиме.
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03.12.2020 22:39 Відповісти
хасид какой то
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03.12.2020 21:00 Відповісти
Щоби подолати корупцію її треба очолити......
Зеьеня заявив, що корупції вже немає???!
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03.12.2020 21:29 Відповісти
Коли Бігус показав відео про Гладковського, на другий день Порошенко його звільнив і зебидло кричало до всрачки про баригу. Це вже який за рахунком корупційний зашквар клоуна, а бидо73% засунуло язик собі в дупу.
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03.12.2020 22:34 Відповісти
Специально для украинских коллег. Татаров Олег, заместитель главы офиса президента Украины, завербован российскими спецслужбами ещё в сентябре 2011 года, имеет оперативный псевдоним "Кувшинов". При каких обстоятельствах, кем, к какому отделу, какого ведомства относится попробуйте докопаться сами, если не получится, мы поможем. Пока так, для понимания происходящего.
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03.12.2020 22:43 Відповісти
так у татарова непогана платня - подвійна; ото люди влаштовуються...
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03.12.2020 23:01 Відповісти
ну... по приколу проголосовали
так и живем
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04.12.2020 00:20 Відповісти
Що спільного між Цемахом, беркутівцями, що розстріляли Майдан, Денисом Єрмаком та Олегом Татаровим?
Їх всіх відмазав від в'язниці найвеличніший лідер світу, несцикло і нелох 😡
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04.12.2020 08:26 Відповісти
воно "відреагувало":
Про це він сказав у https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2701907930059566 відеоблозі 4 грудня.
«Вчора я зробив велику дурницю: вирішив перед сном почитати новини в інтернеті. Ні, я чудово знаю, що відбувається, але хотів подивитися, як саме про це пишуть деякі сайти. І вони нагадали мені двір, де я виріс, та лавочку біля мого під'їзду. Ну таку, знаєте, типову, в кожному дворі України така є. Там цілодобово сидять жіночки. У них, здається, немає імен, тільки по батькові. І всі вони є носіями ексклюзивних сенсаційних новин», - сказав Володимир Зеленський.
Він також висловив незадоволення тим, що ЗМІ посилаються на власні джерела.
«Я нікого не хочу образити, але інколи здається, що деякі засоби масової інформації взяли цих жіночок на роботу, при чому на керівні посади. Факти, докази - ні. Лише одне: "Так повідомляє наше надійне джерело". Це дуже зручно, якщо що можна сказати: "Ми не винні, ми - поважне ЗМІ, просто наше надійне джерело виявилося не таким надійним"», - вважає президент.
Раніше заступник керівника Офісу президента Олег Татаров https://detector.media/community/article/183076/2020-12-04-zastupnik-ermaka-zvernuvsya-do-pravookhorontsiv-cherez-sprobi-diskreditatsii-v-zmi/ звинуватив ЗМІ в «дискредитації, брехні та публікації замовних матеріалів» й попросив правоохоронців провести розслідування.

https://detector.media/community/article/183097/2020-12-04-nikogo-ne-khochu-obraziti-zelenskii-porivnyav-zmi-z-zhinkami-na-lavochkakh-bilya-pidizdiv/
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04.12.2020 21:11 Відповісти
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