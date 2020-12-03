Тесть Татарова отримав землю під будівництво ЖК в Києві відразу після призначення зятя в ОП, - ЗМІ
Компанія "Дейрінг Капітал", співвласником якої якої є тесть заступника голови Офісу Президента Олега Татарова Олександр Павлушин, отримала від Київради землю під забудову. Це сталося одразу після призначення Татарова в ОП.
Про це повідомляє Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.
За даними журналістів, йдеться про майже півтора гектари землі у Святошинському районі на Краснова,33. Її віддали компанії в оренду на 10 років для будівництва житлового комплексу.
Проєкт цього рішення було зареєстровано наприкінці липня, за два тижні до призначення Олега Татарова в ОП, а в порядок денний проєкт потрапив лише у вересні – вже після того як Татаров отримав посаду.
Компанію було зареєстровано у жовтні 2019 року. Окрім тестя Татарова Олександра Павлушина, її власниками також є Геннадій Пожарун і Людмила Міщенко. Фірма зареєстрована на Антоновича, 131, де нерухомістю, за даними ЗМІ, володіє і сам Татаров, і його дружина Тетяна.
Тесть Татарова родом з Кіровоградської області, там він зареєстрований як фізична особа-підприємець. ФОП займається маршрутними перевезеннями і має відповідну ліцензію. Іншої інформації про його бізнес журналістам знайти не вдалося, як і інформації про достатні статки для купівлі нерухомості в Києві і старту будівельного бізнесу.
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(с)
Зеьеня заявив, що корупції вже немає???!
так и живем
Їх всіх відмазав від в'язниці найвеличніший лідер світу, несцикло і нелох 😡
Про це він сказав у https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2701907930059566 відеоблозі 4 грудня.
«Вчора я зробив велику дурницю: вирішив перед сном почитати новини в інтернеті. Ні, я чудово знаю, що відбувається, але хотів подивитися, як саме про це пишуть деякі сайти. І вони нагадали мені двір, де я виріс, та лавочку біля мого під'їзду. Ну таку, знаєте, типову, в кожному дворі України така є. Там цілодобово сидять жіночки. У них, здається, немає імен, тільки по батькові. І всі вони є носіями ексклюзивних сенсаційних новин», - сказав Володимир Зеленський.
Він також висловив незадоволення тим, що ЗМІ посилаються на власні джерела.
«Я нікого не хочу образити, але інколи здається, що деякі засоби масової інформації взяли цих жіночок на роботу, при чому на керівні посади. Факти, докази - ні. Лише одне: "Так повідомляє наше надійне джерело". Це дуже зручно, якщо що можна сказати: "Ми не винні, ми - поважне ЗМІ, просто наше надійне джерело виявилося не таким надійним"», - вважає президент.
Раніше заступник керівника Офісу президента Олег Татаров https://detector.media/community/article/183076/2020-12-04-zastupnik-ermaka-zvernuvsya-do-pravookhorontsiv-cherez-sprobi-diskreditatsii-v-zmi/ звинуватив ЗМІ в «дискредитації, брехні та публікації замовних матеріалів» й попросив правоохоронців провести розслідування.
https://detector.media/community/article/183097/2020-12-04-nikogo-ne-khochu-obraziti-zelenskii-porivnyav-zmi-z-zhinkami-na-lavochkakh-bilya-pidizdiv/