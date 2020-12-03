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На медицину в бюджеті-2021 виділять додатково 30 млрд грн, - "слуга народу" Кравчук

На медицину в бюджеті-2021 виділять додатково 30 млрд грн, -

Законопроєкт про держбюджет на наступний рік збільшує фінансування медицини на 30 млрд грн порівняно з 2020 роком.

Про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це дуже приземлений документ, який відповідає кризовому часу. Я знаю, що є багато нарікань з приводу фінансування медицини, але, тим не менш, на 30 млрд грн більше в 2021 році буде профінансовано медичну галузь, ніж цього року", - сказала Кравчук.

За її словами, з точки зору соціальних стандартів, зберігається такий параметр як підвищення мінімальної заробітної плати з першого січня 2021 року до 6 тис. грн.

Читайте на Цензор.НЕТ: Закладених у Держбюджеті-2021 коштів не вистачить на вакцинацію та лікування COVID-19, - Нацслужба здоров'я

"І з 1 липня (мінімальна зарплата. - ред.) повинна була бути 6,5 тис. грн, але буде з 1 грудня - це теж реалії бюджету. І добре, що ми зберігаємо індексацію пенсій і доплати літнім людям - пенсіонерам", - сказала нардеп.

Кравчук зазначила, що при підготовці до другого читання законопроєкту пропонується додаткове фінансування Інституту раку та Охматдиту.

Також на Цензор.НЕТ: На медицину в Держбюджеті-2021 закладено 161 млрд грн, зарплати медикам підвищать на 30%, - Шмигаль

держбюджет (2388) медицина (2115) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+2
Да неужели? То-то Степанов так радуется, что аж воет. С чего бы это?
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03.12.2020 17:02
+1
Не на медецину, а на апарат міністерства... Розуміти треба... Телепні!
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03.12.2020 16:48
+1
Половину украдут в виде откатов, остальную половину рассуют по карманам врачи.
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03.12.2020 16:52
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А фули. Выделить 30 ярдов от -300 ярдов - дело плевое.

Ну будет дыра в бюджете -330 ярдов. Я самих бабосиков можно ж еще напечатать.
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03.12.2020 16:47 Відповісти
за 30млрд. можно провакцинировать половину населения. Где они там нашли бабки на повышение зарплат?
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03.12.2020 17:12 Відповісти
Не на медецину, а на апарат міністерства... Розуміти треба... Телепні!
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03.12.2020 16:48 Відповісти
Залiзна Ви людина, чи дубина, пане Залiзняк! Не всi ж такi як саме ви, Кость!
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03.12.2020 17:59 Відповісти
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03.12.2020 19:02 Відповісти
Половину украдут в виде откатов, остальную половину рассуют по карманам врачи.
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03.12.2020 16:52 Відповісти
Да неужели? То-то Степанов так радуется, что аж воет. С чего бы это?
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03.12.2020 17:02 Відповісти
Это на "Свободе слова" 30.11.2020 Гройсман (дал жару Зекоманде) раскрутил Степанова на инфу о том, что ему еще нужно около 57 млрд. (шоб медицина не сдохла), при этом, Грося сказал, значит, зная Министров, нужно примерно 30, Арахамия уловил, и вуаля, еще 30)
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03.12.2020 17:56 Відповісти
Туркам верю. Своим не верю

https://ibigdan.livejournal.com/25971731.html Чок гюзель
«Мы хотим начать активно вакцинировать граждан уже в декабре. Подписан договор (с китайской компанией SinoVac - ред.) на поставку 50 млн доз вакцины, которая показала минимум побочных эффектов. В декабре получим 20 млн доз, в январе 20 млн доз, возможно увеличим закупку в феврале до 20 млн. Мы также обсуждаем закупку вакцины Pfizer. Закупим столько, сколько они смогут предоставить», - рассказал Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.На медицину в бюджеті-2021 виділять додатково 30 млрд грн, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2643

«С 11 декабря мы начнем массовую вакцинацию, начав с медицинских работников. В приоритете находятся группы риска и работники сферы услуг», - отметил глава турецкого Минздрава.
https://news-turk.ru/2020/12/02/massovaya-vakczinacziya-startuet-11-dekabrya/ Источник
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03.12.2020 17:12 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/3976280.html Британия начнёт массовую вакцинацию от ковида в ближайшие дни

Ну шо, фанаты ЗеТерпилы? Власть на деньги доноров по борьбе с ковидом дороги построила? Вот асфальтом и будете...Опубликовано https://www.facebook.com/ukrsvit.info/ Український світ https://www.facebook.com/ukrsvit.info/posts/3858837697494249 Среда, 2 декабря 2020 г.
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03.12.2020 17:19 Відповісти
Летом, при курсе 29, минимальная зарплата в Украине составляла - €172. С первого января, минимальная зарплата будет составлять, только не смейтесь, €171. И где тут повышение? Плять, зебилы держат всю страну в дураках жонглируя инфляцией.
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03.12.2020 18:21 Відповісти
На медицыну выделят дополнительно 30 миллрд.грн., а на завышенные % по ОВГЗ , когда можно платить в грн. Максимум 6%, в валюте 3% ,что в средне 4, 5%, мародеры же с бюджета выплачивают в среднм 12, 5%, что на сумме долга в 85 миллрд.составляет 12, 5-4, 5×85= 6,8 миллрд. $ по курсу 28 - 190 миллрд,+25 миллрд.финансируют Зе э/э, плюс дороги, которые должны инвестиррваться за счет акциза и создание инвест.климата , а не бюджета, плюс другие траты, кругом бегом власть ворует при помощи схем миллрд.300, плююс наносит вред от замедления ВВП от высокой % ставки по ОВГЗ примерно на сумму переплаты - 190 миллрд, итого вреда от такого упраления причененный народу в сумме 490 миллрд. В год.
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03.12.2020 18:22 Відповісти
Гіперлуп до Феофанії прокладуть ?
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03.12.2020 19:14 Відповісти
Степанов заявил, что до 10 ярдов гривень не использовано. Т.е. деньги на медицину выделяются. Сейчас проблема - медицинский персонал. А вот кто разогнал санитарно-эпидемиологическую службу? Кто закрыл 300+ больниц, включая инфекционные и туберкулезные? Неужели один сывочолый мародер?
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03.12.2020 21:10 Відповісти
на лечебный асфальт ???
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03.12.2020 21:31 Відповісти
 
 