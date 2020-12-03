На медицину в бюджеті-2021 виділять додатково 30 млрд грн, - "слуга народу" Кравчук

Законопроєкт про держбюджет на наступний рік збільшує фінансування медицини на 30 млрд грн порівняно з 2020 роком.

Про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це дуже приземлений документ, який відповідає кризовому часу. Я знаю, що є багато нарікань з приводу фінансування медицини, але, тим не менш, на 30 млрд грн більше в 2021 році буде профінансовано медичну галузь, ніж цього року", - сказала Кравчук.

За її словами, з точки зору соціальних стандартів, зберігається такий параметр як підвищення мінімальної заробітної плати з першого січня 2021 року до 6 тис. грн.

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"І з 1 липня (мінімальна зарплата. - ред.) повинна була бути 6,5 тис. грн, але буде з 1 грудня - це теж реалії бюджету. І добре, що ми зберігаємо індексацію пенсій і доплати літнім людям - пенсіонерам", - сказала нардеп.

Кравчук зазначила, що при підготовці до другого читання законопроєкту пропонується додаткове фінансування Інституту раку та Охматдиту.

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