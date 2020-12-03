На медицину в бюджеті-2021 виділять додатково 30 млрд грн, - "слуга народу" Кравчук
Законопроєкт про держбюджет на наступний рік збільшує фінансування медицини на 30 млрд грн порівняно з 2020 роком.
Про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це дуже приземлений документ, який відповідає кризовому часу. Я знаю, що є багато нарікань з приводу фінансування медицини, але, тим не менш, на 30 млрд грн більше в 2021 році буде профінансовано медичну галузь, ніж цього року", - сказала Кравчук.
За її словами, з точки зору соціальних стандартів, зберігається такий параметр як підвищення мінімальної заробітної плати з першого січня 2021 року до 6 тис. грн.
Читайте на Цензор.НЕТ: Закладених у Держбюджеті-2021 коштів не вистачить на вакцинацію та лікування COVID-19, - Нацслужба здоров'я
"І з 1 липня (мінімальна зарплата. - ред.) повинна була бути 6,5 тис. грн, але буде з 1 грудня - це теж реалії бюджету. І добре, що ми зберігаємо індексацію пенсій і доплати літнім людям - пенсіонерам", - сказала нардеп.
Кравчук зазначила, що при підготовці до другого читання законопроєкту пропонується додаткове фінансування Інституту раку та Охматдиту.
Також на Цензор.НЕТ: На медицину в Держбюджеті-2021 закладено 161 млрд грн, зарплати медикам підвищать на 30%, - Шмигаль
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Ну будет дыра в бюджете -330 ярдов. Я самих бабосиков можно ж еще напечатать.
https://ibigdan.livejournal.com/25971731.html Чок гюзель
«Мы хотим начать активно вакцинировать граждан уже в декабре. Подписан договор (с китайской компанией SinoVac - ред.) на поставку 50 млн доз вакцины, которая показала минимум побочных эффектов. В декабре получим 20 млн доз, в январе 20 млн доз, возможно увеличим закупку в феврале до 20 млн. Мы также обсуждаем закупку вакцины Pfizer. Закупим столько, сколько они смогут предоставить», - рассказал Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
«С 11 декабря мы начнем массовую вакцинацию, начав с медицинских работников. В приоритете находятся группы риска и работники сферы услуг», - отметил глава турецкого Минздрава.
https://news-turk.ru/2020/12/02/massovaya-vakczinacziya-startuet-11-dekabrya/ Источник
Ну шо, фанаты ЗеТерпилы? Власть на деньги доноров по борьбе с ковидом дороги построила? Вот асфальтом и будете...Опубликовано https://www.facebook.com/ukrsvit.info/ Український світ https://www.facebook.com/ukrsvit.info/posts/3858837697494249 Среда, 2 декабря 2020 г.