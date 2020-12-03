Ліквідовано конвертаційний центр з оборотом у 200 млн грн на Житомирщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України заблокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом майже 200 мільйонів гривень на Житомирщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Згідно з оприлюдненими даними, у межах досудового розслідування встановлено, що організували конвертцентр двоє великих виробників сільгосппродукції. Вони використовували реквізити понад 15 фірм із ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб. Через них легалізовували кошти, отримані від продажу продукції не відображеної в офіційній документації. Для переведення коштів у готівку організатори задіяли 25 підставних фізичних осіб підприємців.

За висновками експертів, протягом 2018-2020 років зловмисники вивели у тінь майже 200 мільйонів гривень. Встановлюється точний розмір збитків, завданих державі. Правоохоронці провели декілька одночасних обшуків в офісних приміщеннях, за адресами проживання та у транспортних засобах фігурантів. Під час слідчих дій вилучили більше ніж 1,4 мільйона "відмитих" гривень, понад 20 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, що містить сформовані документи та чорнову бухгалтерію, які доводять організацію оборудки.

Читайте також: Викрито злочинну схему, через яку держбюджет недоотримав 8 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадження за ч. 5. ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Вживаються заходи для накладення арешту на рахунки фірм, що були задіяні у протиправній схемі, та майно фігурантів для відшкодування держбюджету завданих збитків. Документування зловмисників проводили співробітники Управління СБ України в Житомирській області спільно зі слідчими та оперативними підрозділами ГУ ДФС у Житомирській області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.





