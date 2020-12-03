Суд у Білорусі позбавив статусу ЗМІ новинний портал Tut.by: Завдавав шкоди державним інтересам

Економічний суд Мінська позбавив один з найбільших білоруських новинних порталів Tut.by статусу ЗМІ за нібито публікацію неправдивої інформації.

Про це повідомив сам портал, передає Цензор.НЕТ.

Так, Мінінформації Білорусі заявило, що журналісти завдавали шкоди державним інтересам в матеріалах про порушення роботи Центральної виборчої комісії під час президентських виборів, хабарництві і роботі силовиків.

Зокрема, сторона позивача заявила, що журналісти в своєму матеріалі завищили суми виплат працівникам Комітету держконтролю (КДБ), а отже дезінформували читачів про порядок розподілу і витрачання бюджетних коштів. Також, за словами обвинувачення, публікація дискредитує діяльність держорганів у сформованих суспільно-політичних умовах.

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Раніше Міністерство інформаційної політики направило журналістам порталу 4 попередження за зазначені публікації. Згідно із законом, Tut.by могли позбавити статусу ЗМІ вже після двох і більше письмових попереджень протягом одного року.