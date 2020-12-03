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Новини Репресії в Білорусі
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Суд у Білорусі позбавив статусу ЗМІ новинний портал Tut.by: Завдавав шкоди державним інтересам

Суд у Білорусі позбавив статусу ЗМІ новинний портал Tut.by: Завдавав шкоди державним інтересам

Економічний суд Мінська позбавив один з найбільших білоруських новинних порталів Tut.by статусу ЗМІ за нібито публікацію неправдивої інформації.

Про це повідомив сам портал, передає Цензор.НЕТ.

Так, Мінінформації Білорусі заявило, що журналісти завдавали шкоди державним інтересам в матеріалах про порушення роботи Центральної виборчої комісії під час президентських виборів, хабарництві і роботі силовиків.

Зокрема, сторона позивача заявила, що журналісти в своєму матеріалі завищили суми виплат працівникам Комітету держконтролю (КДБ), а отже дезінформували читачів про порядок розподілу і витрачання бюджетних коштів. Також, за словами обвинувачення, публікація дискредитує діяльність держорганів у сформованих суспільно-політичних умовах.

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Раніше Міністерство інформаційної політики направило журналістам порталу 4 попередження за зазначені публікації. Згідно із законом, Tut.by могли позбавити статусу ЗМІ вже після двох і більше письмових попереджень протягом одного року.

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) репресії (1621) ЗМІ (1357)


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Топ коментарі
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https://www.currenttime.tv/a/belarus-omon-berkut/30980799.html «Беркут» у Беларусі
Суд у Білорусі позбавив статусу ЗМІ новинний портал Tut.by: Завдавав шкоди державним інтересам - Цензор.НЕТ 2904

Байцы ўкраінскага расфармаванага спецпадраздзялення «Беркут» стаялі плячом да пляча з баявікамі «Антимайдана». Ратуючы рэжым Януковіча многія «беркутаўцы» намагаліся патапіць абаронцаў Украіны ў крыві. Пасля перамогі Рэвалюцыі Годнасці многія з іх уцяклі не толькі ў дзяржаву-агрэсар РФ і акупаваны ёю Крым і частку Данбасу, але і ў Беларусь, у якой яны абараняюць ужо рэжым Лукашэнкі.
Спецрасследаванне: што абараняе «Беркут» у Беларусі. Частка І - на беларускай мове "https://novychas.by/hramadstva/specrassledavanne-szto-abaranjae-berkut-u-belar Новы час "
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03.12.2020 17:29
+3
идет опутливание беларуси...
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03.12.2020 17:19
+3
То вже фіналізація.
Плата за русскую колбасу по 2:20.
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03.12.2020 17:55
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идет опутливание беларуси...
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03.12.2020 17:19 Відповісти
То вже фіналізація.
Плата за русскую колбасу по 2:20.
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03.12.2020 17:55 Відповісти
Главное зарегистрировать какой суд пошёл на такое дело, и фамилии всех судей.
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03.12.2020 17:27 Відповісти
https://www.currenttime.tv/a/belarus-omon-berkut/30980799.html «Беркут» у Беларусі
Суд у Білорусі позбавив статусу ЗМІ новинний портал Tut.by: Завдавав шкоди державним інтересам - Цензор.НЕТ 2904

Байцы ўкраінскага расфармаванага спецпадраздзялення «Беркут» стаялі плячом да пляча з баявікамі «Антимайдана». Ратуючы рэжым Януковіча многія «беркутаўцы» намагаліся патапіць абаронцаў Украіны ў крыві. Пасля перамогі Рэвалюцыі Годнасці многія з іх уцяклі не толькі ў дзяржаву-агрэсар РФ і акупаваны ёю Крым і частку Данбасу, але і ў Беларусь, у якой яны абараняюць ужо рэжым Лукашэнкі.
Спецрасследаванне: што абараняе «Беркут» у Беларусі. Частка І - на беларускай мове "https://novychas.by/hramadstva/specrassledavanne-szto-abaranjae-berkut-u-belar Новы час "
показати весь коментар
03.12.2020 17:29 Відповісти
https://belarus.d3.ru/khuzhe-fashizma-belaruska-rasskazala-o-zhestokom-iznasilovanii-silovikami-2080401/ Хуже фашизма. Беларуска рассказала о жестоком изнасиловании силовиками.

Суд у Білорусі позбавив статусу ЗМІ новинний портал Tut.by: Завдавав шкоди державним інтересам - Цензор.НЕТ 980

Вчера в шведском издании ETC https://www.etc.se/ledare/they-raped-me-truncheons-truth-about-lukashenkos-brutal-war-opposition-activists?fbclid=IwAR2-7zDg6D2b70pUWZWKRifid1Gm9xexeO5I_SYeyW5Hhm_C_2ApOAQusH4 вышла статья о белорусской девушке, подвергнувшейся жестокому изнасилованию силовиками. Происходило это не 9-11 августа, а уже после, во время одного из воскресных маршей. Сегодня «The Village" https://www.the-village.me/village/city/peraklad/286175-pytki опубликовало перевод.

Приведу лишь небольшой отрывок этого ужаса:

«Они были совершенно спокойны, когда пришли за мной, они позволили мне сказать несколько слов моим друзьям. Они лишь слегка держали меня за руку, когда вели в камеру. Они были тихими, не агрессивными. Я думала, они везут меня туда, чтобы просто задать несколько вопросов».

Она помнит, что камера или комната для допросов была примерно пять на пять метров, на потолке горели люминесцентные лампы. Окон не было. Как только дверь закрылась, они начали методичное изнасилование.

Анус, влагалище, рот. Они пустили в ход дубинки. Сначала она подумала, что они собираются бить ее по спине, а может быть, и по ногам. Но вместо этого они стянули с нее штаны. Она кричала и умоляла. Рассказала, где родилась, что училась в университете и за какую футбольную команду болеет - все, что могла придумать, чтобы найти общий язык с одним из мужчин. Но они продолжали, не говоря ни слова, даже друг другу.

«Я думала, что умру. Я чувствовала, что то, что они делают со мной, убьет меня, никто не может пережить что-то подобное. Они были похожи на машины, а не на людей».

Она то теряла сознание, то приходила в себя, но очнулась, когда силовики сломали ей зубы, заталкивая дубинку в рот. Она увидела их на полу - белые пятна в красной луже крови.
...
Кристине потребуется срочная операция, за которой последует длительный период реабилитации. Она не может контролировать свой кишечник, все просто вытекает из нее. Она не знает, сможет ли когда-нибудь иметь детей. У нее осталось всего пять зубов.
---
Я не знаю, что ещё написать. Всегда оставляю какие-то комментарии по поводу произошедшего, но тут у меня буквально нет слов. Добавить больше нечего.
Хуже фашизма. Самое дно.
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03.12.2020 17:53 Відповісти
О всех, кто подверглись насилиям, зверским избиениям (говорят, что таких больше тысячи), должны быть собрана на это полная информация, пофамильно. И направлена в Гаагу. Если такая информация не будет направлена в Гаагу, то подозрение на фейки. Технологии управления толпой могут содержать и фейки такого рода. Надо серьёзно к этому относиться. Тем кто хочет попасть во власть любой ценой не место во власти. То есть, пусть подают в Гаагу. Иначе веры не должно быть. Информация может быть направлена через Тихановскую, которая в Литве...
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03.12.2020 18:56 Відповісти
На ТУТ бае цезура зверская. Предмодерация, долго совещаются и каждый второй мой коммент не допускают. Теперь и на Онлайнере ввели. Таких вообще надо запрещать.
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03.12.2020 18:15 Відповісти
Какая может быть демократия от тех людей, СМИ которых проводят такую цензуру. А где же свобода слова. Вот придут к власти и диктатура будет такая, что никому и не снилась. Те кто выходил на выступления поймут, что "За что боролись на то и на поролись".
Сайт Хартия97еще хуже. Там публикуют только истерические комментарии против Лукашенко.
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03.12.2020 18:54 Відповісти
Я для эксперимента пробовал на "Хартии"ругать Лукашенко(несколько раз) тоже не пропустили. А я старался.
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03.12.2020 19:07 Відповісти
Вас там уже взяли на учет.
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03.12.2020 19:19 Відповісти
Я вижу что случилось в нами. Диктатура олигархов это намного хуже чем диктатура Лукашенко. Поэтому я боюсь, чтобы и с Беларусью такого не произошло. Ведь номенклатура СССР сделала в Украине олигархию. В Беларуси такая же была номенклатура и они хотели того же. Лукашенко им не позволил. Но конечно они не смирились. И вот они почувствовали более лучшие возможность чем было раньше. И действуют. А те кто выходят, они или за деньги или лохи.
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03.12.2020 19:35 Відповісти
Немножко не так. Там много факторов. Пацанов 15-18 лет вряд ли можно отнести к номенклатуре СССР, а собственно их и большинство на выходах.
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03.12.2020 19:39 Відповісти
Я говорю не о тех кто на выходах, а о тех кто из за кулис управляют всей этой массовкой.
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04.12.2020 00:14 Відповісти
Кожна держава має право на свій захист,а законно вибраний президент зобовязаний це право здійснювати,мало кому що з вулиці захочеться,населення наділяє цим правом на виборах,а не маршами вулицею,прикриваючись дітьми та інвалідами,хитро гоздеп придумав.
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03.12.2020 19:21 Відповісти
Телеграм-канал https://t.me/nexta_tv/10348 Nexta слил очередной телефонный разговор приближенных к Лукашенко людей. На этот раз опубликована беседа пресс-секретаря Таракана Натальи Эйсмонт и его помощника по общим вопросам Николая Латышенка.

Эйсмонт заразились COVID-19 после прививки российской вакциной. В слитом разговоре «Массандра» рассказала о своей болезни и о том, как из-за Таракана Сергиенко попал на ИВЛ.

В слитом разговоре (он состоялся утром 22 ноября) Эйсмонт жалуется на самочувствие. Просит Латышенка передать «шефу» (Лукашенко - прим.), что она не приедет «в штаб». Долго смущается, но все-таки намекает, что заразилась коронавирусом, несмотря на то, что привилась российской вакциной. «Честно говоря, меня накрыло», - признается собеседница. «Капец, слабость, с дивана не могу встать», - позже добавляет она.

https://charter97.org/ru/news/2020/12/1/402444/ https://charter97.org/ru/news/2020/12/1/402444/ https://charter97.org/ru/news/2020/12/1/402444/ https://charter97.org/ru/news/2020/12/1/402444/ https://charter97.org/ru/news/2020/12/1/402444/ https://pluso.ru/

«Массандра» допускает, что заразилась на совещании по внешней политике 17 ноября. На той встрече присутствовал, по словам собеседницы, больной коронавирусом Игорь Петрович [вероятно, имеется в виду глава администрации Таракана Игорь Сергеенко]: ему пропускать мероприятие запретил «шеф». Женщина, будучи уже привитой российской вакциной от коронавируса, на совещании села рядом с ним. Игорь Петрович был без маски, чтобы не нервировать «шефа». Сейчас же, со слов собеседницы, Игорь Петрович на ИВЛ, у него все плохо.
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03.12.2020 20:48 Відповісти
 
 