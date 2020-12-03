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Новини Коронавірус і карантин
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На пацієнта з коронавірусом виділяють у середньому 45 тис. грн, - НСЗУ

На пацієнта з коронавірусом виділяють у середньому 45 тис. грн, - НСЗУ

45 тис. гривень виділяє Національна служба здоров'я на одного пацієнта з COVID-19 в інфекційному відділенні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив в.о. глави НСЗУ Андрій Віленський.

На медикаменти в інфекційному відділенні виділяють щодоби по 5 тис. гривень на пацієнта, а в звичайному - по 900 гривень. Ліки надаються за клінічними протоколами МОЗ, які регулярно модифікуються.

"Це середньозважений показник. Якщо пацієнт перебуває у відділенні два дні, ми виділяємо 45 тис., якщо перебуває 20 діб - теж. Цих грошей абсолютно вистачає. Лікарні по Україні в середньому витрачають на одного пацієнта 35 тис. гривень, тобто 10 тис. ще залишаються невикористаними", - заявив Віленський.

За перебування пацієнта в звичайному відділенні лікарням платять до 12 тис. гривень.

Цими коштами, повідомив чиновник, розпоряджається головний лікар закладу, але тарифи розраховані так, щоб грошей вистачало на пацієнта в будь-якому стані. Крім "ковідного" пакета, медичні установи, де лікуються пацієнти з COVID-19, отримують від НСЗУ гроші на "звичайне" лікування, це так звані "основні пакети".

"Туди входить і хірургічна допомога, і терапевтична допомога. Сьогодні таких пацієнтів майже немає, отже, лікарня може акумулювати кошти для надання безкоштовної медичної допомоги", - заявив Віленський.

Також читайте: Закладених у Держбюджеті-2021 коштів не вистачить на вакцинацію та лікування COVID-19, - Нацслужба здоров'я

карантин (18172) лікування (607) НСЗУ (313) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Віленський Андрій (14)


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Топ коментарі
+9
Шо за бред?
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03.12.2020 17:23
+6
на бумагах только выделяют, а по факту выводят в офшоры, пациенты за всё платят сами!
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03.12.2020 17:34
+5
Я переболел, и на меня государство не выделило ничего. Всё было за мой счёт. Но я не лежал в больнице. Те кто там лежал, залетели примерно на 45000 гривен.
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03.12.2020 17:26
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Шо за бред?
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03.12.2020 17:23 Відповісти
Подпадает под определение - "галимый трындёж", мягко говоря.
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03.12.2020 17:39 Відповісти
Почему бред. На кого-то "больного" в Феофании и миллион можно, а кому-то дырку от бублика. Еще медикаменты - одним бесплатно, другим кукиш с маком. Но в среднем по "палате" у всех по 45 тыс. грн.
На пацієнта з коронавірусом виділяють у середньому 45 тис. грн, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 4318
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03.12.2020 18:27 Відповісти
и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский - знатный сказочник
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03.12.2020 17:24 Відповісти
Я переболел, и на меня государство не выделило ничего. Всё было за мой счёт. Но я не лежал в больнице. Те кто там лежал, залетели примерно на 45000 гривен.
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03.12.2020 17:26 Відповісти
А не платить главврачу-взяточнику не пробовали?
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03.12.2020 17:36 Відповісти
ты шизанутое? в день только лекарств нужно на 3000-3500, а если нормальных, то умножай на два. плюс несчастным медсестрам хотя бы 50 грн за капельницу, и плюс еда. а по уму, добавь за палату 1000 грн.
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03.12.2020 17:48 Відповісти
Для главврача, поборы с пациента, это нулевой вариант. Достаточно лечащего
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03.12.2020 18:35 Відповісти
тогда за что, платит сам пациент, те же 30 тысяч?
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03.12.2020 17:26 Відповісти
за асфальт?
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03.12.2020 17:28 Відповісти
Так это надо спросить у гавврача. У нас все любят государство винить, вот только воруют все на местах.
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03.12.2020 17:35 Відповісти
Мені зажди було цікаво, що в голові у людей, які вважають, що їх хтось має лікувати за мізерну зарплату.
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03.12.2020 19:47 Відповісти
на какого пациента? на того видосного-бедоносного или тех которые в Феофании?
а тогда чего ж в большинстве своем горемыки лечатся за свой счет!??
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03.12.2020 17:28 Відповісти
на бумагах только выделяют, а по факту выводят в офшоры, пациенты за всё платят сами!
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03.12.2020 17:34 Відповісти
Да все выделяют, у главврача спросите где деньги.
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03.12.2020 17:37 Відповісти
З якого це дуба треба впасти? Недавно ж Степанов заявляв щоби в лікарню треба брати гаманець і платити за ліки!
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03.12.2020 17:36 Відповісти
Херассе, бабулесы пациенту оказывается и даром не нать?
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03.12.2020 17:40 Відповісти
ВОРОВСТВО МИР НЕ ВИДІВАЛ,,,,такого ***** ства был в 22 больнице харькова (инфекционная) платил в среднем за лекарства 1200 грн в ДЕНЬ!!!!! был после этого в ОКБ Харькова долечивался .... 1100-1300 в день .... в больнице медперсонал-никакого тягла не применял итог 22 дня *в среднем на 1200получается.....ДО ХРЕНА...о. главы НСЗУ Андрей Виленский.ОТДАЙ МНЕ МОЁ БАБЛО КОТОРОЕ ТЫ ВЫПЛАТИЛ БОЛЬНИЦАМ М ФАРМАЦЕВТАМ!!!!
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03.12.2020 17:41 Відповісти
Я тоже из Харькова. У меня соседи муж с женой оба заболели простой пневмонией, их госпитализировал. Платили из своего кармана каждый день по 2 тыс. гривен за каждого. Это их сын мне рассказал.
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03.12.2020 18:43 Відповісти
Навіть якщо половину - то це неаби який стимул мати побільше "ковідників".
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03.12.2020 17:42 Відповісти
выделяют в среднем 45 тыс. грн..

Наверное это самый грандиозный распил бабла...
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03.12.2020 17:53 Відповісти
воровать что-то надо и еще добавить что 25 вносит сам больной
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03.12.2020 18:06 Відповісти
Берегите себя . Не рассчитывайте на "выделения" .
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03.12.2020 18:16 Відповісти
вчера какое то ху...ло коворило что Украинци бояться чеков и по этому не лечаться в ковид центрах. где деньги деваете, *******? если больници чеки пыписивают!!!!!!!
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03.12.2020 18:32 Відповісти
В США за госпитализацию с диагнозом "ковид" клиника получает от государства 13 тыс., а если с подключением к ИВЛ - 29 тыс. В Германии за смерть с диагнозом "ковид" клиника получает 10 тыс. евро.
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03.12.2020 18:40 Відповісти
На ковид сейчас только ленивый не зарабатывает.
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03.12.2020 19:02 Відповісти
Выделяют? Может отмывают?
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03.12.2020 19:03 Відповісти
Батя лежит все за свои деньги покупаем.тест првда бесплатно сделали правжа сказали может вернут
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03.12.2020 19:30 Відповісти
Охренеть.. А я дома за свои пережила этот гребаный ковид...
Еще и с семьей прощалась.. Когда колбасило так что думала все капец.. Да и счас постоянно кашляю.. Врач сказала еще месяца три а то до полугода восстанавливаться

Задолбали.
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03.12.2020 20:20 Відповісти
 
 