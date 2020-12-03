На пацієнта з коронавірусом виділяють у середньому 45 тис. грн, - НСЗУ

45 тис. гривень виділяє Національна служба здоров'я на одного пацієнта з COVID-19 в інфекційному відділенні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив в.о. глави НСЗУ Андрій Віленський.

На медикаменти в інфекційному відділенні виділяють щодоби по 5 тис. гривень на пацієнта, а в звичайному - по 900 гривень. Ліки надаються за клінічними протоколами МОЗ, які регулярно модифікуються.

"Це середньозважений показник. Якщо пацієнт перебуває у відділенні два дні, ми виділяємо 45 тис., якщо перебуває 20 діб - теж. Цих грошей абсолютно вистачає. Лікарні по Україні в середньому витрачають на одного пацієнта 35 тис. гривень, тобто 10 тис. ще залишаються невикористаними", - заявив Віленський.

За перебування пацієнта в звичайному відділенні лікарням платять до 12 тис. гривень.

Цими коштами, повідомив чиновник, розпоряджається головний лікар закладу, але тарифи розраховані так, щоб грошей вистачало на пацієнта в будь-якому стані. Крім "ковідного" пакета, медичні установи, де лікуються пацієнти з COVID-19, отримують від НСЗУ гроші на "звичайне" лікування, це так звані "основні пакети".

"Туди входить і хірургічна допомога, і терапевтична допомога. Сьогодні таких пацієнтів майже немає, отже, лікарня може акумулювати кошти для надання безкоштовної медичної допомоги", - заявив Віленський.

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