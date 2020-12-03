Із самим COVID-19 боротися не потрібно, проблема в збої імунної системи, - інфекціоніст Дубровський

Лікарі борються не із самим коронавірусом, а з наслідками його потрапляння в організм людини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів лікар-інфекціоніст Євген Дубровський в ефірі каналу "Україна 24".

Він зазначив, що важкі випадки перебігу хвороби пов'язані не безпосередньо з коронавірусом.

"Всі важкі випадки пов'язані не з самим коронавірусом безпосередньо. Це знає кожен практикуючий лікар. Це імунний збій іде - цитокіновий шторм, набряк легень. Коронавірус - це тільки пусковий механізм. Він напав на організм людини, його імунна система неправильно його розпізнає, як щось дуже страшне, божеволіє і знищує разом з вірусом все на своєму шляху. Тому з самим коронавірусом боротися не потрібно, з ним вже бореться імунна система. Нам потрібно імунну систему повернути в нормальне русло. Вся наша терапія на це і спрямована", - сказав він.

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Лікар заявив, що в 80% випадків люди переносять коронавірус без проблем.

"І всі препарати, які нам намагаються ввести, можливо, вони подіють, можливо, ні, але їхній механізм дії точно не найголовніший. Йде сильний науковий пошук того, як вплинути на власне цей ланцюжок, де йде імунний збій. І це набагато перспективніше і важливіше в контексті коронавірусу. 80% перенесуть без проблем, їх не потрібно навіть чіпати. А у важких випадках ми боремося з неправильною відповіддю імунної системи", - сказав він.