Із самим COVID-19 боротися не потрібно, проблема в збої імунної системи, - інфекціоніст Дубровський
Лікарі борються не із самим коронавірусом, а з наслідками його потрапляння в організм людини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів лікар-інфекціоніст Євген Дубровський в ефірі каналу "Україна 24".
Він зазначив, що важкі випадки перебігу хвороби пов'язані не безпосередньо з коронавірусом.
"Всі важкі випадки пов'язані не з самим коронавірусом безпосередньо. Це знає кожен практикуючий лікар. Це імунний збій іде - цитокіновий шторм, набряк легень. Коронавірус - це тільки пусковий механізм. Він напав на організм людини, його імунна система неправильно його розпізнає, як щось дуже страшне, божеволіє і знищує разом з вірусом все на своєму шляху. Тому з самим коронавірусом боротися не потрібно, з ним вже бореться імунна система. Нам потрібно імунну систему повернути в нормальне русло. Вся наша терапія на це і спрямована", - сказав він.
Лікар заявив, що в 80% випадків люди переносять коронавірус без проблем.
"І всі препарати, які нам намагаються ввести, можливо, вони подіють, можливо, ні, але їхній механізм дії точно не найголовніший. Йде сильний науковий пошук того, як вплинути на власне цей ланцюжок, де йде імунний збій. І це набагато перспективніше і важливіше в контексті коронавірусу. 80% перенесуть без проблем, їх не потрібно навіть чіпати. А у важких випадках ми боремося з неправильною відповіддю імунної системи", - сказав він.
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Десь в мережі є переклад, думаю не важко знайти.
Кинув поживу таксистам і парикмахєршам.
А смерть от корны считать самоубийством?
Хотя, в чём то всё правильно. Пока досконально не изучат действие вирусов, лечение будет действовать 50х50.
А вже близко 40 років шукають.
А вообще тему респираторных вирусов полностью раскрыли еще в XX веке, ничего неизученного в их поведении не осталось.
Почему ВОЗ умалчивает, что вирус имеет размер 0,1 микрона, и обычные маски до *** дверцы.
Где общедоступная информация, что вирус проникает в организм через любые слизистые оболочки? Т.е. через глаза, уши, ранки на теле ...
а спорт может как укрепить,так и угробить его
Кому-то помагал бассейн и сауна, зимой в ополонке купаться теперь, чтоли?
Точнее смогли, но она провалила клинические испытания и оказалась неэффективной
А вот по поводу той фигни, которую закупил Степанов, стоит подумать. Зная то, что сказал этот врач (собственно об этом люди знают еще с весны), какой смысл был закупать Биовен и Ремдесивир (про Плаквенил я вообще молчу)? Помните, что я Вам писал про Биовен? Это ужасно дорогой и абсолютно бесполезный против новых инфекций препарат. А "испытателей", которые его пропихивают, неплохо бы было закрыть с конфискацией.
Что же происходит у нас сейчас.Вирусологи ищут,врачи лечат,кто-то действительно хочет нажиться,а народонаселение всё ещё спорит о вреде и полезности карантинных мер и ношении масок в частности.
То. о чём вы пишите имеет место быть,но это "спринт".Будут появляться новые вирусы и в завтрева возможно нам понадобятся не кк и швл ,а аппараты для диализа.
Если мы не научимся уже сегодня,каждый на своём месте,противостоять таким угрозам,то завтра может быть поздно кричать пожар-пожар.Мементо мори.
А про наши фармкомпании отдельный разговор. Предполагаемая прибыль от реализации новых и абсолютно бесполезных препаратов, составит миллиарды. При этом эти компании получили возможность проводить исследования и писать рекомендации сами без внешних проверок. То есть, выпустила компания препарат, выбрала несколько больниц для "исследований", написала бумагу - все препарат эффективен. Но это путь в никуда. Лучше пусть вообще ничего нового не выпускают, чем подобной фигней занимаются. Хотя на самом деле в штатах и в остальном мире при ускоренных режимах тоже происходит нечто подобное. Яркие примеры - это озельтамивир и ремдесивир.
https://twitter.com/Nat_anest/status/1334866659358756874
Речь о новом чудо-препарате из лабораторий США бамланивимабе. Антитела получают из плазмы крови переболевших людей. И вроде как они должны работать... Но работать не работают, зато успешно продаются. Я не удивлюсь, если мы тоже закупим это препарат.
Интересно сколько этот "продержится".
Хотя я его видел уже по ТВ... вроде как даже работает как раз в ковидном отделении инфекционки. И пока не болел...
можно соблюдать все меры предосторожности,поскользнуться в инфекционке (или споткнуться) и упасть лицом в маске прямо в скопище вирусов.
от случайностей никто не застрахован.
но соблюдение рекомендованных санитарных правил существенно уменьшает вероятность заражения-а значит прерывает цепочку передачи заболевания
а если сразу 5-6,и то и целым стадионам на матчах или концертах 95 квартала-возникает вспышка,с которой ни одна медицина в мире не справится .
так что учите математику-она основа всех основ
Ну так
а) всемогущая частная медицина по евростандарту... см. Италия. (З.Ы.: И тут я ехидно вопрошаю одного ... верующего в страховую медицину, с которым у нас была плодотворная дискуссия на тему - Ну шо, синку, помогли тобі твої приватні лікарні? (с, доповнена).)
б) градостроительные нормы. Были такие, в действии еще... чуть менее 4 недель. Т.е. при возведении жилого микрорайона на определенное кол-во кв. м. жилья - нужно определенное кол-во мест в садиках, школах и больницах. И застройщик если возводит эти метры... обязан это обеспечить и передать на баланс города. Эти нормы легко обходятся... есть схемки...
В итоге имеем. Жителей вроде в стране меньше. И меньше...
Но они концентрируются в городах. В которых возводятся муравейники типа того в котором живу я. В итоге нехитрых схем...
В селах и пгт остаются заброшенные совковые больницы, которые никому нахрен не нужны... потому как людей нет. Но на балансе они числятся а потому все хорошо, прекрасная маркиза.
В городах... опять же остаются старые совковые больницы (за редким исключением)... в которые в силу +100500 муравейников = нехватка мест.
Только и всего.
Вот от этого - херракс медицине. Потому как места чисто на бумаге да и то... там где они нахрен уже не нужны. А новых... нету. Нету. Нагляднейший пример - Виноградарь, Киев. Построены Липинка... Кристер Град... строится Варшавский плюс еще один типа кличковский говорят, забыл название навскидку. А знаете куда направляют - в поликлинику на Полковой... еще совковую. Где УЖЕ обслуживаются жители Правды, Квитневого... в общем представили, да?
И аналогичные примеры каждый может найти сам. В любом городе. Да в том же Запорожье родном тоже могу привести.
Ах да. В отношении коек с кислородом. Вы почитайте... сокращение как раз таких в силу прививки от одного из инфекционных заболеваний. Оно интересное чтиво. Общая мораль - стали меньше болеть - стало меньше коек в инфекционках, в т.ч. с кислородом, иммунитетик отвык бороться сам... и атрофировались (частично) навыки...
И ковид - херня. В результате глобального потепления... тает вечная мерзлота. В Канаде... Сибири... а что там под ней скрыто... одним Богам известно...