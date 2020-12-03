Ймовірна діяльність чиновників в інтересах країни з Південної Азії. Збиток для України - близько 100 млн доларів, - СБУ підтверджує обшуки в "Укроборонпромі" і "Укрспецекспорті"
Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України проводить слідчі дії в службових приміщеннях ДК "Укрспецекспорт", ДК "Укроборонпром" і однієї з іноземних структур.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Процесуальні заходи здійснюються у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України з метою документування фактів можливої причетності службових осіб до проведення діяльності в інтересах однієї з країн Південної Азії на шкоду обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - підкреслюється в повідомленні.
Встановлено, що протиправна діяльність представників вітчизняного спецекспортера пов’язана із штучним залученням посередницької іноземної структури, що призвело до можливої втрати Україною ринків озброєння в окремих країнах азійського регіону, гальмування діючих контрактів ДК "Укрспецекспорт", а також створення перешкод для укладання нових зовнішньоекономічних контрактів.
За попередніми оцінками, нанесена шкода державним інтересам складає близько 100 мільйонів доларів США.
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Моя Панська справа- За кого хочу!!
А Ваша-за 🍫🍫!!
А таки Ваша Панська справа!!
))
Рискну сказать за Чингачгука - он тоже.
Маємо повагу та за голосувати за кого Хочемо!!
Це з не савєтскія часи- адін кандидат..))
А країна Тайланд.. Швидше за все
КДБісти на службі «Укроборонпрому»: реалії України під час війни
Источник: https://comments.ua/ua/news/digest/2020/649078-kdbisti-na-sluzhbi-ukroboronpromu-realii-ukraini-pid-chas-viyni.html
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Стежками Ли Куана Ю...
Спецом...
По военке..
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