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Новини
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Ймовірна діяльність чиновників в інтересах країни з Південної Азії. Збиток для України - близько 100 млн доларів, - СБУ підтверджує обшуки в "Укроборонпромі" і "Укрспецекспорті"

Ймовірна діяльність чиновників в інтересах країни з Південної Азії. Збиток для України - близько 100 млн доларів, - СБУ підтверджує обшуки в

Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України проводить слідчі дії в службових приміщеннях ДК "Укрспецекспорт", ДК "Укроборонпром" і однієї з іноземних структур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Процесуальні заходи здійснюються у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України з метою документування фактів можливої причетності службових осіб до проведення діяльності в інтересах однієї з країн Південної Азії на шкоду обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - підкреслюється в повідомленні.

Встановлено, що протиправна діяльність представників вітчизняного спецекспортера пов’язана із штучним залученням посередницької іноземної структури, що призвело до можливої втрати Україною ринків озброєння в окремих країнах азійського регіону, гальмування діючих контрактів ДК "Укрспецекспорт", а також створення перешкод для укладання нових зовнішньоекономічних контрактів.

Також читайте: СБУ проводить обшуки в "Укроборонпромі" та "Укрспецекспорті"

За попередніми оцінками, нанесена шкода державним інтересам складає близько 100 мільйонів доларів США.

Ймовірна діяльність чиновників в інтересах країни з Південної Азії. Збиток для України - близько 100 млн доларів, - СБУ підтверджує обшуки в Укроборонпромі і Укрспецекспорті 01
Ймовірна діяльність чиновників в інтересах країни з Південної Азії. Збиток для України - близько 100 млн доларів, - СБУ підтверджує обшуки в Укроборонпромі і Укрспецекспорті 02

Автор: 

обшук (1970) СБУ (12780) Укрспецекспорт (93) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+11
Против Украины могут работать только кацапы . Вот Мотор Сич якобы китайцы купили - а за ними кацапы стоят и сепар Богуслаев это прекрасно знает , НО НАГАДИТЬ УКРАИНЕ ПРОСТО РАД
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03.12.2020 17:54
+7
а какая разница - сейчас кто - клоун - значит клоун отвечает
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03.12.2020 17:52
+7
какая такая страна южной Азии? Я ничего не знаю! Я ничего вам не должен! (с)
Ймовірна діяльність чиновників в інтересах країни з Південної Азії. Збиток для України - близько 100 млн доларів, - СБУ підтверджує обшуки в "Укроборонпромі" і "Укрспецекспорті" - Цензор.НЕТ 1237
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03.12.2020 17:52
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А чого не вказано за які роки??
🤔
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03.12.2020 17:51 Відповісти
а какая разница - сейчас кто - клоун - значит клоун отвечает
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03.12.2020 17:52 Відповісти
Отсутствие настоящих индейцев у кормила власти этой страны- основной ея изъян, ибо известно, что индеец два раза на одни грабли не наступает.))
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03.12.2020 17:57 Відповісти
все это так )) но - как ты мог голосовать за это чмо?
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03.12.2020 18:00 Відповісти
А Вы за Мародера??
Моя Панська справа- За кого хочу!!
А Ваша-за 🍫🍫!!
А таки Ваша Панська справа!!
))
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03.12.2020 18:05 Відповісти
Не, я за зеленского не голосовал.
Рискну сказать за Чингачгука - он тоже.
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03.12.2020 18:10 Відповісти
Ваша Панська справа!!
Маємо повагу та за голосувати за кого Хочемо!!
Це з не савєтскія часи- адін кандидат..))
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03.12.2020 18:34 Відповісти
настоящему индейцу завсегда везде ништяк! ах, трава ты травушка, травушка-муравушка....
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03.12.2020 19:53 Відповісти
Коли нема конкретики то не дуже хочеться вірити.
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03.12.2020 18:21 Відповісти
Роки свині порошенка..
А країна Тайланд.. Швидше за все
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03.12.2020 18:30 Відповісти
Нет. Таиланд это Юговосточная Азия. А Южная Азия - это Индия, Пакистан, Мальдивы, Шри-Ланка, Бангладеш, Бутан и Непал.
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03.12.2020 18:46 Відповісти
все шо надо знать о обороне при клоуне - это вам не свинарчуки - тут 100 миллонов как минимум - а сколько зеле отката дали? вот в чем вопрос))
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03.12.2020 17:51 Відповісти
Это Вам не мокасинами похлёбку хлебать..))
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03.12.2020 17:59 Відповісти
какая такая страна южной Азии? Я ничего не знаю! Я ничего вам не должен! (с)
Ймовірна діяльність чиновників в інтересах країни з Південної Азії. Збиток для України - близько 100 млн доларів, - СБУ підтверджує обшуки в "Укроборонпромі" і "Укрспецекспорті" - Цензор.НЕТ 1237
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03.12.2020 17:52 Відповісти
...Невже Мустафа "погорів" .??
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03.12.2020 18:00 Відповісти
Южная не центральная.
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03.12.2020 18:22 Відповісти
Против Украины могут работать только кацапы . Вот Мотор Сич якобы китайцы купили - а за ними кацапы стоят и сепар Богуслаев это прекрасно знает , НО НАГАДИТЬ УКРАИНЕ ПРОСТО РАД
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03.12.2020 17:54 Відповісти
В точку! Только продали МС кацапам украинцы, а не китайцы или кацапы.
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03.12.2020 18:58 Відповісти
Интересная статья к теме обысков..

КДБісти на службі «Укроборонпрому»: реалії України під час війни

Источник: https://comments.ua/ua/news/digest/2020/649078-kdbisti-na-sluzhbi-ukroboronpromu-realii-ukraini-pid-chas-viyni.html
© Comments.ua
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03.12.2020 18:05 Відповісти
Интересно, что за страна?
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03.12.2020 18:08 Відповісти
Индия наверное.
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03.12.2020 18:48 Відповісти
штуша-пуштуша
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03.12.2020 18:11 Відповісти
штуша-пуштуша-страшный зверь
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03.12.2020 18:15 Відповісти
а шо....................нельзя сказать проще? ну, например Оман. нахрена писать одна из из южноафриканских стран. глава одной из территориальных громад Винничины пойман на взятке.
не знаете, не пишите. знаете, пишите конкретно. народ хочет знать героев в лицо!
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03.12.2020 18:22 Відповісти
Індія чи Таіланд
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03.12.2020 18:29 Відповісти
Сингапурское чудо.

Стежками Ли Куана Ю...
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03.12.2020 18:37 Відповісти
Таиланд - ЮгоВосточная. Тоже думаю, что Индия, но может и Пакистан.
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03.12.2020 18:48 Відповісти
Я там работал ..
Спецом...
По военке..
😎
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03.12.2020 20:19 Відповісти
Денис Шарапов - Зам. Главы ДК "Укрспецекспорт".
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03.12.2020 18:38 Відповісти
Или Юра Шрамко))
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03.12.2020 18:56 Відповісти
Розстріляти уродів...
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03.12.2020 21:01 Відповісти
Возможно снова кремлевские консервы у власти получили команду чтоб сорвать нашу экспортную сделку и сделать токсичными в глазах партнеров. Увидим, тогда следующец новостью будет отказ очередного условного Тайланда от нашей техники, и заключение на поставку с условным уралвагонзаводом или росвертолом.
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03.12.2020 22:45 Відповісти
Срака - всеосяжна....
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03.12.2020 23:17 Відповісти
что еще за "Южная Азия"?
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04.12.2020 02:07 Відповісти
 
 