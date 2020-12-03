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Новини
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Під Києвом на місці вбивства Аміни Окуєвої поставили пам'ятний знак. ФОТОрепортаж

У Київській області встановили пам'ятний знак, присвячений трагічній загибелі українського добровольця і ​​воїна АТО Аміни Окуєвої.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Пам'ятний знак встановлено на повороті біля залізничного переїзду в смт Глеваха Київської області - на місці, де загинула Окуєва.

Під Києвом на місці вбивства Аміни Окуєвої поставили памятний знак 01

На пам'ятному знаку вказано, що Аміна Окуєва є народним героєм України і загинула на цьому повороті від рук російських найманців. Також на камені процитовані слова з Корану: "Не вважайте мертвими тих, хто були вбиті на шляху Всевишнього. Ні, вони живі і отримають свою долю у Господа свого".

Під Києвом на місці вбивства Аміни Окуєвої поставили памятний знак 02

У церемонії відкриття взяли участь заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, близькі, побратими Аміни по Майдану, однополчани з добровольчих батальйонів "Київ-2" і батальйону ім. Джохара Дудаєва, активісти і представники Глевахівської громади.

Також на заході був присутній син Аміни Окуєвої.

Під Києвом на місці вбивства Аміни Окуєвої поставили памятний знак 03

Мати Аміни Ірина Никифорова зазначила, що пам'ятку зробили у вигляді скелі, які є на Кавказі.

"Це місце потрібно було відзначити, тому що тут сказано, що вона народний герой України. Їй не дали жодної державної нагороди, але є любов народу і в пам'яті українського народу вона залишиться. Пройдуть століття, а цей камінь буде стояти ... Ми не знаємо, хто насправді це зробив, хто технічно підняв цей автомат і завдав ці 14 пострілів. Але це і не важливо, це хтось технічно виконав. А хто найняв і послав - я знаю", - зазначила Никифорова.

Під Києвом на місці вбивства Аміни Окуєвої поставили памятний знак 04

Антон Геращенко зазначив, що правоохоронці розуміли ще під час першого замаху на Аміну Окуєву і її чоловіка, що російські найманці не залишать їх у спокої.

"Це була помста за пильність Адама Осмаєва (чоловіка) і Аміни у підтримці Чеченської діаспори, у захисті України, це була помста за їхню відверту проукраїнську позицію. І коли ввечері 30 жовтня мені зателефонувала мама і тремтячим голосом сказала, що в Аміну стріляли, я виїхав сюди з начальником Національної поліції Князєвим, тут стояла розстріляна десятками куль машина і ми тоді пообіцяли мамі й Адаму зробити все, щоб знайти причетних до загибелі Аміни", - зазначив Геращенко.

Під Києвом на місці вбивства Аміни Окуєвої поставили памятний знак 05

За словами Геращенка зараз Адам Осмаєв переховується, оскільки є загроза його життю. Він також зазначив, що цього року була затримана група осіб, які причетні до виконання вбивства.

Під Києвом на місці вбивства Аміни Окуєвої поставили памятний знак 06Під Києвом на місці вбивства Аміни Окуєвої поставили памятний знак 07Під Києвом на місці вбивства Аміни Окуєвої поставили памятний знак 08

Командир 92-ї окремої механізованої бригади Віктор Ніколюк і військовий капелан.


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Під Києвом на місці вбивства Аміни Окуєвої поставили памятний знак 10

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол.

Під Києвом на місці вбивства Аміни Окуєвої поставили памятний знак 11

Виступ радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка.

Під Києвом на місці вбивства Аміни Окуєвої поставили памятний знак 12

Виступ батька Адама Осмаєва, який зараз змушений переховуватися.

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Під Києвом на місці вбивства Аміни Окуєвої поставили памятний знак 16

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чеченця Умарова, який був свідком у справі про вбивство Окуєвої й про замах на Осмаєва, застрелили в Австрії, - ЗМІ. ФОТО

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Дивіться також: Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов. ВIДЕО

Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.

Автор: 

МВС (3500) вбивство (3080) Геращенко Антон (935) Окуєва Аміна (140)


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Топ коментарі
+38
Шана загиблим за Україну!
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03.12.2020 18:21
+32
Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак - Цензор.НЕТ 5568
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03.12.2020 18:28
+23
Під Києвом на місці вбивства Аміни Окуєвої поставили пам'ятний знак - Цензор.НЕТ 281

...
показати весь коментар
03.12.2020 18:41
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Шана загиблим за Україну!
показати весь коментар
03.12.2020 18:21 Відповісти
Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак - Цензор.НЕТ 5568
показати весь коментар
03.12.2020 18:28 Відповісти
Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак - Цензор.НЕТ 1684
показати весь коментар
03.12.2020 18:30 Відповісти
Проворонили всякі СБУ і Розвідка безпеку Аміни!
Шана Аміні і борцям за українську Україну!!!
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03.12.2020 18:30 Відповісти
Вони не проворонили, пуйло замовив, а авакян послав, так само, як і Сашка Білого. Кілера, який убив Аміну, арештували, але пізніше відправили в Росію на обмін. Ключового свідка вбили в Австрії.
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03.12.2020 19:51 Відповісти
Пост треба виставить біля знака-пам'ятника, бо пропарашна гниль обов'язково осквернить!
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03.12.2020 18:33 Відповісти
Я бы показательные казни ввел. Неофициально, на ютуб.
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03.12.2020 18:37 Відповісти
Не осквернить. У нас меморіал Небесній Сотні у центрі міста- жодного разу ніхто не спаскудив. Хоча відеокамер повно, та потенційний осквернитель може отримати кілька лящів від небайдужих.
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03.12.2020 18:54 Відповісти
В Беларуси таким героям мэмориал воздвигают.
показати весь коментар
03.12.2020 18:38 Відповісти
Під Києвом на місці вбивства Аміни Окуєвої поставили пам'ятний знак - Цензор.НЕТ 281

...
показати весь коментар
03.12.2020 18:41 Відповісти
Ставити знак потрібно бебезяні, яку ми будемо виносити жопою вперед від прапору України.
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03.12.2020 18:43 Відповісти
Якщо чесно, то досі не можу усвідомити, що її вже більше немає.
Мир її праху
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03.12.2020 18:49 Відповісти
Красивая и смелая женщина была. Вечная пямять и земля пухом.
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03.12.2020 18:54 Відповісти
Почему "чеченского добровольца" ?
Она же украинка по происхождению, это муж чеченец.
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03.12.2020 19:11 Відповісти
Аміна Окуєва -- учасниця чеченської війни проти російських окупантів, а опісля воювала в чеченському добровольчому батальйоні ім. Джохара Дудаєва на Донбасі, разом із чоловіком, проти тих же російських окупантів. Її матір не українка, а полька. Польща підтримувала чеченський народ, там були тренувальні табори для їх добровольців. Мужня була жінка, вона залишиться в пам'яті, як світла постать в історії.
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03.12.2020 19:41 Відповісти
Она не чеченка по крови.
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03.12.2020 20:13 Відповісти
Да. Русская из Одессы - Анастасия Викторовна Никифорова.
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03.12.2020 20:27 Відповісти
Після прийняття ісламу вона змінила ім'я. І що? Однак вона мочила кацапських окупантів. В тебе це, судячи з усього, дико піпчить)
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03.12.2020 22:45 Відповісти
Вічна пам'ять Герою... Воювала за нас з вами... А ми не вберегли її
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03.12.2020 19:54 Відповісти
Царство Небесне...
Героям слава!!!
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03.12.2020 20:09 Відповісти
Корупціонер Шкіряк (чи він там не один корупційно зашкварений)?
Щось патякає про "Батьківщину, патріотизм, перемогу і світле майбутнє" на могилі простої дівчини.
Свинота совкова, все життя паразитує на шиї інших!! Нічим цей гівнюк не відзначився окрім постійної причетності до влади!
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03.12.2020 20:35 Відповісти
Хорошо, что убийство раскрыто
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03.12.2020 21:46 Відповісти
Достойный человек! Достойная смерть! Вот таким людям действительно нужно памьятники ставить!
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03.12.2020 22:33 Відповісти
Любить ,уважать и беречь нужно живых.....
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04.12.2020 07:53 Відповісти
 
 