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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти від початку доби 7 разів порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС. ВIДЕО

Окупанти від початку доби 7 разів порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська від початку доби 7 разів порушили режим тиші, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Водяного, ворог здійснив кілька пострілів із мінометів 120-го калібру і автоматичних станкових гранатометів. На цій же ділянці противник чотири рази провів дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

Крім того, пострілами з протитанкового гранатомета російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне.

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Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров'ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

У районі проведення операції виконують завдання і інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад 6 гектарів території і передали на знищення 105 вибухонебезпечних предметів.

Об'єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей.

Автор: 

обстріл (28263) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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тихого вечорочка... та й ночки, синочки!
Оккупанты с начала суток 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4166

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03.12.2020 17:59 Відповісти
все шо надо знать о - зеленом перемирии
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03.12.2020 17:59 Відповісти
Рождественские, новогодние, школьные, хлебные...... помнишь?
Отож не вякай
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03.12.2020 18:07 Відповісти
Окупанти від початку доби 7 разів порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4118
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03.12.2020 18:03 Відповісти
семь раз отмерь - один шепни
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03.12.2020 18:06 Відповісти
да хватит уже этого интеллектуального локдауна. Нет у нас перемирия, бубочка просто хочет капитулировать.
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03.12.2020 18:11 Відповісти
І кожний раз лейтмотивом в таких повідомленнях звучить - "наші воїни вогонь в відповідь не відкривали". Невже дійсно притримуються біблейської заповіді підставляти щоку?
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03.12.2020 18:26 Відповісти
От жеж кацапы мазилы, да? Каждый день обстреливают всу, и попасть не могут. Ай да умище владимир зеленое солнышко, как в воду глядел, когда сказал, что надо просто перестать стрелять. Разумист высшего разряда.
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03.12.2020 22:29 Відповісти
Окупанти від початку доби 7 разів порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5853
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04.12.2020 00:02 Відповісти
 
 