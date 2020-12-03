Окупанти від початку доби 7 разів порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС. ВIДЕО
Російсько-окупаційні війська від початку доби 7 разів порушили режим тиші, втрат серед особового складу українських воїнів немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Водяного, ворог здійснив кілька пострілів із мінометів 120-го калібру і автоматичних станкових гранатометів. На цій же ділянці противник чотири рази провів дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.
Крім того, пострілами з протитанкового гранатомета російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне.
Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров'ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.
У районі проведення операції виконують завдання і інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад 6 гектарів території і передали на знищення 105 вибухонебезпечних предметів.
Об'єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей.
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